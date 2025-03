Roca Rey cuenta el trauma que le causó el infarto de su padre a los 9 años: "Nadie sabe cómo sobrevivió. Sufrí muchísimo"

Andrés Raúl Roca Rey Valdez, más conocido como Roca Rey (28 años), es un torero peruano que ha sido relacionado con Victoria Federica (24). El torero inauguró, este martes 11 de marzo, la quinta temporada de A solas con, el podcast de Vicky Martín Berrocal (52), producido por Podium Podcast.

El primer episodio de esta nueva temporada ya está disponible en el canal de YouTube de la productora y llega tras ganar un Premio Ondas Global del Podcast. Roca Rey se sentó con la diseñadora para hablar sobre su vida actual, siendo uno de los hombres más perseguidos, según su presentadora. Y es que su vida ha llegado a inspirar hasta una película documental, que ha obtenido la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

"Como cualquier persona, dentro de cada uno hay diferentes experiencias vividas que poca gente conoce y que se quedan para uno toda la vida", así comenzó el torero su entrevista con la presentadora. Una charla distendida en la que hablaron del mundo del toreo, de su relación con Victoria Federica e incluso de intimidades que no se sabían sobre él.

Roca Rey se ha sentado frente a frente con Martín Berrocal y se sincera sobre su día a día. En esta entrevista, es la primera vez que habla sobre los rumores de relación con su amiga Victoria Federica. "Mi profesión siempre me ha enseñado a alejarme un poquito de los ambientes de la prensa rosa", ha comenzado diciendo. El torero no es muy dado a hablar sobre su vida privada.

"Cuando salió por primera vez, ya éramos amigos y me mataba de la risa. Ya luego, cuando empezaron a salir más cosas… No es algo que me guste. Si me conocen, que sea por lo que hago en la plaza, no por lo que se inventen los periodistas o por lo que dicen de mi vida privada", remarca, tras ser cuestionado por los rumores que le relacionan con Victoria Federica.

Eso sí, antes la pregunta que le hace la presentadora sobre el amor, el torero juega al despiste: "Desde hace un año para atrás me he enamorado todos los días... Me enamoro bastante, sí", ha declarado, sin dar muchos detalles sobre su vida amorosa actual.

A lo largo de la entrevista, el joven torero se muestra autocrítico con algunos momentos de su carrera: "Me he sentido prostituido en busca de aplausos. Por querer conseguir un triunfo fuerte, he ido en contra de lo que quería esa tarde. Para llegar a tus metas, hay veces que tienes que hacerlo. Si tenía que hacerlo, lo hacía, pero llega un punto en el que tienes que concentrarte en ti".

Vicky Martín Berrocal y Roca Rey en el pódcast de 'A solas con'. Podium Podcast

Sin embargo, de joven, el toreo fue una de las grandes pasiones de Rey, ya que la tauromáquia le resultaba algo diferente al resto de cosas a las que se podía dedicar: "Yo era muy tímido de niño y el toreo me ayudaba a poder expresarme. El torero salvó al niño de quedarse callado", ha confesado.

El infarto de su padre

Roca Rey se ha sincerado y fue muy feliz en su infancia, aunque solo hasta los 9 años, cuando su padre sufrió un infarto y necesitó terapia para avanzar. "De pequeño iba al psicólogo. En Perú, el colegio te lo ponía, se lo ponían a todos los niños de vez en cuando. Empecé a ir fuera del colegio cuando mis padres pensaron que lo necesitaba", ha comenzado diciendo sobre este tema.

"No me apetecía ir al colegio. Pensaba que no iba a ver más a mis amigos, a mis papás, y todo eso venía porque mi papá, pocos años antes, había tenido un infarto y había estado gravísimo. Nadie sabe cómo sobrevivió. Fueron momentos muy desagradables que no me gusta recordar, sufrí muchísimo", ha explicado a Vicky, ligeramente emocionado. Parece que fue un momento duro para el torero, que se abre completamente y desvela este complicado episodio de su infancia.

Andrés Roca Rey en el pódcast de Vicky Martín Berrocal. Podium Podcast

Durante la conversación, Roca Rey ha confesado que su padre ha sido su "maestro de vida" y que siempre había tenido miedo de perder a alguien cercano. "Los fines de semana se me pasaba el tiempo muy rápido y pensaba que no estaba el tiempo suficiente con él", reitera.

Aunque, tras contar este hecho de su infancia, el torero ha reflexionado sobre la muerte. "Yo sé que lo único seguro que tengo en mi vida es que te vas a morir. Cuando entiendes eso, y lo naturalizas, ¿qué otro miedo vas a tener?", ha expresado, a lo que añadía que, aún así, tenía "miedo a perder a alguien de mi familia".