Sara Sálamo se aleja de su faceta de madre y presenta su proyecto más personal junto a Isco Alarcón: "Estoy muy cansada"

Sara Sálamo (33) se ha trasladado al Festival de Cine de Málaga, donde ha presentado varios proyectos en los que deja a un lado su faceta como actriz para ponerse tras las cámaras. Uno de ellos es En silencio, un trabajo en el que retrata el lado más íntimo de su marido, el jugador del Betis Isco Alarcón (32), y que presentará oficialmente el próximo lunes, 17 de marzo.

La artista canaria dio el salto detrás de un objetivo tras 14 años de carrera interpretativa. En el año 2022 fundó Montauk Cinema y Montauk Canarias, desde las que desarrolla proyectos de ficción y documentales. En el documental basado en la vida de su pareja, "rompe con la narrativa clásica del documental deportivo". Y, "sin entrevistas ni discursos a cámara", logra captar la intimidad del futbolista, al que se descubre con una nueva visión en su producción.

EL ESPAÑOL ha hablado con ella a su paso por la ciudad de la Costa del Sol. Allí empieza bromeando con su estilismo, con el que no se siente del todo cómoda. "He regañado a la estilista", dice. "Esto se lo digo, de verdad, una y no más. Esto es incomodísimo... Ya me ha salido una ampolla. No te lo enseño porque está feísimo, pero esto no es para mí, ¿eh?".

Sara Sálamo contrajo matimonio con Isco Alarcón el 1 de junio de 2024. GTRES

Sin duda alguna, 2025 está siendo un año muy especial para ella. "Vengo con cuatro trabajos. Acabo de presentar Yaya en Sección Oficial, el cortometraje. Hay tres pases de mi documental Marrano. Luego la sección 5 minutos de cine con En silencio, mi largometraje documental", apunta. "Y luego con mi primera peli de ficción en el MAFIZ, que se llamará Hortelana. Y estaremos toda la semana trabajando".

En los últimos meses no ha parado de trabajar. "Es fuerte, es fuerte", confiesa. "Es increíble. Estoy profundamente orgullosa de lo que estamos haciendo ahí. Cuando se le pregunta si tiene vida, responde con sentido del humor: "Yo no duermo".

De todos sus proyectos, el más especial es aquel en el que habla de su marido. "Nunca hemos hecho nada en conjunto. Y cuando lo hiciéramos iba a ser por la puerta grande", apunta. En él recoge momentos decisivos en la trayectoria del padre de su hijo Theo, como la lesión lo aparta de la Eurocopa y lo sumerge en un duro trabajo de recuperación en la sombra. Un periodo en el que "el esfuerzo y el silencio se vuelven su única compañía". Esta obra no solo acerca la figura de Isco Alarcón a los amantes del fútbol, también a amantes del cine y mentes curiosas, ávidas de descubrir cómo es el día a día de un deportista de élite.

Sara Sálamo minutos antes de hablar con EL ESPAÑOL. Gtres

Respecto a cómo ha vivido él las grabaciones del documental, se muestra esquiva: "¿Cómo te voy a decir yo lo que piensa él? Está feo. ¿Cómo voy a saber lo que te va a contestar otra persona?".

Por último, admite estar atravesando un buen momento: "Estoy agradecida, emocionada y un poco cansada". En su vida familiar, todo está "perfecto". En el amor, "perfecto" también. No se puede pedir más.