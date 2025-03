El plan familiar de Nuria Roca sin Juan del Val y acompañada de sus hijos: lo que han comido y pagado en su viaje a Andorra

La presentadora de televisión Nuria Roca (52 años) viaja hasta Andorra para disfrutar de unos días con sus hijos y familiares, un plan familiar que se ha convertido en lo más comentado de los últimos días en sus redes sociales. No por el lugar donde está disfrutando, sino por la ausencia de Juan del Val (54), que no la ha acompañado en este viaje con toda su familia.

La estación de esquí de Grandvalira, situada al norte de Andorra, se ha convertido en el refugio de muchos famosos, no solo por la opción de practicar uno de los deportes más llamativos del invierno, sino porque se trata de un discreto lugar y es perfecto para desconectar.

Durante esta escapada, Roca ha estado acompañada de sus tres hijos: Juan (22), Pau (18) y Olivia (14), con los que ha derrochado complicidad y buenos momentos. En las imágenes que ha compartido Nuria Roca en su perfil de Instagram se puede observar el buen clima familiar, aunque destaca la ausencia de su marido, Juan del Val.

Nuria Roca y sus hijos en Andorra. Instagram

"He desconectado unos días, no he escuchado ni una sola noticia, he subido y bajado una montaña, he comido como si no hubiera un mañana, me han ardido las piernas y me he llenado de besos y risas bonitas. Vuelvo nueva", ha escrito Nuria Roca en su perfil de Instagram junto a las imágenes de su viaje.

Se trata de un destino que la presentadora visita anualmente y donde siempre está dispuesta a volver. "Sin fallar un solo año", ha confesado en el mismo post, mientras expresaba su agradecimiento a la estación de esquí y desvelaba el resort donde se había alojado, un complejo turístico compuesto por cuatro hoteles de 4 y 5 estrellas, situado en los Pirineos del Principado de Andorra.

Sports Hotels Resort & Spa es el lugar donde Nuria Roca ha pasado sus últimos días junto a su familia. Un alojamiento que dispone de todas las comodidades posibles para que sus huéspedes estén cómodos. Es uno de los complejos turísticos más acogedores de Andorra, no solo por su decoración de interior con estilo nórdico, sino por el ambiente que se respira en sus instalaciones: familiar y deportivo.

Este alojamiento tiene habitaciones que van desde los 500 hasta los 800 euros por noche para dos personas. En estas tarifas están incluidos los desayunos y cenas, además de las vistas a la ladera nevada del Pirineo andorrano.

Durante el día, la familia Del Val Roca ha disfrutado de grandes momentos en la nieve, haciendo uno de los descensos más bonitos del norte de Andorra. Llama la atención que en esta familia todos manejan los esquís y no hay ningún aventurero que se calce el snowboard para su práctica. En las imágenes se les puede ver posando con ellos.

Nuria Roca y su familia en Andorra. Instagram

Las reuniones familiares siempre conllevan comidas familiares, y en este plan no podía faltar la gastronomía para recargar energía. Durante estos días, han comido en los restaurantes que ofrece la estación de esquí. Desde hamburguesas con queso fundido y patatas con ketchup hasta queso fundido con pan cristal, perfecto para mojar.

En esta escapada anual le acompaña también su sobrina y su hermana, Ruth, con la que se encuentra muy unida desde que superase el cáncer que sufrió en el año 2016. A pesar de vivir lejos y que los kilómetros les separan, la presentadora y su hermana mantienen una relación maravillosa, tanto es así que en esta escapada a la nieve se han convertido en las grandes protagonistas.

Aunque mucho del protagonismo se lo han llevado los hijos de Nuria Roca, sobre todo porque han mostrado muchos gestos de cariño con su madre. Su hijo Pau se fotografiaba con su progenitora dándole un beso en la mejilla, los hijos Juan y Olivia posaban muy cómplices sonriendo en el teleférico, mientras que todos se han fotografiado en varias ocasiones, mostrando así las muestras de cariño que se dedican entre ellos día a día.

El plan familiar de Nuria Roca en Andorra junto a su familia. Instagram

Sin duda, esta escapada se ha convertido en la mejor desconexión para la presentadora, que ha confesado que se siente "como en casa." Aunque en los comentarios de la publicación se han preguntado dónde estaba Juan del Val, se puede confirmar que el colaborador de El Hormiguero no viajó por motivos de trabajo a la nieve, ya que el pasado martes, 4 de marzo, formó parte de la tertulia en dicho programa.

Un viaje familiar con el que Nuria Roca llega a España muy renovada: "Vuelvo nueva," ha concluido. De hecho, tras este viaje, la colaboradora de televisión ha comentado y su marido han vuelto a la ya famosa tertulia de El Hormiguero, donde colaboran todos los jueves.