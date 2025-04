Muere el padre de Nuria Fergó un mes después de revelarse que padecía cáncer: "No se merecía sufrir. Es muy injusto"

Difícil y dolorosísimo trance el que está afrontando la cantante Nuria Fergó (45 años). Este viernes, 4 de abril, la artista ha hecho público, rota de dolor, el fallecimiento de su padre, a través de las redes sociales. Un doloroso deceso que acontece justo un mes después de revelar la intérprete que su progenitor padecía cáncer.

En el que, de seguro, es el post más duro de su vida, Nuria ha expresado lo que sigue junto a distintas fotografías de su padre: "Hola, mi gente preciosa. Os voy a contar que justo hoy hace una semana que cogía el tren de las 12 horas para ir al hospital a despedirme de mi padre. Mi hermana me llamó a las 8 y media de la mañana para comunicarme que se iba".

Agrega: "Yo sólo le pedía que nos diera tiempo a mi hija y a mí a despedirnos de él. Y nos esperó. A la hora de verlo y estar con él, se fue. Con su familia al lado.(...) Como os dije hace unos meses, le tocó. Cáncer. No sabíamos si duraría meses, años, etc. Mi madre, mi hermana y yo sólo pedíamos que no sufriera, que no tuviera dolor".

Fergó informa a sus seguidores que, en efecto, su progenitor y guía no sufrió: "Y así ha sido, casi no le dio tiempo a pensar que se iba. Hemos disfrutado de él estos tres meses, estando a su lado, con mucho amor y cariño y no dejándolo sólo en ningún momento. Y él lo ha sentido así y se fue con paz".

"Y nos dejó esa paz en nuestro interior porque sabemos que ha sentido mucho amor y apenas sufrimiento. Porque él no se lo merecía, no se merecía sufrir, por buena persona y mejor amigo de sus amigos. No sabía que era tan querido y me enorgullezco de haber visto a todo un pueblo acompañándonos para darte el último adiós", ha asegurado.

La autora de Brisa de esperanza sostiene que su padre era tan querido que la pena se ha extendido entre su entorno: "¡Muchos han sentido rabia! Es injusto. ¿Por qué se lo han llevado tan pronto? ¡No se lo merecía! Y muchos aún ni se han enterado que te has ido, ni sabían que estabas enfermo. Todo ha sido muy rápido".

"Qué vacío dejas. Ya te echamos de menos. Se me viene a la cabeza lo que me decías: '¿cómo está mi Martina? Y tus dos besos diciéndome, 'venga, bonica, ten cuidaico', cada vez que me iba a Madrid. Descansa en paz, papá. Seguro que nos cuidarás desde el cielo. A tus tres mujeres de la casa y a tus nietos. Siempre estarás con nosotras", concluye Fergó su escrito.

Nuria, junto a sus padres, en una imagen reciente.

Fue el pasado 6 de marzo cuando Fergó comunicó la enfermedad de su padre. Junto a una fotografía de una camilla de hospital, Fergó posteó: "Nunca piensas que te puede tocar porque es una lotería. Le tocó a su padre. Cáncer. La familia juntita a su lado para darle todo el amor y disfrutar de él todo lo que pueda".

La intérprete utilizó una canción muy especial para este aciago trance, Espíritu Santo, del músico Ánesi Sounds. Si algo caracteriza a Nuria, además de su tremenda profesionalidad y su apabullate talento, es su carácter familiar. Fergó está muy unida a sus padres, a los que adora. Ambos, además, nacieron en el mismo día: 12 de octubre.

Un gesto que la andaluza se encargó de subrayar cada aniversario. De hecho, cada Día de la Hispanidad, Nuria felicita a las personas, junto a sus hijos, más importantes de su vida.

El pasado 12 de ocubre, éstas fueron las líneas que le dedicó Nuria a sus padres: "¡Hoy es el cumpleaños de mis padres! Y día del Pilar y día de la Hispanidad. Os felicito".

Y agregó: "Hoy estamos de celebración todos. Disfrutad mucho. Y a mis padres... que los adoro. Esta vez en la distancia pero siempre conmigo. Agradecida". Este delicado trance acontece en un momento, se puede decir, de cierta serenidad y tranquilidad para Nuria, después del bache de salud que afrontó su pareja, Juan Pablo Lauro (41).