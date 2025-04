Nerea Garmendia se convierte en madre de su primer hijo a los 45 años: el nombre que ha escogido y su significado

El 4 de abril de 2025 será un día señalado en el calendario para Nerea Garmedia (45 años), es el día que ha dado a luz a su primero hijo, Unax. La actriz ha sido madre a sus 45 años, tras un duro proceso de fertilidad, junto a José Luis , su pareja al que conoció hace cuatro años en Valencia, en plena pandemia.

La actriz ha dado a luz en el hospital , un parto que se aconsejó que fuese programado y por cesárea ya que el bebé estaba aún en posición podálica: "Viene de nalgas", ha dicho en un post de Istagram esta misma semana. Sin embargo, parece que todo ha salido bien y que el bebé de Garmendia ha nacido sano.

Tal y como ha podido saber la revista ¡HOLA!, el bebé ha nacido bien y ha pesado 4,145 gramos. Para la actriz no ha sido un camino fácil, pero su pequeño ya está entre sus brazos. Sin duda, un momento mágico que le ha cambiado la vida a la actriz vasca.

La pareja ha elegido el nombre de Unax para su primogénito. Se trata de un nombre vasco que refleja las tradiciones, su significado es "pastor de ovejas" o "guardián de las ovejas". Además, sobre este nombre también destaca el hecho de que aparece en la mitología vasca, siendo el hijo del dios del sol.

En los últimos días la actriz ha sufrido algunas molestias. "Se me ha salido una costilla", ha revelado. La razón de su lesión se remonta a un problema que arrastra desde su infancia.

"Cuando tenía 12 años me operaron de la columna, y el tronco no me estiró por los clavos que tengo en la espalda y tengo las costillas flotantes muy bajas. Entonces no me caben el bebé y los órganos.... todo apretado. Se me han movido un poco las costillas y me duele un poco... pero estoy estupendamente", ha aclarado en su perfil de Instagram antes de dar a luz.

Nerea Garmendia en un acto público durante su embarazo. Gtres

Según indicó, ha hecho de todo para cambiar la posición del pequeño. "He hecho el pino, le he puesto música celestial y hasta un muletón con hueso en el túnel de salida, pero ni por esas", ha confesado. Sin embargo, tras unas semanas complicadas, Nerea ha logrado ser madre de su primer hijo, un momento especialmente significativo para la actriz, ya que llevaba muchos años deseando formar una familia.

Cabe recordar que fue hace cuatro meses cuando Nerea Garmendia anunció que iba a convertirse en madre por primera vez a los 45 años. El 20 de noviembre de 2024, reveló su embarazo en la revista ¡HOLA!.

Tras su paso por el concurso de televisión MasterChef Celebrity, la actriz de Beasáin compartió la que para ella ha sido la mejor noticia de su vida. Aunque no siempre soñó con ser madre, al fin, hará realidad su deseo de formar una familia.

El anuncio del embarazo

La actriz dio la noticia en exclusiva a la revista del saludo, donde explicó que, tras un largo proceso, sería madre y relató cómo recibió la noticia: "Lo supimos estando de vacaciones. Nos dieron los resultados de la analítica justo cuando llegamos a la playa. Todo idílico", reveló a la publicación.

Además, se atrevió a contar cómo fue el proceso de fertilidad, algo que le generaba cierta angustia: "No ha sido fácil llegar hasta aquí. Lo intentamos hace dos años y no pudo ser. Aunque seré madre con 45 años, empecé el proceso con 41. Una no es madre cuando quiere, sino cuando lo logra", afirmó en la misma entrevista.

"No soy de las que soñaban con ser madre desde niña, la verdad. Me lo planteé después de la pandemia; incluso se me pasó por la cabeza ser madre soltera, pero entonces llegó Luis y todo cobró sentido", comentó también en esa entrevista.