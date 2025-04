Charo Vega, pletórica, anuncia que se convertirá en bisabuela: "Mi nieta tiene 20 años. Es muy joven, pero ya está aquí"

Charo Vega (68 años) está de enhorabuena. Su nieta Triana (20) está embarazada de su primer hijo, un niño que nacerá -según lo previsto- el próximo mes de octubre. Así, la colaboradora de televisión se convertirá en bisabuela primeriza.

La mejor de las noticias fue confirmada por la propia Charo este pasado lunes, 14 de abril, en el programa TardeAr. "Mi hija me dijo 'vamos a por el ramo o a hacerle la ecografía a mi nieta. La familia crece. Voy a ser bisabuela", confesó la televisiva en el citado espacio, revelando al gran público tal grata realidad.

Durante la mañana de este martes, 15 de abril, Charo Vega ha sido captada en el interior de un vehículo. "Está bien. Triana tiene 20 años, la niña es muy joven, pero bueno, ya está aquí", ha confesado ante los reporteros gráficos de Europa Press. "Creemos que es niño, pero todavía no lo sé. Yo le quiero y me apetece mucho. Si tengo la salud de ahora mismo lo voy a llevar fenomenal y le voy a mimar", ha apuntado, muy emocionada.

Charo Vega, junto a los reporteros gráficos de 'Europa Press' este 15 de abril de 2025. Europa Press

La noticia del embarazo de su nieta Triana sucede en una de las semanas más especiales en la vida de Charo Vega. Este pasado viernes, 11 de abril, su hija mayor, Triana Jiménez Vega, contrajo matrimonio con Juan Silva de los Reyes en Sevilla. Un enlace al que acudieron rostros reconocidos como Eugenia Martínez de Irujo (56), Pastora Vega (64) o Lolita (66).

La que fuera mujer de Toni Caravaca disfrutó del magno día rodeada de todos los suyos. Así lo ha manifestado este día 15 de abril ante los micrófonos de Europa Press. "Estoy muy contenta. Todo ha salido fenomenal. Un éxito la boda. Y nada, y bueno, pues esta novedad que voy a ser bisabuela y estoy súper contenta", ha señalado Charo Vega, esbozando una gran sonrisa.

Una serie de gratos acontecimientos los que ha vivido Charo Vega y su entorno más cercano en los últimos tiempos. No obstante, el pasado mes de enero la televisiva tuvo que hacer frente a una durísima realidad. Tony Caravaca, el que fuera su marido y representante de conocidas figuras entre los años 80 y 90, falleció el pasado 30 de enero. Fue la propia Charo quien compartió en sus redes sociales la peor de las noticias a través de un desgarrador escrito.

Tony Caravaca y Charo Vega. Instagram

"Hoy se ha ido el que fue mi marido durante 22 años... Tony Caravaca, el padre de mis hijos, ha fallecido acompañado de su familia y con mucho amor y paz. Puedes estar orgulloso de Maite, Antonio y Curro Caravaca. He sido testigo de cuánto te amaban y de su tristeza al despedirse de ti. Me siento bien de haber estado a tu lado en tu último suspiro. Gracias, Tony, por estos hijos que me diste", apuntó Charo Vega, rota de dolor, en su perfil de Instagram.

Caravaca fue el segundo marido de Charo Vega. Anteriormente estuvo casada con el empresario Fernando Jiménez Varela, con quien tuvo a su primera hija, Triana, quien ha contraído matrimonio recientemente. A pesar de que se divorciaron en el año 2000, la dupla siempre presumió de una excelente relación.