Lidia Torrent anuncia la muerte de su abuela, madre de Elsa Anka, en plena crisis sentimental con Jaime Astrain

"Hasta siempre yaya". Con estas palabras, Lidia Torrent (31 años) ha anunciado la muerte de uno de sus seres más queridos a través de las redes sociales. La que fuera concursante de Bake Off: Famosos al horno ha compartido la triste noticia en su perfil de Instagram con una imagen en la que aparece junto a su progenitora y su abuela.

La emotiva estampa muestra a Lidia cuando era pequeña, acompañada de su madre, Elsa Anka (59), y su "yaya". Es una de las personas más especiales de su vida, de la que habló por primera vez en las plataformas digitales en el año 2023, cuando compartió con sus seguidores una instantánea familiar. En ella retrataba el momento en el que su abuela conocía a su bisnieta: su hija Elsa, que ahora tiene dos años, fruto de su relación con Jaime Astrain (37).

El fallecimiento de su abuela se conoce apenas unas horas después de que su novio haya confirmado el bache que atraviesan. En la inauguración del Festival de Cine de Málaga, el modelo explicaba: "Agradezco que preguntéis, agradezco vuestro interés, ya lo dijo Lidia el otro día. Habló, quedó todo claro, todo bien". También pedía respeto, sobre todo por la "peque". Tranquilo y moderado en sus palabras, ha solicitado para "que gestionemos esto de puertas hacia adentro".

A Lidia Torrent le ha tocado hacer frente a un momento delicado. Después de los rumores de crisis sentimental con Jaime Astrain y de que en el programa 'Fiesta' confirmasen la noticia de su ruptura, la presentadora pedía una tregua para poder solucionar los conflictos.

"Nunca me escondo, y nunca he jugado al gato y al ratón. La prensa ha sido siempre súper respetuosa conmigo, al igual que yo lo he sido con ellos", decía. "Hay que tener cuidado con estas cosas. No está bien. Hay que ser más respetuoso y más profesional, las dos cosas. Tengo una familia, tengo una hija que cada día se entera más de las cosas".

La pareja no ha llegado a confirmar que sus crisis se trate de una ruptura definitiva, pero parece claro que su etapa actual es complicada. Este nuevo varapalo se suma a una época difícil que requiere de su tiempo y su proceso. Tal y como ha recalcado la joven, "me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día".

No cabe duda de que también está siendo un momento doloroso para su madre, Elsa Anka, quien ha rendido un pequeño homenaje a su madre en sus redes. Ha publicado varias fotografías de ella con un mensaje sobre la fuerza y la valentía de una mujer que superó obstáculos sin que fuera consciente de ello, y sin que nadie le dijera que era capaz.

“Nunca le dijeron que era capaz de hacer y conseguir lo que quisiera. Pues en esta foto, estamos en Múnich. Yo vivía allá y vino ella sola, sin hablar idiomas, sin teléfonos móviles y sin apenas haber salido de casa. ¡Toma ya! Ella podía. Pero nunca se lo dijeron", ha revelado.

Asimismo, Elsa Anka ha compartido en su perfil de Instagram algunas instantáneas en las que aparecen las dos juntas, ataviadas con las prendas propias de la década de los ochenta: “Ese momento entre risas y lágrimas mirando fotos… Madre mía. Nuestros looks".

“Ay, mi guerrera… Te llevaré en el alma la vida entera. La niña traviesa, la chica de la sonrisa eterna. Te quiero, mamita. Gracias, Gracias, Gracias", ha recordado en otra publicación, en la que hace un breve repaso al álbum de fotos de su progenitora.

De inmediato, numerosos rostros conocidos se han sumado a los mensajes de condolencias. "Te abrazo muy fuerte, Elsa. Mil besos y todo mi cariño", le ha escrito la periodista y colaboradora Marisa Martín Blázquez (61). Por su parte, Belinda Washington (61) le ha mandado unas palabras de cariño: "Todo el amor del mundo".

Su amiga la modelo Paloma Lago (57), quien perdió a su padre, Quico Pérez-Lago, el pasado mes de enero, le ha escrito: "Elsa te abrazo , ya sabes, esa sensación de estar al lado cuando más te necesitan, ahí estoy yo hoy amiga mía, contigo". La cantante Geno Machado (42), exconcursante de Operación Triunfo, también se ha solidarizado con su dolor: "Te abrazo muy fuerte, querida Elsa".



Ahora, tanto a Elsa Anka como a su hija les queda el amor que se profesan la una a la otra para salir adelante de este revés. Tal y como recordaba la propia Elsa en una entrevista a EL ESPAÑOL en 2023, se llevan muy bien, aunque tuvieron sus fricciones en el pasado.

"Siempre ha sido de muchísima conexión y complicidad, con nuestros momentos. No todo ha sido de color de rosa. Hay veces que entre madres e hijas se crea una fricción. Hubo una época en la que rompimos nuestro cordón umbilical. Fue algo muy doloroso pero que nos unió mucho más, porque nos volvimos a reencontrar como mujeres más maduras. Duró poco pero lo vives y lo sufres. Estoy tan feliz de haber coincidido en esta vida con mi hija y con mi hijo", recordaba a este medio.

En aquella charla con este periódico admitía lo feliz que es en su faceta como abuela: "Yo pensaba que tenía esa capacidad. Pero mira, con muchísimas ganas, me tiro al suelo, voy a cuatro patas, hacerla reír". Desde su experiencia, disfrutar de su nieta Elsa es algo que disfruta "de manera natural". Y bromeaba: "Ahí me tienes en el suelo y haciendo el ruido de animalitos". Seguro que de ahora en adelante la familia hace piña para sobrellevar este duelo como siempre lo han hecho: unidos.