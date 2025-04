José Luis Martínez-Almeida cumple 50 años en su momento personal más pleno: por qué su quinta década es la más especial

"No puedo esperar mucho. A ver si voy a ser padre-abuelo". Así respondió José Luis Martínez-Almeida a Vicky Martín Berrocal (52 años) cuando ella, en su podcast, le preguntó por la paternidad. Aquella charla vio la luz el pasado 15 de octubre, hace exactamente seis meses. Este jueves, 17 de abril, cuando llega a sus 50 años, el alcalde de Madrid está a punto de cumplir uno de sus grandes sueño. Será el próximo verano, concretamente en junio, cuando el regidor y su mujer, Teresa Urquijo (28), darán la bienvenida a su primer hijo.

En aquella charla con Vicky Martín Berrocal la edad fue un tema clave. José Luis Martínez-Almeida no sólo puso el foco en el paso del tiempo cuando se pronunció sobre la paternidad. También al momento de hablar de su matrimonio. Entonces, el edil de la capital confesó que pensaba que le costaría la convivencia, precisamente por formalizar una relación al final de la década de los 40.

"Cuando te casas tan mayor, cuando has vivido tantos años ya solo, cuando has cogido tantas manías... Debe ser mérito de ella, porque me siento feliz y muy cómodo", aseguró el político del Partido Popular.

Almeida contó que le costó encontrar el amor porque, simplemente, la persona indicada no había llegado. Hoy, Teresa Urquijo es su "refugio". Acaban de celebrar su primer año como marido y mujer y están a punto de estrenarse en la paternidad. Así, en su momento personal más pleno, el alcalde de Madrid sopla 50 velas en la tarta.

José Luis Martínez-Almeida llega a su quinta década con un sueño ya cumplido -encontrar a la mujer de su vida- y uno que está a punto de alcanzar -la paternidad-. "Pronto seremos tres en la familia", anunció él mismo en sus redes sociales el pasado 25 de enero. Poco después, en un acto público, desveló que se trata de un niño. El nombre sigue siendo un secreto, aunque es un hecho que el bebé no se llamará como él. "A Teresa no le gusta nada. Lo va a elegir ella, no me queda duda", aseguró el político del Partido Popular

En esta nueva etapa, casado con Teresa, a punto de estrenarse en la paternidad y a su llegada a los 50 años, José Luis Martínez-Almeida vive en una nueva casa. Según informó El Debate el pasado 8 de marzo, él y su mujer se mudaron a un piso en Chamberí, a pocos metros de la familia de ella, dejando atrás la vivienda de él en Tetuán. Allí, el alcalde disfrutará de su baja de paternidad al completo. El edil de Madrid, según lo previsto, se ausentará de sus funciones durante 20 semanas.

"En este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde. Ya me fui dos semanas de viaje de novios y no pasó nada. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida, que no debe perder uno un segundo", comentó José Luis Martínez-Almeida el pasado 27 de enero, durante un desayuno informativo en el hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo el día de su boda. Gtres

El 50 cumpleaños del alcalde coincide con la celebración del Jueves Santo. Una casualidad que hace que su quinta década sea, si cabe, más especial. Su fe es de conocimiento público. Almeida, además, suele acudir a diferentes celebraciones católicas que se llevan a cabo en la capital. De hecho, el pasado domingo, 13 de abril, el político del PP encabezó la procesión del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón 'Los Estudiantes', desde la céntrica Basílica de San Miguel.

Sólo dos días antes, EL ESPAÑOL descubría que en su despacho Almeida cuenta con una suerte de altar, en el que tiene situado un rosario, un crucifijo de madera y una estampa de la madre María Teresa de Calcuta.

Almeida en una procesión en Madrid el pasado Domingo de Ramos. Europa Press

"He sido bendecido con el don de la fe, en una familia que me educó en la fe, y tengo una familia ahora en la que comparto esa fe con mi mujer y en la que tratamos de crecer conjuntamente", dijo el alcalde hace unos meses en la quinta edición de los Premios Carisma, otorgados por la Conferencia Española de Religiosos (Confer).

Los planes de cumpleaños del alcalde no son de conocimiento público, pues pertenecen a su ámbito privado. A no ser que se le vea en una procesión con motivo del Jueves Santo, es poco probable que vea la luz la celebración de José Luis Martínez-Almeida. El político siempre ha sido reservado con lo que respecta a su lado más íntimo.