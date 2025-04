Tania Llasera aclara por qué hace ayuno de 16 horas y dieta con un endocrino: “Peso 93 kilos, quiero estar saludable”

Lo anunció hace unos días. Tania Llasera (45) ha decidido perder peso y por eso está siguiendo una dieta. Su decisión ha sido aclamada por muchos de sus 840.000 seguidores de Instagram. Asimismo, muchos medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, por lo que ha querido matizar algunos puntos sobre los motivos que la han llevado a ponerse en manos de un endocrino.

La principal motivación de la presentadora para decir adiós a los kilos de más es la salud. "Quiero ser abuela", dice. Para ello debe garantizar que su estado físico sea óptimo. "Sí, peso 93 kilos y la endocrino, que es una mujer fantástica, me ha dicho que yo para bajar la inflamación deje el azúcar y deje el pan", explica desde sus redes sociales. "Me está costando más el pan que el azúcar".

La especialista en nutrición le ha aconsejado que tome proteínas en la hora de la cena "con verdura o ensalada" y que en las comidas puede "comer lo que quiera... carbohidratos, no pasa nada". En lo que respecta al desayuno, tiene carta blanca: "Lo que yo quiera, puedo tomar incluso una rebanada de pan". Eso sí, el punto más importante de su ciclo de alimentación es el ayuno intermitente.

"Pero lo más importante es que respete 16 horas de ayuno", añade. A ella pasar ese periodo de tiempo sin ingerir alimentos no le está costando demasiado esfuerzo "porque a mí, de toda la vida, lo sabéis... me gusta desayunar como a las 12. Y pinche de tortilla, no te creas que desayuno otra cosa".

Tania Llasera ha explicado cómo es su "viaje" hacia una vida más saludable en un intenso vídeo que ha compartido en redes. "Está empezando a salir en prensa y lo veo un poco tergiversado y unos titulares un tanto tendenciosos, la verdad. Entonces, quiero aclararlo, por si acaso no se han entendido bien", empieza diciendo.

"Coger el control de mi cuerpo"

"Yo, desde que presento el podcast Upeca, que es sobre divulgación de salud femenina, me he dado cuenta de que ni sé tanto, ni estoy tan bien como me creía. Pero más que nada por las hormonas, no tanto por el peso, ¿vale? Entonces, mi viaje comienza por básicamente coger el control de mi cuerpo, de las hormonas, de tantas cosas que tengo desreguladas, que ni era consciente de ello", sostiene. Se refiere a aspectos como "la inflamación" o "el cortisol".

"Entonces", destaca, "lo primero es hacer un análisis de sangre, ir a un médico. Yo tengo Hashimoto, pero me lo lleva el médico general y me lo ha llevado mi ginecóloga. Mi ginecóloga también es verdad que es fantástica. Hasta ahora nunca había ido a un endocrino y desde luego nunca había estado a dieta. Yo pretendo ir a todo tipo de especialistas. Voy a hacer análisis de microbiota, voy a ir a especialistas hormonales y voy a invitaros a todas a ir conmigo, porque me parece súper importante".

En su post aclara que no pretende que nadie siga al pie de la letra sus pasos, ni que haga exactamente lo que hace ella en lo relativo a su dieta. "Porque cada cuerpo es un mundo", insiste, "y lo que a mí me pasa, bueno, te pasa a ti. Pero sí que me parece inspirador el coger las riendas de tu cuerpo y de ponerte primero sobre todo. Y de no resignarte a sufrir dolor en las actividades sexuales o tantas cosas que nos pueden pasar".



También puntualiza que su decisión no está motivada únicamente en la pérdida de peso: "La cuestión es que no quiero que la gente se centre en el peso. Obviamente si me quitan el azúcar y el pan, algún kilo perderé, lógicamente. De hecho ya me noto... ¿sabes cuando notas huesos que no sabías que existían? Pues la clavícula me la noto más. Me noto menos morrillo. O sea que algo estaré perdiendo".

Llasera se encuentra en la fase inicial de su dieta, y por ello, de momento, no está pensando en ponerse encima de la báscula a todas horas: "No me peso, no sé lo que voy a bajar. Pero la cuestión es que lo que quiero es estar saludable y durar muchos años. Y si eso pasa por perder peso, pues pierdo peso".

Por último, reflexiona sobre la dejadez que, a veces, sienten quienes tienen sobrepeso y les lleva a darse por rendidos: "Creo que muchas nos hemos anquilosado, nos hemos ya como resignado a que esto es lo que hay. Y ya. Y no. Creo que todas tenemos el derecho y el privilegio de poder cambiar, de poder tirar hacia nosotras, aunque sea por cosas pequeñitas y poco a poco".

Por último, realza el valor de empezar paulatinamente, con paso firme: "Nadie dice que tengas un cambio radical como en las películas. Pero que, poco a poco, te vayas poniendo primero y vayas haciendo que tu viaje hacia la salud sea un viaje tuyo, del que estés orgullosa, me parece súper importante".