Los meritorios 100 años de Máxima, la abuela materna de Sara Carbonero: así ha sido la íntima celebración en Toledo

Si algo caracteriza a Sara Carbonero (40 años), además de su profesionalidad y la discreción en lo que respecta a hablar de su vida privada, es su gran carácter familiar. En EL ESPAÑOL se ha destacado en más de una ocasión su amor por la familia y su querencia por visitar, con frecuencia, sus raíces, su pueblo, Corral de Almaguer, en Toledo.

Allí, en su adorado municipio, ubicado en la comarca de la Mancha Alta de Toledo, a ambos márgenes del río Riánsares, Sara creció y vivió y conserva los mejores recuerdos de su existencia. En este pueblo ha vivido gran parte de su familia, y allí regresa con asiduidad Carbonero, pues dispone de una casa en el casco antiguo de Corral.

En la actualidad, allí reside -de forma fija y oficial- la abuela materna de la presentadora manchega, Máxima, pues su madre, Goyi Arévalo, y su hermana, Irene, tienen instalada su residenica en Madrid. En lo que respecta a su abuela -sus abuelos paternos ya no viven-, este periódico ha podido conocer que el pasado miércoles, 5 de marzo, cumplió 100 años.

Sara Carbonero besando a su abuela materna, Máxima, en una imagen de sus redes.

Según detalla a este periódico una fuente de total solvencia, el pasado día 5 de marzo Máxima alcanzó el siglo de vida feliz y rodeada de amor. El día de su cumpleaños la abuela de Sara recibió no sólo el arropo de su familia más cercana, también el calor y la compañía de sus compañeros en la residencia de ancianos donde vive.

El pasado día 5 la familia de Máxima quiso tener, trasladan a este medio, un bonito detalle con los compañeros de ésta y los trabajadores del centro, llevando "un aperitivo" para amenizar el día y la celebración de esos meritorios 100 años. Claro está, debió de tratarse de un festejo muy especial y emotivo. No se cumple, huelga decir, un siglo todos los días.

Quien conoce a Máxima dice de ella que es una mujer "maravillosa y amable", siempre con una sonrisa dibujada en su rostro. Tal y como ha podido comprobar este periódico, a través de las redes sociales de Irene Carbonero, Máxima ya conoce al nuevo miembro de la familia, Darío. Fue en septiembre de 2024 cuando EL ESPAÑOL anunció el segundo embarazo de Irene.

Cuenta quien puede hacerlo que siempre que Sara Carbonero visita el pueblo por supuesto que acude a ver a su querida abuela, Maxi, como la conocen los suyos. Tanto Carbonero como sus hijos, Lucas y Martín.

Hace un tiempo, Carbonero le escribió unas líneas a su querida abuela: "Parece que fue ayer cuando me tumbaba a tu lado en la cama para que me leyeras un cuento. Recuerdo cómo me peinabas y vestías con mimo, y cómo me enseñaste, con mucha paciencia, a hacer punto".

La exmujer de Iker Casillas (43) define a Maxi como "la abuela más orgullosa, la más dulce, la devoradora de libros, la más protectora, la jefa de su tribu y la que más se sigue preocupando si me voy muy lejos de viaje". Además, le dio las gracias por "ser bastón y raíz" para sujetar fuerte a toda la familia.

Sara siempre ha afirmado en más de una ocasión que los abuelos deberían ser eternos, por eso se emociona tanto con su abuela Maxi, la única que conserva con vida. En junio de 2012 tuvo que hacer un alto en la cobertura de los partidos de la Eurocopa, que se estaban disputando en Ucrania, para despedirse de su abuelo materno.

Sus abuelos paternos

En agosto de 2020, falleció el abuelo paterno, Narciso, y fue entonces cuando EL ESPAÑOL descubrió que su abuela paterna había fallecido mucho antes. Los abuelos paternos de Sara también merecen unas líneas. "Juntos por fin", posteó Sara en sus redes el 1 de agosto para despedir a Narciso, el cual fallecía a los 86 años de edad.

Sara Carbonero en una imagen de archivo. Gtres

La mujer de Narciso, Presentación García Sánchez, falleció en 2012. Sara definió su historia de amor como "la más bonita del mundo". Lo suyo fue un flechazo, una atracción irresistible, tan potente como complicada en una época en la que la diferencia de edad se miraba con aún más recelo que en la actualidad.

Presentación era alrededor de 20 años mayor que Narciso. Ella era la profesora de Narciso en el pueblo toledano Corral de Almaguer. Estaban destinados a amarse y pronto llegaría su boda en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Después llegaron los hijos. Tres. El padre de Sara Carbonero, otro hermano y una hija, también profesora de profesión.

Presentación y Narciso eran la viva estampa del amor. Él montó con esfuerzo y tesón su propio negocio de agricultura y ganadería -vendía piensos para animales, abonos e insecticidas para plantas-.

Narciso era un hombre querido por sus vecinos, casi tanto como Presentación. Ella siempre fue una mujer coqueta a la que en absoluto le gustaba hablar de su edad. Como dato curioso, en el camposanto del pueblo, donde descansan sus restos, no pone su fecha de nacimiento en la lápida. Ni la edad en que murió. Tan solo figura el día que perdió la vida: 11 de diciembre de 2012.