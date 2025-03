Edwin Arrieta interpretó a un asesino y descuartizador en una serie años antes de que Daniel Sancho acabara con su vida

Siete son los meses que han transcurrido desde que un juez tailandés condenase a Daniel Sancho (31 años) a cadena perpetua por el asesinato con premeditación y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Desde ese momento, la defensa del chef intenta mejorar las condiciones de su defendido.

La familia del malogrado cirujano, por su parte, al tiempo que lidia con el durísimo duelo, trata de que Daniel pague por lo que ha hecho. "Nosotros, hace varios meses, interpusimos un recurso de apelación contra la sentencia solicitando que se impusiera la pena máxima, que es la pena de muerte, recordando que quede permutada en una cadena perpetua".

La familia Arrieta desea que Sancho pase el mayor tiempo posible en la cárcel y que el chef pida perdón. Mientras esto sucede, en las últimas horas el espacio de Telecinco Fiesta ha recordado un curioso -y, en parte, macabro- pasaje en la vida de Edwin Arrieta. El colombiano debutó como actor en 2012 y el papel que encarnó no deja indiferente a nadie.

Emma García reacciona a las imágenes de la serie en la que Edwin Arrieta interpretó a un descuartizador: ''Impresiona muchísimo'' #Fiesta23M https://t.co/BxECpAJa8b — Fiesta (@fiestatelecinco) March 23, 2025

Ese año, Arrieta participó en una ficción, llamada Instinto asesino. Una serie basada en hechos reales que recreaba asesinatos. En ella, Edwin encarnó a un asesino y descuartizador. El cirujano dio vida a un coronel que, movido por los celos, mató y descuartizó a su mujer en la bañera.

Del mismo modo que, años más tarde, en agosto de 2023, encontró él mismo la muerte a manos del hijo de Rodolfo Sancho (50), en la isla de Ko Pha Ngan, en Tailandia. Richard Pena cuenta en el programa de Emma García más detalles sobre la macabra coincidencia: "El asesinato en el que participa en esa serie Edwin tuvo lugar en 2009 y él la graba en 2012. Es el caso de Daniel Sancho de Colombia".

"Es un hecho real de un hombre que asesinó a su mujer por celos y repartió su cuerpo en 50 trozos alrededor de 22 kilómetros. Él hace de coronel, descuartiza en la bañera, hace la recreación con una voz en voz", añade el colaborador del programa.



Cabe recordar que esta faceta actoral de Edwin Arrieta ya fue abordada en el especial Receta para un asesinato, una docuserie que se emitió en SkyShowtime. En dicho producto, amigos y familiares de Edwin hacen una remembranza de su vida y destacan lo mucho que luchó por conseguir su sueño de ser médico.

Era un hombre, deslizan, muy tenaz con sus objetivos. Silvio Suárez, anestesiólogo y amigo del fallecido, es quien subraya su debut ante las cámaras: "En un momento de su vida fue actor. Participó en una serie, que se transmitió en el Discovery Channel, en el año 2014, 2015, más o menos".

Y añade, sobre el argumento: "Un coronel de la policía colombiana asesina a su esposa. La desmembró y la repartió por las carreteras de Colombia". La entrega que protagonizó Edwin aborda el asesinato cometido por Joaquín Aldana, un coronel que fue condenado a 33 años de prisión por acabar con la vida de su mujer en 2009.

Más allá de esta cuestión, en la docuserie quienes lo quisieron hablan de Arrieta como un hombre con grandes sueños de futuro. "Quería irse a vivir a Madrid y hablaba de que iba a invertir en una hamburguesería con un amigo", relatan.

Sostienen que Edwin no les habló a las claras de la existencia de Daniel Sancho en su vida, pero sí notaron un cambio en él, en su actitud, en forma de vivir y hasta en su afeite personal: "Comenzó a cuidar su imagen, su físico, hasta se tatuó un caballo, quería encajar con sus nuevos amigos de Madrid... Algo pasó, algo sucedió".

No a la pena de muerte

En diciembre de 2024, Juango Ospina, letrado que defiende los intereses de la familia Arrieta, aseguró, en rueda de prensa, lo que sigue: "Estamos en contra de la pena de muerte, somos fieles defensores de los derechos humanos y derechos fundamentales, y además el mandato expreso de la familia es que no haya pena de muerte".

Lo que buscan con el recurso que se interpuso es "aumentar el tiempo y cumplimiento efectivo en Tailandia, habida cuenta que, como bien saben todos ustedes, no se produce ninguna muerte, ningún castigo capital en los últimos años y menos para turistas y personas extranjeras en el país".

Remachó Juango: "La familia Arrieta no quiere pena de muerte, no pidió pena de muerte. Darling y los padres de Edwin han salido por activa y por pasiva a decir que la vida la quita y la pone Dios. Sus convicciones y creencias religiosas no comparten la pena capital".