Mónica Pont y el empresario bodeguero Javier Moro rompen su relación cuatro meses después de hacerse pública

"Ella no lo está pasando bien. No te puedo hablar más porque no me pertenece", asegura a EL ESPAÑOL, en primicia, una fuente próxima a Mónica Pont (56 años), que confirma que la actriz y el empresario bodeguero Javier Moro (61) han roto su relación. Ya no están juntos. En realidad, la decisión del quiebre sentimental se tomó hace unas semanas.

Ha sido este Jueves Santos, 17 de abril, cuando el rumor de esta separación ha comenzado a tomar consistencia en el programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3. "No es algo nuevo. La cosa no iba bien", avanzan a este periódico. El adiós amoroso nada ha tenido que ver con la falta de amor.

Se ha debido, de acuerdo a los datos que controla este medio, a la gestión que se ha hecho de este romance a nivel público. La discreción que la dupla luchó por instalar en su día a día no se ha cumplido. Creían, ambos, que podían sortear todo obstáculo, pero no.

La actriz Mónica Pont y el empresario bodeguero Javier Moro en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

A veces, los sentimientos pueden desembocar en reproches y en malentendidos. Sostiene quien está capacitado para hacerlo que, pese al dolor y a lo complicado del trámite, ambos han tomado caminos separados desde la madurez. Existe gran cordialidad entre ellos.

Se quedan ambos con lo bueno vivido, con la alegría del estallido -tardío y, por tanto, inesperado- del amor, con las experiencias. Fue el 14 de febrero, día de San Valentín, cuando LOC informó de que Mónica y Javier habían confiado de nuevo en el amor.

Se alegó entonces que el amor entre ellos estalló en diciembre de 2024, en Ciudad de México, donde Mónica vivía y Moro se desplazó por temas de trabajo. Allí, Javier aprovechó para festejar su cumpleaños rodeado de amigos. Pont acudió como acompañante, fueron presentados y la química fue un hecho.

Se cayeron de maravilla, rieron y compartieron experiencias sobre cómo era vivir en México. También Moro se interesó por el trabajo como actriz de Mónica. Aquel primer encuentro se quedó ahí; las siguientes quedadas tuvieron lugar en Madrid. El año 2025 comenzó de la forma más chispeante posible.

Mónica Pont en una fotografía tomada durante un acto público. Gtres

Todo confluyó para que la actriz y el empresario se conocieran, habida cuenta de que, al mismo tiempo que algo comenzaba a florecer, Pont hacía las maletas y retornaba a España por petición de su hijo, Javier Sagrera (21).

"Mónica llevaba tiempo con la idea de volver. Allí ha trabajado mucho y tenía proyectos interesantes, pero había cumplido un ciclo", se informó en aquel tiempo a EL ESPAÑOL. Además, que su hijo la reclamara fue determinante. "Ella tuvo que estar alejada de su pequeño sin querer y ahora ha priorizado".

Pont había vivido un traumático divorcio de Javier Sagrera y se deslizó que hacía tiempo que estaba "muy cerrada" a enamorarse, hasta que llegó Javier Moro sin previo aviso y cambió su vida. Él, por su parte, también inició este affaire separado de Estrella Carrión, la madre de sus dos hijas, Estrella y Elvira.

En los últimos seis años, Mónica Pont ha estado viviendo en México, centrada en su trabajo como actriz. Allí participó en varias producciones locales. La más destacada: su papel como María Teresa Campos en la serie Luis Miguel, basada en la biografía del cantante mexicano. Pero el destino ha querido que vuelva a enamorarse y que regrese a su país de origen.

¿Quién es Javier Moro?

Javier Moro es el presidente de las Bodegas Emilio Moro. Tal y como reza la web de esta firma, "pertenece a la tercera generación de la familia Moro y lleva desde 1989 en la bodega como director comercial, siendo uno de los principales artífices del crecimiento y la expansión de nuestra marca, presente en más de 70 países de todos los continentes".