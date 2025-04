Hablamos con Paula, exnovia de Miguel Palomo Danko, tras declarar como investigada: "Me intentan intimidar y silenciar"

Paula Sánchez Zurdo, la que fue pareja de Miguel Palomo Danko (44 años), ha acudido este pasado jueves, día 3 de abril, a su cita con la justicia. Sánchez Zurdo se ha personado en el Juzgado de Instrucción Nº 16 de Madrid, donde ha declarado en calidad de investigada por un presunto delito de calumnias y revelación de secretos.

Quien se ha querellado contra ella es Sebastián Palomo Danko (47), hermano de Miguel. Sostiene el primogénito de Palomo Linares que esta mujer ha sobrepasado todos los límites. Sobre todo, a su modo de ver, ha mentido. Hay que recordar que Paula Sánchez Zurdo ha demandado, a su vez, a los hermanos por un presunto delito de maltrato animal.

La demanda inicial de Paula es la que ha derivado en esta querella de la que Sánchez Zurdo se ha defendido ante un juez este pasado jueves. A nada le teme la joven; tiene la conciencia tranquila, y con ello va hasta el final. Se sabe con la verdad y defiende y reitera, línea a línea, toda su versión y lo que sufrió la perrita Bronca en esa finca de El Palomar.

Paula Sánchez Zurdo, luciendo la sudadera y el colgante con el que ha asistido al juicio. Cedida a EL ESPAÑOL

No mueve, pues, Sánchez Zurdo una coma. Bronca, la perra que mantenían en común Paula Sánchez Zurdo y Miguel Palomo Danko, vivió y falleció en la finca El Palomar. De hecho, según su versión, el animal fue rescatado por ella misma cuando se enteró de las condiciones en las que se encontraba, encerrado en una jaula.

El procedimiento de maltrato animal se encuentra aún pendiente de sustanciación. Mientras el próximo 25 de abril Miguel y Sebastián deberán rendir cuentas ante el juez, Paula ya ha hecho lo propio. "Tranquilísima", así asegura Sánchez Zurdo, en conversación con EL ESPAÑOL, que ha asistido al juzgado.

Nadie la va a callar, ni a amedrentar. Paula se ha sentado ante el juez con un atuendo que lo dice todo: una sudadera personalizada con el nombre de Bronca y una cruz prendida de un cogante con las cenizas del can.

¿Cómo se ha desarrollado el juicio?

Hoy he acudido a declarar como investigada por una querella por calumnias. Y, como no podía ser de otra manera, lo he hecho con absoluta tranquilidad. Cuando uno tiene la verdad de su lado, no hay motivo para el nerviosismo. Lo que ha quedado claro es que esta querella no es más que un burdo intento de intimidación y una maniobra para intentar silenciarme. Algo que, desde luego, jamás van a conseguir. Lo único que están logrando es hacerme perder mi tiempo y mi dinero, pero ni me asusta ni me calla.

¿Cómo ha sido su intervención?

Durante la declaración, he contestado a todas las preguntas con la verdad, porque sus acusaciones no sólo son infundadas, sino que además, carecen, de cualquier lógica. Ni siquiera han hecho el esfuerzo mínimo de investigar antes de presentar la querella. Para muestra: han pedido el secuestro de mi libro alegando que en él se menciona a esta persona con nombre y apellidos y con un supuesto 'temerario desprecio'.

¿Cuál es la verdad?

Lo curioso es que, si se hubieran molestado en leerlo -o al menos en comprarlo, que tampoco les habría venido mal-, se habrían dado cuenta de que en ningún momento se menciona su nombre ni el de ningún miembro de su familia. Es decir, han ido a por todas… sin mirar ni siquiera de qué iba la historia.

Paula junto a Bronca, en una imagen de sus redes sociales.

¿Ha acudido Sebastián Palomo Danko?

No, él no tenía que estar presente en esta declaración. Pero no tendrá tanta suerte el próximo 25 de abril, cuando sí tendrá que acudir junto a su hermano Miguel a los juzgados de Illescas. Ambos están siendo investigados por un presunto delito de maltrato animal, algo que, desde luego, es bastante más grave que lo que intentan atribuirme a mí. Cada uno se enfrenta a la justicia por sus propios actos, y en su caso, las acusaciones son bastante más serias.

