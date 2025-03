Asistimos a la primera reaparición pública de Karla Sofía Gascón en España tras su cancelación: "Estoy bien"

Este lunes, 10 de marzo, ha sido un día importante en la vida de la afamada actriz Karla Sofía Gascón (52 años). Horas después de aterrizar en España, procedente de Los Ángeles, la que fue nominada en los Oscar 2025 a Mejor Actriz Protagonista por su personaje en Emilia Pérez ha acudido a su primer acto público en su país.

En concreto, tal y como avanzaba EL ESPAÑOL, Karla Sofía ha retornado a la vida pública en Madrid al confirmar su asistencia a los Premios Unión de Actores y Actrices, que se han celebrado en el madrileño Teatro Circo Price. Así, Gascón ha dado un paso al frente a nivel mediático y lo ha hecho tras su discreta asistencia a los Premios Oscar.

Si bien en los galardones más célebres de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Karla Sofía tomó la determinación de no posar en la alfombra roja, en esta ocasión sí se ha dejado inmortalizar por la prensa gráfica congregado en el magno evento de este lunes, día 10. Eso sí, la actriz no se ha parado a hacer declaraciones ante los medios.

Karla Sofía Gascón en los Premios Unión de Actores y Actrices en Madrid. Gtres

EL ESPAÑOL ha sido testigo de su reaparición. La madrileña ha llegado al teatro muy sonriente y se ha fundido en abrazos con algunos compañeros de profesión, mientras esperaba para posar en el photocall. Los medios de comunicación, atentos, han esperado la llegada de la de Alcobendas. Durante el photocall gráfico, ha posado riendo, con mucha complicidad, e incluso ha hecho bromas.

Sin embargo, todo lo contrario ha ocurrido cuando le ha tocado pasar por la zona de televisiones, agencias y prensa escrita. Karla Sofía ha dado la espalda y ha decidido entrar directamente hacia la zona de cóctel, sin dar declaraciones al respecto.

Acto seguido, los medios acreditados han podido aproximarse a la artista para captar algunas de sus palabras. "Vamos a ver, vamos a ver", ha exclamado Karla, rodeada de cámaras y micrófonos, ligeramente abrumada, mientras intentaba caminar por el pasillo.

Finalmente, al llegar a las escaleras que separaban la zona de prensa del cóctel de actores nominados, ha decidido parar. Ha sonreído y ha manifestado: "Estoy bien, gracias. Ahora nos vemos en la gala". Acto seguido, ha optado por subir las escaleras y retirarse, no sin antes asomarse desde lo más alto para lanzar un beso a todos los presentes.

Karla Sofía Gascón saludando a la prensa en los Premios Unión de Actores y Actrices en Madrid. Gtres

Una línea de discreción parecida a la que empleó cuando, este pasado fin de semana, fue inmortalizada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras pisar suelo español. Las cámaras de la agencia Europa Press la captaron. Buscando no ser el centro de atención, Karla trató de esquivar a los reporteros.

Tan sólo atinó a decir que se encontraba "bien" tras la mayúscula polémica que se originó, tanto a nivel nacional como allende los mares, a raíz de los tuits, racistas o zenófobos, que Gascón, años atrás, publicó en su red social. Todo lo que vino después bien sabido es por todos: Karla Sofía fue cancelada.

Tras el silencio en el que decidió instalarse a su llegada a Madrid, Gascón se ha pronunciado sólo en su red social Instagram. "Si algo he aprendido en este tiempo, es que el odio no se extingue con más odio. Solo a través del entendimiento, la compasión y la empatía podremos construir un mundo donde la diferencia no sea sinónimo de condena, sino de riqueza", ha posteado.

Karla Sofía Gascón en los Premios Unión de Actores y Actrices en Madrid. Gtres

Para añadir: "Ayer se publicó esta reflexión en The Hollywood Reporter, que quiero compartir en inglés, y resumida en Español, después de la imagen. Gracias desde lo más profundo de mi corazón". El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la intérprete volvió a reflexionar en su red social.

"-Soy- una mujer como las demás, con sus virtudes y sus defectos, luchando siempre por los derechos de todas, para que en cualquier lugar del mundo se respeten. Contra el fanatismo, el machismo, el patriarcado y la opresión. No más odio", escribió.

"Contemplé lo impensable"

En otro post, Karla Sofía dice que durante la controversia, a la que califica comouna "tormenta devastadora e inesperada", hubo momentos "en que el dolor fue tan abrumador que contemplé lo impensable". Se considera una mujer fuerte, pero llegó un punto en el que no podía aguantar más: "Albergaba pensamientos más oscuros que los que había considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales".

"Y me pregunté: si yo, con toda mi fuerza y ​​preparación para lidiar con la rabia y el rechazo, estoy al borde, ¿qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales para resistir este embate? De alguna manera, lo logré. Otros no habrían sobrevivido a este invierno brutal que estoy a punto de terminar", remacha.