Nerea Garmendia, a tan solo un día de convertirse en madre por primera vez a los 45 años: "Se me ha salido una costilla"

Nerea Garmendia (45 años) se encuentra en plena cuenta atrás para dar a luz a su primer hijo. Dentro de tan solo 24 horas dará la bienvenida a su primer retoño y los nervios están a flor de piel.

Tal y como ha adelantado la actriz y presentadora, sus médicos le han aconsejado programar el parto, ya que el bebé está aún en posición podálica. "Esta semana va a ser muy especial: será un antes y un después en mi vida. ¡Va a nacer Unax! Será por cesárea programada porque viene de nalgas y no hay manera de que se dé la vuelta", ha destacado en las redes sociales.

Además, en los últimos días ha sufrido algunas molestias. "Se me ha salido una costilla", ha revelado. El porqué de su lesión se remonta a un problema que arrastra desde su infancia.

Nerea Garmendia está embarazada de su primer hijo a los 45 años. GTRES

"Cuando tenía 12 años me operaron de la columna, y el tronco no me estiró por los clavos que tengo en la espalda y tengo las costillas flotantes muy bajas. Entonces no me caben el bebé y los órganos.... todo apretado. Se me han movido un poco las costillas y me duele un poco... pero estoy estupendamente", ha aclarado en su perfil de Instagram.

"He hecho el pino, le he puesto música celestial y hasta un muletón con hueso en el túnel de salida, pero ni por esas. Así que ya sabemos el día, será este viernes 04/04 a las 14:00", ha detallado.

"Y aún así, mi Nereada: ¡Todavía no tenía preparada la bolsa del hospital! 😂 Ni la de Unax ni la mía con todo lo que necesitaremos los dos en esos primeros momentos que van a cambiarlo todo", añadía.

"Lo más fuerte es que no he hecho la maleta todavía", ha confesado en su perfil de Instagram. Sin perder el sentido del humor, ha compartido un vídeo en el que muestra los objetos que piensa llevar al hospital. Entre ellos, compresas, ropa interior, un camisón, zapatillas de estar en casa... También llevará ropa "y toquillas y mantas" para su retoño.

La actriz Nerea Garmendia.

Cabe recordar que fue hace cuatro meses cuando Nerea Garmendia avisó que iba a convertirse en madre por primera vez a los 45 años. El 20 de noviembre de 2024 anunció que está embarazada de su primer hijo.

Tras su paso por el concurso de televisión Masterchef Celebrity, la de Beasáin compartía la que para ella ha sido la mejor noticia de su vida. Siempre soñó con ser madre y al fin hará realidad su sueño de tener descendencia.

Feliz junto a Luis Díaz

La vasca, que llegó a perder un 33 por ciento de audición debido a una hipoacusia neurosensorial bilateral, ha explicado que se enteró de su embarazo durante un periodo de descanso. "Lo supimos estando de vacaciones. Nos dieron los resultados de la analítica justo cuando llegamos a la playa. Todo idílico", detallaba en ¡HOLA!.

El bebé que nacerá el próximo viernes es fruto de su relación con Luis Díaz, al que conoció hace cuatro años en Valencia, en plena pandemia. Anteriormente había roto con su pareja, Jesús Olmedo, con quien mantuvo una relación sentimental durante diez años.