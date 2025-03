Jota Peleteiro habla por primera vez de Jessica Bueno: "Firmé un divorcio de 15.000 euros al mes por presiones y amenazas"

"Por dentro he estado y aún estoy destrozado. Necesitaba contar la verdad y desmentir muchas cosas que me han hecho mucho daño. Estos dos últimos años han sido un auténtico calvario". Son algunas de las declaraciones que ha deslizado Jota Peleteiro (33 años) en televisión. Dos años después de su divorcio de Jessica Bueno (34) ha hablado por primera vez de su separación de la modelo. Su relato nada tiene que ver con el que ha ofrecido hasta ahora su expareja.

"Necesitaba sacar el daño que llevo dentro de mi cuerpo... me sentía acorralado", ha contado el deportista de De viernes. Allí ha relatado detalles muy íntimos de su relación de pareja. Y ha ofrecido un relato sorprendente sobre su vida en común con la sevillana.

Según él, ella quería llevar una vida "nada austera" y deseaba rodearse de lujos. "Me joroba bastante porque hemos sido unos privilegiados como familia, ella era la primera que quería lo más de lo más. Íbamos a un hotel y tenía que ir a la mejor suite", ha narrado. "Yo siempre me he ocupado de los viajes de Fran cuando tenía que ir a ver a su padre, me pedía ir en avión privado y yo le decía que no tenía mucho sentido gastarse ese dineral".

Jota Peleteiro y Jessica Bueno.

''He sido el primero que le regalaba un coche a mi padre por su cumpleaños, y Jessica me obligaba a regalarle un coche a su padre por el cumpleaños. He pagado sueldos a familia de Jessica durante años... La gente olvida muy pronto cuando se acaba todo eso porque la relación se acaba'', añadía. ''Creo que alguien de la familia le debía haber dicho 'hay unos límites en la vida. Lleva 10 años ocupándose de nosotros, arreglando casas, coches, sueldos para todo el mundo... eso me ha dolido también''.

Según ha contado Peleteiro, se sentía tan mal al final de su idilio que no veía el momento de poner sobre el tapete la crisis que existía entre ellos. Intentó separarse en varias ocasiones, pero no tenía el valor de abordar esa conversación: ''Hay cosas que ya no me gustaban, que me hacían sentir acorralado siempre, haciendo problemas donde no los había. Y decido romper. Intento separarme muchas veces, pero nunca me atrevo a comentárselo, de hecho es algo que trabajaba con la psicóloga".

Acuerdo de 15.000 euros al mes

"El mayor miedo del mundo mío era la amenaza de siempre 'si te separas de mí, no vas a ver a Fran'. La relación estaba tan dañada, que iba a afectar a los niños porque se estaba perdiendo el respeto delante de ellos", continuaba. Fueron precisamente las broncas delante de los pequeños las que lo llevaron a dar el paso: "Había discusiones delante de ellos y fue uno de los puntos de la separación''.

Jessica Bueno, en el plató de 'De viernes'. Mediaset

Cuando la separación se hizo oficial en el documento de divorcio, el futbolista asegura haber accedido a ciertas cesiones condicionado por las coacciones de su expareja: “Firmé un acuerdo de divorcio de 15.000 euros por presiones y amenazas". Según su versión, la modelo le amenazaba con no volver a ver a su hijo mayor, Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera (41), al que el gallego quiere "como un hijo más".

Jessica: "Me decía que yo era simplona"

A día de hoy, Jota Peleteiro asegura no estar recuperado de un divorcio que considera traumático: ''He estado en tratamiento, lo he pasado muy mal, lo que está pasando ahora, no está siendo justa conmigo y creo que se ha pasado de la raya... Es un ataque continuo, es un hacer daño por hacer daño".

Sobre las declaraciones de su exmarido, Jessica Bueno ha respondido de manera tajante. En el plató del mismo programa ha negado querer llevar una vida de lujos: "Es a él al que le encantaba ostentar, él elegía los hoteles, la habitación, todo... Me decía que yo no parecía la mujer de un futbolista porque le encantaba que yo presumiera de bolsos... Me decía que yo era muy simplona y muy sencilla". Respecto al acuerdo de divorcio, ha aclarado: "Él firmó el acuerdo porque tenía mucha prisa para que yo me fuera de la casa familiar".