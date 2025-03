Belén Rodríguez, visiblemente emocionada, da la última hora sobre su estado de salud tras su tratamiento contra el cáncer

El pasado noviembre, Belén Rodríguez (58 años) anunció su retirada temporal de la televisión a causa de un tumor en la garganta. Un duro revés de salud sobre el que acaba de pronunciarse en sus redes sociales. Esta vez, para compartir una información positiva sobre su estado de salud.

"Tengo una buena noticia, por lo menos para mí", comienza la colaboradora en un vídeo publicado en sus stories de Instagram. "He recuperado la voz. Llevaba mudita desde el 28 de enero y hoy me he levantado y ya puedo hablar", añade Belén Rodríguez, visiblemente emocionada por este gran pasado.

Esperanzada y paciente con su proceso, expresa: "Poquito a poco, porque no puedo forzar mucho. Pero quería compartirlo con vosotros, que os he echado de menos. Y ahora ya, aunque poco a poco, saludaros. Salimos del gym y vamos al médico". Para terminar agradece a quienes han estado pendientes de su salud: "Un beso muy fuerte y muchas gracias por los mensajes de cariño".

En el vídeo, Belén Rodríguez está acompañada de su amigo Juanlu, quien trabaja en compañías audiovisuales como Zeppelin o BBC Studios. Él está siendo uno de sus grandes apoyos en este duro camino.

El último mensaje de la comunicadora llega poco después de anunciar el fin de su tratamiento contra el cáncer. "He acabado e inicio la recuperación con ganas y fuerzas para volver a mi vida lo antes posible", relataba hace un par de semanas. Aunque se mantiene fuerte de ánimo, no dudaba en reconocer que ha sido un camino difícil: "Han sido días duros en los que he estado muy bien cuidada. Me quedo con todo el amor y el aprendizaje".

Belén Rodríguez actualiza sobre su estado de salud. Instagram

Poco antes, Belén Rodríguez ingresaba en un hospital tras sufrir fuertes dolores a causa del tratamiento. "Le estaba provocando que no pudiera ingerir bien los alimentos. Los médicos le han aconsejado que estuviera ingresada para así controlarle la medicación y darle la dosis justa para que pudiera comer", explicó el periodista Iván Reboso en Fiesta, cuando su compañera se encontraba en el hospital.

"Está estupendamente por fuera. Está luchando. Al final, son las secuelas. Es acumulativo. Los médicos le han dicho que es mejor que esté ahí. El ingreso ha sido cosa de los médicos, sigue su cauce normal. Le están dosificando la medicación para el dolor. Es el último tramo y ha querido que lo contemos", puntualizaba el comunicador.

Y es que, desde que comunicó su enfermedad el pasado noviembre, Belén Rodríguez ha querido compartir con sus seguidores su estado y evolución. "Mi vida ha cambiado radicalmente. Yo sí puedo decir aquello de 'Año nuevo, vida nueva', pues empecé el año con el firme propósito de curarme. Rodeada de excelentes profesionales que dieron con el tratamiento adecuado, ya va quedando menos", explicó en un vídeo difundido el pasado 1 de febrero, en el que contaba cómo había dejado su adicción al tabaco.