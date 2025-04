El día que Pedro Piqueras se reconcilió con la prensa del corazón: su cambio gracias a María Teresa Campos

Decenas de personas se han dado cita en la mañana de este jueves, 3 de abril, en la Asociación de la Prensa de Madrid para asistir a la presentación de Cuando ya nada es urgente, el primer libro que Pedro Piqueras (69 años) saca a la luz desde su salida de Informativos Telecinco allá por diciembre de 2023.

El magno acto en el que el periodista ha presentado su última obra ha reunido a rostros de lo más reconocidos de nuestro país. Hasta la concurrida calle de Claudio Coello se han trasladado, entre otros, Antonio Resines (70), Natalia Figueroa (85), Ricardo Reyes, Irene Villa (46) o Matías Prats Jr. (39). Todos han querido acompañar a Piqueras en la emocionante jornada que ha presenciado EL ESPAÑOL.

Tampoco han faltado compañeros del mundo de la comunicación, como Carlos Hipólito (69), Vicente Vallés (61) y Carlos Franganillo (44), quienes han ocupado la mesa principal de la institución. Este último, cabe mencionar, ha arribado algo tarde a la cita. Algo por lo que se ha disculpado nada más llegar. "Perdonen la impuntualidad", ha verbalizado, entre risas.

Pedro Piqueras junto a Vicente Vallés en la presentación de su libro este día 3 de abril de 2025. Gtres

Rodeado de amigos y familiares, tal y como él mismo ha confesado, Pedro Piqueras ha comenzado la presentación de su primer libro. Su hermano, Juan Antonio, no ha querido faltar a tan importante evento. "Ha llegado tarde", ha apostillado el que fuera presentador de Informativos Telecinco ante la multitud de medios allí presentes.

El evento ha comenzado pasadas las 12.00 horas. Carlos Hipólito ha sido una pieza fundamental del acto, pues ha procedido a la lectura de distintos párrafos del libro de Piqueras. Así, el trío de presentadores ha ofrecido una imagen enternecedora, demostrando que esta escena es importante en medio de "los tiempos de crispación que vive el periodismo".

Cuando ya nada es urgente cuenta la historia de un periodista que si volviera a nacer lo haría siendo periodista. Una pasión que heredó de su padre, al que recuerda en la obra leyendo la prensa de forma constante. También así a su familia, tal y como se hizo eco este periódico cuando tuvo acceso al tomo unos días atrás.

"Esther, mi mujer, y Curro, mi hijo, han sido una pieza fundamental en este proceso. Ellos se han leído el libro y me han dado críticas. Yo he seguido algunas de ellas, pero no todas", ha confesado Pedro Piqueras, entre risas, en la rueda de prensa concedida en la mañana de este día 3 de abril.

Pedro Piqueras e Irene Villa. Gtres

El de Albacete ha estado al frente de los informativos durante buena parte de su laboriosa trayectoria profesional. Piqueras ha informado de los atentados del 11M y 11S. También ha relatado la crisis económica que sacudió a España en 2008, aunque, tal y como ha confesado en la presentación de su libro, el acontecimiento que más ha marcado su vida ha sido el atentado que vivió Irene Villa.

"El caso de Irene es uno de los que más me costó verbalizar como noticia. Fue un durísimo atentado que para mí se convirtió en la imagen más cruel del terrorismo porque vimos a una madre que se levantaba para ver cómo estaba su pequeña de 12 años. Las dos estaban gravemente heridas", ha relatado, conmocionado, Piqueras.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha tenido lugar cuando Pedro se ha sincerado sobre su verdadera relación con la crónica social. Un tipo de periodismo al que, tal y como él mismo ha relatado, "tenía absoluto rechazo".

"Un día tuve que entrar en la mesa de corazón de un programa. Carmen Sevilla me dijo que si no le entrevistaba yo, que no lo hiciera nadie. La audiencia fue muy buena, no por mí, sino por ella. En este momento mi perspectiva cambió por completo, pero era por falta de actitud". Es a partir de este instante cuando decidió reconciliarse con este tipo de periodismo. Aunque, tal y como reconoce, hubo una figura que marcó un antes y un después en su forma de entenderlo: la inolvidable María Teresa Campos.

María Teresa Campos. Gtres Gtres

"María Teresa era una persona muy competitiva. Si hubiera tenido el ejemplo, hubiera aprendido mucho antes. Llegó para sustituir a Vicente Vallés cuando él se fue a Televisión Española. Ella lo había sido todo en la pequeña pantalla y de pronto se vio con un horario malísimo, pero venía todos los días. Se puso a mis órdenes", comienza relatando Piqueras, poniendo en alza la profesionalidad de María Teresa Campos.

En esta línea, el presentador ha recordado la que fue una de las épocas más difíciles en la vida de la malagueña. "Tuvo un cáncer de garganta y aún así venía todos los días a trabajar. Se tomaba un vasito de agua y seguía. Fue ahí cuando pensé que eso sí era actitud", ha apostillado Piqueras ante los miles de medios allí presentes.

Una distendida charla la que ha protagonizado Pedro Piqueras junto a sus compañeros de profesión, familiares y amigos. Un acto en el que ha recordado la importancia de hacer periodismo de calidad. De hecho, sus últimas palabras pronunciadas reflejan fuertemente la cruda realidad actual: "El periodismo es suficiente y las redes sociales son toxicidad".