Ester Expósito: "En España no hay acceso a una vivienda digna. Sólo puedes independizarte si vives con ocho personas más"

Ester Expósito (25 años) se ha convertido en una de las actrices referentes para la generación Z. Desde su participación en la serie de Netflix Élite, muchos adolescentes se inspiran en ella. Expósito es, pues, toda una influencer y suscriptora. No en vano, la intérprete acumula más de 25 millones de seguidores en sus redes sociales.

Tal es su nivel de exposición pública que firmas de renombre internacional han querido contar con su imagen para sus campañas publicitarias. Un claro ejemplo es Desigual, que ha fichado a la actriz madrileña para su nueva campaña de moda, tanto en España como en México, bajo el lema Not a Doll.

Es Ester una mujer con personalidad, sincera y sin filtros, valores que encajan a la perfección con la marca. Expósito ha lanzado una colección cargada de color, irreverencia y mucha actitud. Desigual ha presentado la colaboración este pasado martes, 8 de marzo, en la emblemática plaza de Callao de Madrid, bajo un sol radiante que iluminaba la capital.

Ester Expósito en la campaña de Desigual. Cedida a EL ESPAÑOL

La actriz ha llegado a la tienda de la firma con un vestido arriesgado y rompedor. EL ESPAÑOL ha estado presente en la cita y ha podido conversar con ella sobre su vida personal y profesional, sus logros y sueños.

Durante la rueda de prensa inicial, Expósito deja claro su compromiso con la autenticidad y la libertad individual: "Se nos exige -a las mujeres- una perfección impropia de un ser humano. Es agotador. Además, no se mide igual a los hombres", ha sentenciado.

Tras la presentación, este periódico ha tenido la oportunidad de hablar con la actriz. Sincera y honesta, Expósito no ha esquivado ningún tema y se ha mostrado especialmente sensible con la situación que atraviesa actualmente España respecto al problema de la vivienda.

¿Cómo se encuentra? Está en un momento profesional muy bueno, ¿no?

Bien, muy bien, la verdad. ¡Ay! Pues sí, estoy en un buen momento. Estoy rodando dos películas, Marfil y Ébano, se llaman. Y están quedando muy bonitas, así que genial. De hecho, ahora mismo estoy con la campaña de Desigual, que no paramos. Me voy a México para seguir con la promoción y estoy muy emocionada con este nuevo capítulo con Desigual.

25 años recién cumplidos y está en la cima de su carrera. ¿Le da miedo que deje de sonar el teléfono? ¿Qué le pide a este cuarto de siglo?

Le pido mucho, queda mucho por delante. Quiero seguir trabajando fuera. Ha sido increíble trabajar en México en tantos proyectos. Me encantaría empezar a trabajar en inglés, sería un reto enorme porque nunca he hecho audiovisual en ese idioma. Además, seguir trabajando en otros países y con otras culturas. También me gustaría empezar a centrarme y enfocarme más, porque soy muy despistada y un poco desastre en mis propios proyectos. Tengo ideas que me gustaría desarrollar, escribir y sacar adelante.

Hablando de proyectos en inglés… ¿Se siente preparada o con ganas de trabajar en Hollywood?

A ver, ahí es donde realmente se aprende. Cuando todo el mundo está intentando dar lo mejor de sí, sin conformarse. Así que sí, trabajar en Hollywood sería una experiencia súper enriquecedora. Además, sería un sueño trabajar con Meryl Streep, porque desde niña ha sido un objetivo. Trabajar con ella sería increíble.

También habla de levantar sus propios proyectos, ¿a qué se refiere exactamente?

No sé si me veo dirigiendo, aunque todo puede pasar. De momento, lo que tengo más claro es escribir ideas que me gustaría interpretar como actriz, desarrollar esas historias para luego poder producirlas e interpretarlas yo misma. Y quizá más adelante, quién sabe, dirigirlas. Pero sí, lo primero sería crear personajes que no me llegan o cosas que quiero hacer yo y poder darles vida.

Tengo muchas ideas que me encantaría llevar a cabo, por ejemplo, inspiradas en la vida de mi madre o en mi pueblo, en Galicia. Cosas que me han pasado allí y mezclarlas con otras que no sean tan personales o autobiográficas.

¿Tiene algún proyecto que tenga en mente como su 'espinita clavada'?

Bueno, casas quiero tener una en cada puerto (risas). Ya llegará. Uno de mis sueños es ir a ver tiburones blancos, estoy obsesionada con ellos desde pequeña, me encantan. He visto todas las películas de tiburones y quiero meterme en esas jaulas para verlos, me fascinan. Ese es mi sueño más pendiente.

Últimamente comparte mucho contenido a sus redes bailando. ¿Qué tal esa faceta más desconocida?

Me encanta, es mi otra pasión. Bailar, sobre todo música latina: salsa, bachata… Ahora quiero empezar con chachachá, porque me gusta mucho. De hecho, cuando termine las películas que estoy haciendo, mi plan es irme al Caribe y pasar ahí un mes: bailando, bebiendo ron, comiendo coco y tomando el sol.

Ahora que pasa tanto tiempo fuera por trabajo, ¿cómo ve España desde la distancia?

Echo muchísimo de menos España, pero al mismo tiempo disfruto tanto al sumergirme en otras culturas y ciudades que me encanta. Eso sí, lo que veo es que la gente adora España. Madrid está muy fuerte ahora mismo, la gente está loca con Madrid: en Los Ángeles, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todas partes. Es mi ciudad, me siento muy orgullosa.

¿Qué es lo que más echa de menos cuando está fuera?

¡Uf! La comida, sin duda. Por muy rica que esté la comida de otros lugares, echo de menos el jamón ibérico, Madrid. La ciudad en sí, la gente, la fiesta… todo, sinceramente.

¿Qué opina del tema de la vivienda en España?

Fatal. Me pareció muy bien que el otro día se hiciera la manifestación, porque esto es insostenible. Está todo infladísimo. Entiendo el boom del negocio de la vivienda, pero no hay derecho a una vivienda digna para mucha gente. Entiendo perfectamente la indignación. Tengo gente joven en mi entorno que lo está pasando fatal porque no pueden independizarse, a no ser que compartan piso con ocho personas.

Afortunada en el trabajo y… ¿en el amor cómo está?

En el amor también… trabajando en ello. Estoy soltera, por si quieres saberlo, que sé que sí (ríe). Abierta al amor, pero sin buscar nada.

Hace unas semanas salieron titulares sobre una nueva posible ilusión, sin importar si es chico o chica. ¿Qué piensa cuando salen esas noticias?

Pues cuando van más atinados digo: 'Me han pillado'. Y cuando no, digo: 'Joder, ¡es que una no puede estar tranquila!'.

Últimamente, ¿se ha atinado o no?

A ver… ante las imágenes y las evidencias… (risas). Pero me cabrea más cuando no tiene nada que ver. Digo: '¿Y esto?'. Porque van directos a buscar ruido y repercusión, pero está basado en nada. Eso me molesta más. Pero, bueno, entiendo que es parte de mi trabajo.

¿Está harta de ser el tema de conversación?

Bueno, no creo que lo sea tanto. Solo cuando sale algo, sí. Pero, bueno, luego hago un discurso y... chao (ríe y se despide).