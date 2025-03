Julio Iglesias padece un osteoblastoma, un tumor en la columna vertebral: "De cintura para abajo tiene 500 años"

Lleva años apartado de los escenarios. También lleva largo tiempo alejado de la vida pública, lo que ha dado pie a numerosas especulaciones sobre su estado de salud. Ahora se sabe, por fin, qué le pasa a Julio Iglesias (81 años). Según ha revelado Carlos Herrera (67) en el programa Poniendo las calles de COPE, el cantante sufre un osteoblastoma en la columna vertebral, lo que explica sus problemas de movilidad.

El periodista ha aclarado a través de las ondas que el artista "está bien, pero no es el accidente" que sufrió en su juventud lo que le impide caminar o realizar determinados desplazamientos con total destreza. "El problema está en la columna. Eso ha hecho que tenga muchas deficiencias. De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo tiene 500 años", ha indicado.



Así, se conoce de manera precisa qué ha llevado a Julio Iglesias a tener que apartarse de los escenarios, así como del foco mediático. Se trata de un tumor óseo benigno que ha deteriorado de manera progresiva su condición física.

Cabe recordar que Carlos Herrera mantiene una relación de amistad con el cantante. Conoce, por tanto, las causas por las que este tiene que afrontar algunas dificultades. Un tumor ha afectado la zona baja de su espalda, limitando su movilidad.

Un osteoblastoma es un tumor óseo osteoblástico, por lo general benigno y no canceroso, localmente agresivo, no autolimitado, localizado que suele afectar a la columna vertebral, el húmero proximal y la cadera, aunque puede afectar a cualquier hueso. Su crecimiento puede llegar a deformar la vértebra, afectar los nervios e incluso provocar síntomas como dolor, hinchazón, calambres, rigidez y pérdida de movilidad.

"Nunca he tenido mi mente más clara"

Lo cierto es que Julio Iglesias ha evitado hablar de sus problemas de salud. En muy pocas ocasiones ha hecho referencia a las dolencias que pueda padecer. En mayo de 2023 lanzó un rotundo mensaje en las redes sociales en los que zanjaba los rumores sobre su estado.

"Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera maleducada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre", decía.

"Me han matado varias veces"

En su post, -una de las escasas publicaciones en las que ha hecho referencia a su situación física-, añadía: "No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad... Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre".

El pasado mes de octubre volvía a pronunciarse sobre los comentarios en torno a su salud: "Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos".

A sus 81 años, el intérprete de éxitos como Hey, Lo mejor de tu vida, De niña a mujer o Me olvidé de vivir reside en Bahamas con su mujer, Miranda Rijnsburger (59), con la que tiene cinco hijos en común: Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina y Guillermo. En la actualidad, requiere de atenciones específicas para atender el deterioro de su espalda, como sesiones de fisioterapia y revisiones periódicas. "Son 80 años", apuntaba Herrera.

Tiene casas en la localidad malagueña de Ojén, cerca de Marbella, en Puntacana Resort & Club, en la República Dominicana, y en Miami, en Florida (Estados Unidos), pero hace mucho que no se le ve visitando ninguna de estas residencias.