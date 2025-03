La cantante Tamara se separa de su marido tras 20 años de matrimonio: "La pasión y el deseo han desaparecido"

Se les rompió el amor. Después de 21 años juntos, la cantante Tamara (40 años) y su marido, Daniel Roque, han tomado la decisión de seguir sus respectivos caminos por separado.

Ha sido la propia artista la que ha anunciado su separación en la revista Semana. "Es una noticia que estoy dando ahora, una vez consensuada con Daniel, mi pareja", ha explicado. Sincera, no ha tenido reparos en reconocer los motivos de la ruptura. Se acabó la chispa.

"Una no sabe por qué se desenamora", explica en el citado medio. "Yo soy muy pasional y el deseo, la pasión y el brillo en los ojos al mirar al otro que debe haber en un matrimonio han desaparecido".

La pareja contrajo matrimonio el 21 de mayo de 2005 en la parroquia de San Lorenzo en Sevilla y fruto de su unión han tenido cuatro hijos en común: Daniela (18), Leandro (16), Valentina (12), y Héctor (9). Durante dos décadas han formado una sólida pareja, pero a finales de 2023, Tamara comenzó a sentir dudas sobre su historia de amor. Se empezó a plantear que Daniel y ella no iban "por el mismo camino" y en mayo de 2024 "me senté con él y le expliqué lo que estaba sucediendo".

"No te quiero como debería"

La conversación en la que le explicó que lo mejor era terminar su idilio no fue fácil, pero se produjo de manera tranquila y cordial: "Le dije: te quiero, te admiro como padre, eres un hombre fantástico, pero no te quiero como debería como pareja". Tamara cree que ambos llevaban tiempo siendo "compañeros", y que son "muy jóvenes" para mantener un idilio basado en la amistad y el cariño. No concibe seguir junto al padre de sus hijos si falla esa "parte fundamental" entre ellos, que es la química.

La cantante Tamara ha anunciado su separación en la revista Semana. Semana

Tamara ha aclarado en la citada revista que no ha habido terceras personas. Simplemente, no deseaba que su relación terminase "en monotonía" por lo que, en un ejercicio de honestidad, le transmitió a su marido que "no había la conexión que debe haber entre un hombre y una mujer cuando son pareja".

"He pasado página"

La cantante afronta el futuro serena y con optimismo. "Estoy renaciendo en mi vida personal y profesional", ha confesado. "He pasado página y estoy escribiendo otra nueva historia. Soy independiente, una mujer empoderada, fuerte, que vive intensamente y disfruta el día a día, nunca he necesitado a nadie. Ahora estoy feliz, con una gran paz interior, sabiendo lo que quiero y no tengo miedo a nada".

A día de hoy, la relación con su ya expareja es cordial: "Nos adoramos, nos seguimos queriendo muchísimo". Respecto a sus hijos, se han tomado la noticia muy bien. En palabras de Tamara, "lo entienden y lo ven natural".