La esperada reacción de Ivonne Reyes ante la presunta familia biológica de su hijo que podría dar un giro de 180 grados

La vida de la presentadora Ivonne Reyes (57 años) dio un importante viraje el miércoles 12 de marzo de 2025, cuando, cargada de valentía y con gran sinceridad, afrontó de cara el aciago trance que vive: está pasando por un complicado momento económico y lidia, además, con una depresión. No, no está siendo su mejor período.

Reveló la recordada conductora de El precio justo que se ha acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad, que ha puesto a cero sus deudas y que ahora su vida empieza de cero. Está ilusionadísima -todo es compatible- con un proyecto en el que ha invertido su tiempo: el pódcast La mirada de Ivonne, en el que entrevista a diversas personalidades.

En medio de su revelación, el pasado sábado, 15 de marzo, se publicó una noticia que ha incendiado aún más -si cabe- su vida actual. Esdiario publicó que una mujer dice conocer al verdadero padre biológico del hijo de la venezolana, Álex Reyes (24) y que unos sobrinos de este señor estarían dispuestos a ayudar a Pepe Navarro (73) y cotejar el ADN.

Ivonne Reyes en un acto público en Madrid, en mayo de 2022. Gtres

Todo ello, en aras de demostrar que el cordobés no sería, según esta versión, el progenitor del joven actor. Conviene dejar claro que, más allá de la aparición de esta supuesta familia biológica, la Audiencia Provincial de Madrid ya habló en otros escenarios, en los que cuentan: una sentencia firme de 2012 dice que Pepe es el padre legal y biológico de Álex.

La historia de esta paternidad no hace falta volver a contarla, pues por todos es sabido que Navarro se negó a someterse -hasta en cinco ocasiones- a las pruebas de ADN y un juez actuó en consecuencia. Tras la información escrita por Jesús Manuel Ruiz sobre esa presunta familia biológica, EL ESPAÑOL ha podido conocer la reacción de Ivonne.

La venezolana posando en un 'photocall', en Madrid. Gtres

Ella se niega a hablar sobre esta cuestión. No quiere saber nada acerca de un caso que para ella ya fue juzgado. No quiere decir nada. Silencio por su parte. Eso sí, este diario ha podido saber, a través de una fuente de total solvencia, que la venezolana ha encajado con gran sentido del humor esta noticia.

Tal y como lo explican, Reyes se habría "reído" de esto. No se da, pues, ningún tipo de importancia ni de tiempo a esta cuestión, que se califica de "absurda". Insiste el informante en que hay una sentencia "firme" y que "nada más hay que decir".

Ivonne pasó página, cambió de libro, y no va a hablar de cosas del pasado. Ella mira al frente. "Pepe va a sentarse en un ¡De Viernes! ¿Para qué? No será para responder a Ivonne porque ella no habló de él. Ella ya no habla de él", se desliza.

La ocupación y preocupación actual de Ivonne pasa por recuperarse a todos los niveles, económica y anímicamente. Está empleándose duro para conseguirlo y no presta atención a aspectos que le procurarían daño. A nivel profesional, no puede estar más feliz.

Hace unas semanas estrenó un pódcast, La mirada de Ivonne, que se puede ver en su perfil de YouTube. Ha entrevistado ya a Irene Villa (46), al actor y creador de contenido Manu Plaza -en compañía de la celebridad Carolina Sandoval-, y este jueves, 20 de marzo, Ivonne charla con una de las presentadoras más queridas, Miriam Díaz-Aroca (63).

Reyes es una mujer emprendedora, que se ha caído varias veces y se ha levantado. También ha tenido que hacer frente, en los últimos años, a varias muertes en su familia. La más dura -si es que se puede medir esto- fue la de su hermano David, que "se quitó la vida", como dijo la propia Ivonne, en 2016.

Nuevo ataque de Pepe

Hace unos días, después de la dura confesión que relató la venezolana sobre su aciago trance anímico y financiero, Navarro volvió a la carga: "Mientras siga en la mentira, su depresión irá en aumento".

Navarro, el pasado sábado, 15 de marzo, reiteró su deseo de someterse a las pruebas de ADN: su intención sigue en pie. "Le ofrecí hace 10 años y yo estoy dispuesto a hacerla cuando haga falta para que se quede zanjado y que legalmente sea también así. Vamos donde ella diga y naturalmente habría que pedírselo al juez", expresó el cordobés.

Pepe Navarro e Ivonne Reyes, a su salida de los juzgados de Madrid, en febrero de 2022. Gtres

"No tengo dinero"

La pasada semana fue, sin duda, complicadísima para Ivonne Reyes después de relatar su ruina económica en la revista Lecturas y sentarse en el plató de ¡De Viernes! En el espacio de Telecinco, visiblemente nerviosa, aseveró: "Si no fuese por mi hijo, no seguiría viva".

"No tengo dinero en las cuentas, no tengo cuenta bancaria ahora, tendré cuando me paguen aquí", apuntó, para apostillar: "Estoy cansada de sostener, de aparentar". En un momento dado de la noche, Ivonne desveló lo que sigue: "Alguna vez he intentado quitarme la vida, sí".

Mención aparte merece la septicemia que padeció, hace unos años, en pandemia, que estuvo a punto de costarle la vida. "Me dio una infección en todos los órganos. Los que somos víctimas de septicemia no solemos salir. De ahí, al ataúd. Mi hermana estuvo preparando mi entierro. Habló con la familia. Me despedí de alguna manera. Vino un cura y me dio la extrema unción".