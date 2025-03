Karla Sofía Gascón recupera poco a poco la normalidad: su solitaria tarde de compras en el barrio de Salamanca en Madrid

Karla Sofía Gascón (52 años) ha vuelto a España. Tras su controvertido paso por los Premios Oscar, la actriz ha regresado a nuestro país y su primera aparición pública tras la polémica ha sido en los Premios Unión de Actores y Actrices, tal y como informó JALEOS.

Este lunes, 10 de marzo, la de Alcobendas se convirtió en el rostro más esperado de dichos premios y EL ESPAÑOL lo vivió en primera persona. Sin embargo, tras ser perseguida por los medios en menos de 20 metros cuadrados, la actriz ha decidido darse un respiro tras ganar el premio a Mejor Actriz Internacional por su personaje en Emilia Pérez y ha sido interceptada en el exclusivo Barrio de Salamanca de una forma muy relajada.

Toca volver poco a poco a la normalidad. De nuevo en casa con su pareja y su hija, se le ha sorprendido este martes, 11 de marzo, disfrutando de un relajado día de compras por las calles del centro de Madrid. En solitario, Karla Sofía ha intentado pasar desapercibida con una gorra de color azul, apostando por la sencillez y la comodidad con un look deportivo compuesto por sudadera gris, pantalón de chándal negro y plumífero en el mismo tono para combatir las bajas temperaturas.

Karla Sofía Gascón en su primer paseo por Madrid tras la polémica. Gtres

Tras pagar el parquímetro y con un rostro serio en todo momento, la de Alcobendas se dirigió a una tienda, de la que salió portando un portatrajes y varias bolsas —quién sabe si ultimando su look para su próxima aparición—, que cargó caminando tranquilamente hasta su coche, antes de regresar a casa para reencontrarse con su familia, su gran pilar en los peores momentos.

En el ojo del huracán tras salir a la luz los polémicos tuits de tintes racistas que publicó hace años en redes sociales, la de Alcobendas veía cómo su sueño de ganar el Oscar a Mejor Actriz por Emilia Pérez se desvanecía.

Karla Sofía Gascón en su primer paseo por Madrid tras la polémica. Gtres

La productora de su película decidía no contar con ella en los eventos promocionales previos a los premios de la Academia de Hollywood y, tras semanas sufriendo una "cancelación cultural" por parte de la meca del cine, reaparecía en la gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, aunque sin pasar por la alfombra roja.

Han sido momentos complicados sobre los que se ha sincerado en una carta enviada al medio estadounidense The Hollywood Reporter, confesando que "el dolor fue tan abrumador" que llegó a "contemplar lo impensable" (es decir, el suicidio). "Ahora que la tormenta se está calmando, y que lo peor ha pasado, empiezo a ver claramente lo que he aprendido. He aprendido que el odio, como el fuego, no puede ser apagado con más odio. Las ofensas no pueden ser borradas con más ofensas, y los errores no pueden limpiar otros errores", ha reconocido a corazón abierto.

De regreso a nuestro país, Karla Sofía ha protagonizado su primera y esperadísima aparición pública en la entrega de los Premios de la Unión de Actores y Actrices, recibiendo el galardón a Mejor Actriz Internacional por su trabajo en Emilia Pérez.

Karla Sofía Gascón paseando por las calles de Madrid. Gtres

Muy emocionada, dejaba claro que no piensa retirarse del mundo de la interpretación a pesar de que los últimos meses no han sido fáciles: "Voy a seguir dando lo mejor de mí porque amo mi trabajo, porque creo que hacemos lo más bonito que podemos hacer en este mundo, llevar la vida de unas personas a otras para que todos evolucionemos", ha expresado tras recoger el galardón.