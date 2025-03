Alejandro Sanz, sobre Candela Márquez: "Se está muy bien enfrentando un problema con alguien al lado que te apoya"

Alejandro Sanz (56 años) vivió un último tercio este 2024 de lo más grato. A sus incansables éxitos, el pasado octubre trascendió que el cantante estaba de nuevo enamorado. Se trataba de Candela Márquez (37), una actriz valenciana 20 años menor que él.

Desde aquel magno mes de otoño, la dupla no ha dejado de cosechar éxitos en lo personal. Así, posados familiares y cómplices instantáneas en redes sociales han sido algunos de los hitos a los que han dado paso Alejandro Sanz y Candela Márquez.

El amor no es el único ámbito que hace sonreír a Alejandro Sanz actualmente. El respetado cantante está de enhorabuena porque se encuentra en plena presentación de su nuevo álbum, cuyo título trascenderá en unas semanas. Sin embargo, sí se sabe que están incluidos sencillos como Palmeras en el jardín, canción que dedicó a su anterior pareja, Rachel Valdés (35).

Portada de la revista 'Vanity Fair'.

El próximo estreno de su nuevo proyecto ha llevado a Alejandro Sanz a conceder una entrevista para la revista Vanity Fair. En conversación con el citado medio, el intérprete de Corazón Partío se ha sincerado, entre otros aspectos, sobre las canciones dedicadas a la que fuera su pareja durante tres años.

"Todo el mundo sabía que ella es cubana y sentía que tenía que hacer esa canción en algún momento porque era un homenaje a la historia que vivimos, que durante mucho tiempo fue muy bella. A la vez funciona para poder cerrar una etapa, abrir ilusionado algo nuevo y sentir que de nuevo puedes", ha apuntado el catalán en conversación con Vanity Fair en relación a la publicación de su canción Palmeras en el jardín.

Su historia de amor con Valdés no ha sido el único tema que ha abordado Alejandro Sanz. Como no podía ser de otra forma, uno de los puntos fuertes ha sido su amor por la actriz Candela Márquez. "Estoy muy feliz. Tengo el corazón en otro sitio y por eso puedo explicarlo sin que me duela. El amor es de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente. Se está muy bien enfrentando un problema con alguien al lado que te apoya".

Alejandro Sanz y Rachel Valdés.

La política, como a cualquier mortal, es algo que preocupa también a Sanz. Aunque sin ahondar en detalles, el cantante ha expresado ante el citado medio sus convicciones políticas y el problema de la polarización. "Yo creo firmemente en el centro; soy socialdemócrata convencido. Creo en las políticas sociales y en la igualdad de oportunidades, y apelo, más que nada, a la razón. Personalmente, me siento un poco cansado de que me empujen para un lado y para otro", se ha sincerado Alejandro.

Las redes sociales de Alejandro Sanz se han convertido en el escaparate perfecto para compartir con el gran público, además de sus incansables proyectos, el amor que siente hacia su actual pareja. Así, son varias las instantáneas que componen el perfil de Instagram en las que el afamado cantante posa junto a Candela Márquez.

Una de las ocasiones más especiales, cabe recordar, tuvo lugar el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín. El músico, en un alarde de amor para con la actriz, se sinceraba sobre su situación actual. "Una mirada que no juzga, solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular. Te amo", escribía Alejandro Sanz en un post de Instagram.

Recientemente, la pareja también vivió un acontecimiento de renombre. Ambos pudieron celebrar el primer cumpleaños de Candela Márquez juntos y así lo compartieron en sus respectivas redes sociales. Una magna celebración que simbolizaba una vez más el profundo amor que sienten.