Ana María Aldón habla por primera vez del suicidio de su cuñada: "Llevaba años enferma, toda una vida de psiquiatras"

Ana María Aldón (47 años) ha relatado un duro momento familiar en televisión. La que fuera mujer de José Ortega Cano (71) ha compartido públicamente cómo vivió la muerte de un familiar hace menos de un año.

Ha sido durante la emisión de Fiesta cuando la andaluza ha relatado por primera vez que perdió a una cuñada, quien decidió quitarse la vida. En el espacio, Emma García (51) y varios periodistas charlaban sobre las declaraciones de Terelu (59) al recordar el suicidio de su padre.

"Nosotros sabíamos que él tenía la pistola en un maletín... Vivíamos en un ático en Málaga, recuerdo a mi hermana y a mí sabiendo que había cogido el maletín y viéndolo con el coche por Gibralfaro. Eso se llama terror, pavor, pánico", ha relatado la hija de la desaparecida María Teresa Campos en Telecinco. Unas palabras que han recordado un caso que ha vivido en primera persona la colaboradora. "A mí me ha pasado algo similar. Lo tenemos muy reciente", ha empezado diciendo. "No hace ni siquiera un año".

Ana María Aldón en 'Fiesta'.

Aldón ha explicado que su cuñada "llevaba muchos años enferma". Y mostraba su empatía con quienes sufren enfermedades mentales y desean poner fin a su vida: "También hay que ponerse en el lugar de esa persona. En el caso de mi cuñada, llevaba varios años enferma. No se le puede pedir a alguien que no quiere ni puede que siga viviendo. Hay que ponerse al lado de esta persona que decide que no quiere seguir".

"Mi familiar tenía ayuda"

En el caso de su pariente, estuvo mucho tiempo bajo tratamiento. Ni los profesionales ni las personas que formaban parte de su entorno fueron capaces de ayudarla: "A veces, por mucho que tú quieras ayudar, y aunque estén en ayuda, como es el caso del que yo hablo... Mi familiar tenía ayuda, toda una vida llena de psiquiatras... 30 años".

La andaluza ha hablado del "sufrimiento" que esto causa a las familias: "Piensas en cuándo será el siguiente intento... hasta que lo consigue". Conoce bien lo que se vive cuando se trata de alguien cercano: "Es un desastre luego quedarte con el pensamiento de qué pude haber hecho, qué tenía que haber hecho yo... Yo me pongo en el lugar de la persona que decide tomar esa decisión porque hay gente que está mal y deciden acabar la vida de otras personas, incluso de hijos. Yo poniéndome en ese lugar prefiero quitarme yo de en medio".