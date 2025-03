Ana Fernández, sobre Santi Trancho: "No me había sentido capaz de hablar antes. Uno necesita poner todo en su lugar"

Ana Fernández (35 años) es una reconocida actriz española que se hizo famosa por su personaje de Sandra Olaiz, 'Chispitas', en la serie Los Protegidos, allá por el año 2010, donde compartió reparto con los actores Luis Fernández (40) y Mario Marzo (29). Esta serie de misterio se puso de moda entre los más jóvenes y acabó siendo una de las mayores revoluciones de la ficción española.

Sin embargo, en muchas ocasiones, la actriz no solo ha sido protagonista en la pequeña pantalla, sino también en la crónica social española. Fernández mantuvo una relación de pareja con Santi Trancho, el que fuera cámara de televisión en el famoso programa de Cuatro, Frank de la Jungla. Desgraciadamente, el desenlace de esta historia de amor fue de lo más trágico: un accidente mortal acabó con la vida del cámara en el año 2015.

Hace tan solo unas semanas, con motivo del décimo aniversario del fallecimiento del que fuera su pareja, la actriz decidió romper su silencio y hablar de lo que supuso para ella una pérdida como la de Santi. "Supongo que los hechos importantes en la vida de cada uno se quedan como congelados e intactos en la mente y el corazón. Al menos así lo siento yo", escribió en su perfil de Instagram junto a una fotografía de él.

Ana Fernández en la alfombra roja de clausura del Festival de Málaga 2025. Gtres

La vida en estos diez últimos años ha cambiado mucho para Ana Fernández: ha llorado, se ha vuelto a enamorar y se ha convertido en la actriz reconocida que es hoy en día. Además, actualmente, mantiene una relación con el vocalista del grupo Marlon, Adrián Roma (37), con el que se muestra feliz y completa, en todas sus versiones.

El pasado sábado, 22 de marzo, durante la alfombra roja de clausura del Festival de Málaga, EL ESPAÑOL charló con la actriz en una entrevista en la que se sinceró sobre el duelo, el significado del amor y su próximo proyecto en el que ayudará a personas que hayan pasado por su misma situación.

En qué momento se encuentra Ana Fernández

Pues estoy en un momento muy bueno. Estoy feliz en mi vida personal y conociendo nuevos negocios. El año pasado emprendí mi empresa de charter en Mallorca, que se llama Bonagua.

Además, en el ámbito profesional, está a punto de anunciarse un rodaje que voy a hacer en junio y que, estoy seguro, le va a encantar a la gente, pero aún no puedo revelar nada.

Ana Fernández en el set fotográfico del Festival de Málaga en 2022. Gtres

El Festival de Málaga es uno de los últimos lugares donde apareciste con Santi Trancho, ¿cómo se siente?

Me preguntaba una compañera tuya, ¿qué significa para mi el Festival de Málaga?. Para mí, sinceramente, a nivel personal, significa un montón de cosas: momentos muy importantes de mi vida, algunos muy bonitos y otros más tristes.

Hace unas semanas compartió en sus redes un post sobre el décimo aniversario de la muerte de Santi, ¿qué le llevo a romper su silencio?

Lo subí porque era un décimo aniversario y porque creo que siempre tendemos a fijarnos en los números redondos. Además, hay algo muy bonito que voy a hacer este año, que me voy a tomar con calma, como mencioné en este post, con mucha delicadeza, mucho cariño y, sobre todo, con el propósito de ayudar.

¿De qué se trata esta iniciativa?

En estos 10 años, ha habido tantísima gente que me ha escrito y que me sigue escribiendo porque están o han estado en situaciones similares a la que viví yo, ya que lamentablemente, los accidentes siguen ocurriendo. En años anteriores, quizás no me había sentido capaz de hablar, porque uno necesita centrarse, madurar y poner todo en su lugar.

Creo que ahora todo está bien colocado para exponerme públicamente de la manera en que lo voy a hacer y ayudar a los demás: a los que lo han pasado, a los que lo están pasando y a los que lo pasarán.

Ana Fernández y Adrián Roma en un acto público. Gtres

Tras la pérdida de Santi, ¿le costó enamorarse?

No, yo creo que el amor puede ser fraternal, es decir, se puede pasar de un amor romántico de pareja a uno fraternal. Lo importante es que siempre haya amor.

¿Qué significa para usted el amor?

Lo que está claro es que las personas que están en tu vida, sea con el amor que sea, siempre van a estar, aunque ese amor cambie de lugar en tu corazón. Eso es lo más bonito. Quizás, al final, con la familia lo tienes muy bien ubicado, pero los amores de pareja también pueden transformarse y convertirse en otro tipo de amor. Entonces, bueno, tambien es bonito.

Su corazón está lleno desde hace unos años, ¿tiene planes de boda o de familia?

Pues no lo sé, la verdad. Tengo mucha más prioridad por reproducirme. Nosotros estamos muy bien. No vendemos nada. No tenemos polémicas. No vamos a nada.

Mi 'churri' está en casa cuidando a mis seis perros-hijos, y cuando él sale, me quedo yo con los seis. Por eso no nos podemos lucir juntos en las alfombras rojas: somos padres perrunos.