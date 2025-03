Así es Joan Verdú, la nueva ilusión de Laura Escanes: es Campeón del Mundo de esquí y exprofesor de Risto Mejide

Parece que la situación amorosa de Laura Escanes (28 años) da un giro de 180 grados y se confirman todos los rumores que circulaban sobre su persona en las últimas semanas. La influencer ha compartido una imagen con lo que parece ser su nueva ilusión, incluso se podría decir que su nueva pareja, Joan Verdú.

Hace ya algunas semanas que Escanes comparte imágenes y momentos con un hombre desconocido, de quien no se sabía su identidad. A día de hoy, se puede confirmar que se trata de Verdú. Aunque la influencer, cada vez que ha sido preguntada por él, no quería decir nada, se le notaba que estaba ilusionada por alguien. Ahora, se puede confirmar esta ilusión.

Aunque la nueva pareja de Laura Escanes no es un personaje conocido, aparentemente no se trata de un desconocido para ella, sobre todo porque su relación se remonta a su anterior matrimonio con Risto Mejide (50), donde conoció a quien ahora es su pareja. Eso sí, en ese momento no hubo nada entre ellos.

Joan Verdú en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Esta noticia llega en el mejor de los momentos para Laura Escanes, ya que ha comentado en sus últimas apariciones públicas que se encuentra feliz y tranquila. Tras la ruptura con Álvaro de Luna (31), la influencer lo pasó mal y, aparentemente, está en un momento relajado de su vida. Por ello, Verdú ha encajado en su día a día a la perfección.

Pero, ¿quién es Joan Verdú? Se trata de un esquiador alpino nacido en Andorra. Debutó en 2010 y, en 2012, terminó tercero en los campeonatos nacionales de Francia. Además, ha formado parte de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud de 2012 y, después, compitió por Andorra en los Juegos Olímpicos de 2014, 2018 y 2022.

El esquiador que ha conquistado el corazón de Laura Escanes tiene 29 años y, en 2023, se convirtió en el primer esquiador de carreras de Andorra en conseguir un podio en la Copa del Mundo. Además, el pasado 16 de marzo de 2024, consiguió su segundo podio en la final de la Copa del Mundo, celebrada en Austria.

Sin embargo, este esquiador no solo se dedica a competir profesionalmente, también es profesor de esquí, y así es como conoció a Laura Escanes. Aunque se ha comunicado que se conocieron en un viaje a Andorra, en el que él estaba grabando un vlog para su canal de YouTube, esta versión podría ser parcial, ya que el deportista era el profesor de esquí de Risto Mejide cuando aún estaba con la influencer.

Joan Verdú tras terminar tercero en el eslalon gigante de Val-d'Isère. Instagram

Laura Escanes acompañó hace unas semanas a Joan Verdú para grabar un vídeo en la nieve para su serie de Esquiando con famosos, publicado en YouTube. En este caso, la famosa en cuestión se trataba de la creadora de contenido y hasta la mismísima Laura compartió imágenes de ese fin de semana, aunque aún no mostraba la identidad del entrenador.

"Laura y yo nos conocimos después de dar las Campanadas. Hicimos una 'esquiadeta' ya en Granadina", explica el esquiador en su vídeo. La influencer, hasta entonces, solo había viajado a Andorra con su familia, por lo que fue en Grandvalira donde habrían esquiado juntos por primera vez tras haber presentado las Campanadas.

"Cuando hayas esquiado un poco más, puedes invitarme para ver la evolución", le dice al final del vídeo a Verdú, que accede. La pareja sella el pacto ante la cámara: en 2026 harán un vídeo que dejará constancia del progreso de la creadora de contenido sobre la nieve.

Esta semana, Escanes y Verdú han protagonizado su primer posado juntos. La influencer ha compartido un carrusel de fotografías en su perfil de Instagram, y en una de ellas se puede ver cómo se funde en un abrazo con el que sería su nueva pareja, Joan. El primer hombre que se le conoce tras su ruptura con Álvaro de Luna.

El abrazo de Laura Escanes y Joan Verdú en su perfil de Instagram. Instagram

Parecido con Álvaro de Luna

Desde que se empezó a relacionar a Laura Escanes con Joan Verdú, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios sobre el físico de quien fuese su nueva ilusión. Muchos apuntaban a su parecido razonable con Álvaro de Luna, ya que el deportista podría poseer facciones parecidas a las del cantante sevillano.

"Se parece a Álvaro de Luna", "Es igual a su ex" o "¿Sigue un patrón?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter (X) tras saber la identidad del esquiador que pasa sus días con la influencer. Pero todo apunta a que la influencer no sigue ningún patrón, solo que se ha enamorado de un hombre que se puede parecer a su ex y que, actualmente, le hace feliz.