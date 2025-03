Pepe Navarro, sobre la difícil situación de Ivonne Reyes: "Mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento"

Ivonne Reyes (57 años) se ha sincerado como nunca. En una entrevista publicada este miércoles, 12 de marzo, ha confesado que atraviesa una difícil situación. La venezolana ha hablado de ruina económica y depresión. Un duro revés sobre el que se ha pronunciado Pepe Navarro (73).

"Esta mujer no está bien. Es normal, vivir con la mentira que vive hace imposible tener estabilidad y paz mental", ha expresado el presentador en conversaciones con Tardear, horas después que se publicara la entrevista de Ivonne Reyes en la revista Lecturas.

"Estoy arruinada, empiezo de cero", ha confesado la venezolana. "Me metí en negocios fallidos, empresas, perfumes", ha explicado en el citado medio. Por culpa de "malas gestiones" y de no haberse asesorado bien, Ivonne Reyes ha perdido todo lo que tenía. Las malas decisiones la han llevado a no tener nada: "Perdí más de 10 millones de euros. Llegué a tener tres casas, pero las he perdido".

Pepe Navarro previo a un juicio contra Ivonne Reyes. Imagen de 2023. Gtres

Por otro lado, la presentadora ha puesto el foco en su salud mental. "Estaba con depresión sin saberlo, no me lo podía permitir. Había mucha gente que dependía de mí. Si no hubiese tenido a mi hijo, tal vez no estaría aquí. ¡Total, para qué! Vivo gracias a él", ha confesado Ivonne, refiriéndose a Alejandro Reyes (27). "Me ha dado una lección de vida", ha dicho la televisiva sobre su único vástago.

Según ha relatado, Alejandro no ha dudado en hacer todo lo posible para sacar adelante a la familia y ha realizado diversos trabajos, "como actor, como camarero, de producción" e incluso "cogiendo aceitunas".

Ivonne Reyes y su hijo, Alejandro, en un acto en Madrid en 2023. Gtres

Sobre el joven también se ha pronunciado Pepe Navarro en su conversación con el equipo de Tardear, de Telecinco. Cabe recordar que el presentador mantiene una guerra abierta con Ivonne Reyes por la paternidad de Alejandro.

"Desde hace 10 años, le he ofrecido hacer las pruebas pero ella se niega porque sabe que el padre no soy yo. Las pruebas de ADN que me hizo eran para ver si yo era el padre. Si hubiera salido positivo, hubiese accedido. Pero como salió negativo, pues se inventa razones peregrinas. Desde hace 10 años viviría en paz, pero mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento", ha sentenciado Navarro.

Ivonne Reyes, por su parte, también ha hablado tras la publicación de la entrevista. "Estoy bien", ha expresado ante los micrófonos de Europa Press. La actriz ha asegurado que está saliendo "poco a poco" del complicado momento en el que se encuentra y se muestra reacia a la hora de hablar de Pepe Navarro. "Yo estoy en lo mío, ¿vale?", ha zanjado al respecto.