¿Qué le ha dicho su abogado? ¿Cuál es la sensación con la que ha salido?

Mi abogado ha sido claro: esta querella es un sinsentido. No tiene ni pies ni cabeza y, desde el punto de vista jurídico, carece de fundamento alguno. Me ha dicho que he declarado de forma impecable, con la verdad absoluta, y que lo lógico sería que el caso se archivara en cuanto revisen la falta de base de las acusaciones.

Yo he salido igual de tranquila que entré, sin necesidad de ensayar respuestas ni preparar ninguna estrategia. Cuando se dice la verdad, todo fluye sin esfuerzo. No hay que inventar nada, no hay que encajar piezas falsas, no hay que sostener una mentira con otra. Simplemente, te sientas y cuentas la realidad. Y cuando la verdad está de tu lado, no hay nada que temer.

¿Se encuentra tranquila, pese a todo?

¿Tranquila? No, tranquilísima. Esto ni me inquieta ni me preocupa lo más mínimo. Sé lo que he hecho y lo que no he hecho, y tengo la conciencia más que tranquila.

Quien, por lo visto, no está tan tranquilo es Sebastián. Porque una persona realmente serena no va por la vida presentando querellas sin sentido y tratando de silenciar a quien le incomoda. Quien actúa así es porque está nervioso, porque le pesa algo, porque intenta desviar la atención. Y, como suele decirse, a las pruebas me remito.

¿Cuándo se conocerá la resolución?

No me han dado una fecha exacta, así que imagino que la resolución se conocerá en los próximos días. Pero sinceramente, no es algo que me quite el sueño. A mí esto no me afecta en lo más mínimo. No tiene recorrido y no me perjudica en absoluto.

En cambio, quizás a Sebastián sí le pase factura. Al final, la vida pone a cada uno en su sitio. Y ya sabemos que quien siembra vientos, recoge tempestades.

Por último, ¿cuál cree que es el objetivo de Sebastián?

Intimidarme y silenciarme. Esta querella no tiene ni pies ni cabeza. No hay fundamento, ni una investigación seria por su parte ni la de su abogado. Lo que buscan no es justicia, es censura. Me acusan falsamente de calumnias y, como si eso fuera poco, pretenden que el juzgado me cierre mi cuenta de Instagram @broncarottweiler y me prohíba volver a abrir una cuenta relacionada con ella. ¡Incluso han pedido secuestrar mi libro bajo el argumento absurdo de que se le menciona, cuando eso es rotundamente falso!

Esto no es más que un intento desesperado por silenciarme. Pero si estuvieran tan seguros de su verdad, no necesitarían recurrir a estas maniobras. Solo alguien que teme ser descubierto actúa así. Y que quede claro: a mí no me van a callar ni a intimidar. Bronca merece justicia. Los animales son seres leales, nobles, que solo quieren dar y recibir amor. Y ninguno merece pasar por lo que pasó ella.

Porque maltratador no es solo el que golpea o abandona. Maltratador es también quien no alimenta ni da agua a un animal. Quien lo ignora, lo encierra, lo deja enfermo sin atención veterinaria. Quien lo aísla, quien no le da amor, quien lo tiene como un objeto sin importar su sufrimiento. Y sí, también es maltrato encerrar a un perro en una jaula durante horas, días o años. Eso no es protección: es crueldad. Y que no se engañen: si el perro está en tu propiedad, aunque no seas su "responsable legal", sí eres responsable de su bienestar. Porque la responsabilidad no se firma, se demuestra.

Mi perrita murió. Pero yo no voy a parar. Porque Bronca no fue solo una compañera: fue el amor más puro que he conocido. Lo mejor que me ha pasado. Su historia merece justicia, no solo por ella, sino por todos los que no tienen voz.

Y si gracias a Bronca se consigue que las leyes se endurezcan, que los maltratadores tengan miedo, y que ni uno más se atreva a hacer daño sin consecuencias, entonces su lucha habrá servido. Esto es por Bronca. Y por todos.