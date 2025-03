Kiko Hernández y Fran Antón se han vuelto a casar: así ha sido su romántica boda, por sorpresa, en Las Vegas

Hace ya casi dos años que Kiko Hernández (48 años) y el director musical Fran Antón (44) se dieron el 'sí, quiero' en Melilla. Fue en septiembre de 2023. Sin embargo, el colaborador de televisión ha anunciado este jueves, 20 de marzo, que ha renovado sus votos con su actual marido y ha revelado los detalles de su nuevo enlace.

Durante su última intervención en Ni que fuéramos, programa en el que colabora, se anunciaba que Kiko Hernández estaba preparando una "bomba" para compartir con los espectadores durante la tarde. Nadie esperaba lo que iba a contar; sin embargo, Hernández no dudó en revelarlo antes de que terminara el programa: se ha casado en Las Vegas.

La noticia, totalmente inesperada, llega tras un viaje a Las Vegas, tal y como se ha podido ver en sus redes sociales. Muchos de sus seguidores ya habían notado que en esas imágenes había mucho misterio y rápidamente se preguntaron: "¿Qué hacen Kiko Hernández y Fran Antón allí?". La respuesta a esta incógnita la tenía el colaborador de televisión, y así lo comunicó antes de finalizar el programa este jueves, 20 de marzo.

"Todo el mundo me está preguntando qué he ido a hacer a Las Vegas", comenzó diciendo el colaborador. "Pues hice algo que no colgué en las redes sociales, primero porque quise hacerlo y, segundo, porque lo retratamos y quería regalárselo a este programa", añadió. Aunque, finalmente, lo ha acabado contando: "Me he vuelto a casar con mi marido en Las Vegas", confesó.

Este nuevo enlace ha llegado de forma inesperada a la vida de Kiko Hernández, y así lo ha contado en su programa. "Yo creía que te habías vestido de Elvis", dijo María Patiño tras conocer la noticia, a lo que Hernández quiso aclarar: "No, no, es una boda de verdad, pero tú puedes elegir cómo quieres hacerlo, y a Fran se le ocurrió hacerlo así, con gabardina y tal", explicó.

Eso sí, el colaborador ha aprovechado para compartir todos los detalles de sus nuevas nupcias y ha contado que no es tan fácil como parece, ya que tuvo que reservar con mucho tiempo de antelación. "Es mentira eso de que llegas y te puedes casar", explicó, mientras revelaba que llevaba planeando este segundo enlace desde hacía cuatro meses.

Para sorpresa de todos sus compañeros, Kiko Hernández confiesa que los testigos de esta boda fueron el cámara y el juez que los casó, ya que se encontraban solos en este viaje.

En cuanto a los detalles, la ceremonia duró unos 20 minutos y se celebró en español. Se trató de un enlace de lo más íntimo y un broche perfecto para celebrar su amor por todo lo alto. "No puedes ir a Las Vegas con el amor de tu vida y no casarte", afirmó Kiko con cara de enamorado.

Tras la boda, el colaborador desveló que ha pasado "por el altar" cuatro veces en cuestión de dos años y ha sentido lo mismo en todas las ceremonias. Además, confesó que este último enlace ha sido especialmente romántico: "Después nos fuimos al Circo del Sol y a cenar a uno de los mejores restaurantes que hay allí en Las Vegas".

Kiko Hernández y Fran Antón en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La primera boda

El colaborador de televisión se casó por primera vez en Melilla junto a Fran Antón el 16 de septiembre de 2023. Este primer enlace tuvo lugar en el Teatro Kursaal de la ciudad autónoma, un lugar muy especial para la pareja, ya que allí presentaron una obra de teatro juntos.

Más de 300 invitados fueron testigos de estas primeras nupcias, entre ellos, personajes reconocidos como Marta López (51) o Carmen Borrego (58). Sin embargo, hubo algunas ausencias notables, como la de Belén Esteban (51), quien no se desplazó hasta la ciudad autónoma para la boda del colaborador.

Eso sí, en esta boda los novios quisieron que todo se celebrara en la más estricta intimidad. Apostaron por trajes en tonos oscuros y decidieron prohibir el uso de teléfonos móviles para evitar filtraciones en redes sociales sobre el enlace.