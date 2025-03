El renacer de los infiernos de Juan José Ballesta un año después de ser denunciado por una presunta agresión sexual

Juan José Ballesta (37 años) sabe lo que es tocar la cima más alta y descender a los infiernos. El actor, conocido por su papel en la película El Bola, se convirtió en uno de los protagonistas indiscutibles el pasado 2024 por sus problemas judiciales. Unos trágicos hechos que lo llevaron a estar en el foco mediático.

El cuarto español más joven en hacerse con un Premio Goya se vio implicado en dos polémicas judiciales en cuestión de escasos meses. Por un lado, Ballesta fue denunciado por una mujer a finales de 2023 alegando unos supuestos tocamientos no consentidos en plena calle. Por otro lado, un joven apuntó tiempo después que el actor le había presuntamente robado una cazadora de más de 200 euros y 50 euros en metálico.

Si bien la justicia cerró el último de los casos, lo cierto es que el primer episodio marcó un antes y un después en la vida de Juanjo Ballesta. El intérprete llegó a pasar varias noches en el calabozo. De hecho, permaneció en las dependencias policiales de Hortaleza, Moratalaz y Plaza Castilla. La causa de la supuesta agresión sexual, cabe mencionar, sigue pendiente de ser resuelta tras el último testimonio de una testigo clave que dice haber presenciado el acontecimiento.

Juan José Ballesta, el 22 de diciembre de 2023. EFE

El propio Juan José Ballesta ha asegurado en varias entrevistas concedidas durante este tiempo que ha vivido "el peor año de su vida". A pesar de que sus abogados solicitaron el cierre inminente del caso por un supuesto episodio de agresión sexual, este sigue su curso con el objetivo de esclarecer todas las pruebas que se han ido presentando.

Un cúmulo de desdichas que llevaron al Premio Goya a vivir unos meses convulsos. De hecho, Ballesta tuvo que afrontar el cierre de muchas puertas profesionales el primer tercio de 2024. Sin embargo, ahora, cuando han pasado más de 365 días de que la noticia saliese a la luz, Juan José Ballesta ha demostrado querer renacer de los infiernos.

El pasado mes de octubre, La vida mejor. El bola, la fama, el cine y todo lo demás, su autobiografía, salió a la venta para todo el público. Se trata de un libro en el que Juanjo Ballesta se abre en canal como nunca acerca del último y devastador año de su vida, marcado por las causas judiciales a las que ha tenido que hacer frente.

Juan José Ballesta en la presentación de su autobiografía en octubre de 2024. Gtres

Con motivo del lanzamiento de su primera autobiografía, Juan José Ballesta concedió distintas entrevistas a medios de comunicación. Así, el reconocido actor parecía volver a abarcar sus tan ansiados proyectos profesionales. Uno de ellos fue EL ESPAÑOL, quien tuvo la oportunidad de charlar distendidamente con el de Parla.

"Pasé dos años con depresión. Lo pasé muy mal porque tuve algunos altibajos, tuve esas locuras de ir a 180 kilómetros por hora en un coche. Pero bueno, al final la vida es prueba y error y lo importante es rectificar, pedir perdón y reconducir la situación", apostilló Ballesta en conversación con este periódico el pasado mes de noviembre.

Su vida privada es algo que siempre ha intentado preservar. Sin embargo, su diálogo con este portal dejó claro lo importante que fue Verónica Rebollo, su exmujer y madre de su único hijo. "Con ella me llevaba muy bien. He hablado con ella hace un rato, le he estado mandando unos vídeos. Lo que le pase a ella también le ocurre a mi hijo, la sigo queriendo y amando pero a otro nivel".

Juan José Ballesta, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Joan Gálvez.

Además de la presentación de La vida mejor. El bola, la fama, el cine y todo lo demás, Juan José Ballesta volvió a la gran pantalla por todo lo alto. El madrileño participó en la película Nueva Tierra, dirigida por Mario Pago y donde el actor interpretaba el papel de Lútalo. Un filme que vivió con mucha pasión, tal y como él mismo ha confesado en varias ocasiones.

El séptimo arte no ha sido lo único en lo que Ballesta ha participado durante este tiempo. El de Parla también se ha dado cita durante este año en la pequeña pantalla. En abril de 2024, acudió como invitado a MasterChef, programa en el que él mismo había participado cuatro ediciones atrás.

Sus redes sociales también son un ejemplo de la especie de renacer de los infiernos que ha vivido estos últimos meses Juan José Ballesta. Entre algunos de sus posts más destacados se encuentran sus colaboraciones con marcas, fotografías con rostros reconocidos y asistencias a photocalls.