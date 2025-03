Del tierno beso con Alejandro Sanz a las referencias a México: así fue la fiesta de cumpleaños de Candela Márquez

Este pasado 28 de febrero fue una fecha marcada en rojo en el calendario de Alejandro Sanz (56 años) y Candela Márquez. La pareja del cantante cumplió 37 años y lo hizo, por primera vez, de la mano del afamado músico.

Con motivo del aniversario de la modelo, el entorno más íntimo de la dupla dio paso a una celebración de la que presumieron hace unas horas a través de sus redes sociales. "Demasiadas emociones encontradas al poder compartir ese día con personas maravillosas y entre ellas, mi amor. Siempre un pedacito de México conmigo", escribía Candela Márquez en un post de su Instagram. Una declaración de amor en la que la actriz hacía alusión al país en el que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional.

A pesar de que la fiesta tuvo lugar en España, lo cierto es que el país mexicano estuvo más que presente en la celebración. Así, la temática escogida para la grata jornada estaba compuesta por calaveras mexicanas, comida típica del territorio latino y atuendos característicos como trajes o sombreros anchos.

Un total de 12 instantáneas componían el carrusel del post que compartía hace unas horas Candela Márquez en su perfil de Instagram sacando a la luz los detalles de su fiesta de cumpleaños. Entre ellas se encuentran algunos de sus amigos más íntimos y momentos cómplices con Alejandro Sanz. En esta línea, cabe destacar, ha sido una fotografía de la pareja fundiéndose en un apasionado beso lo que ha destacado sobremanera.

No es la primera vez que Alejandro y Candela comparten a través de sus redes sociales sus momentos de complicidad en pareja. De hecho, el pasado 14 de febrero, con motivo del Día de San Valentín, el reconocido cantante dedicaba unas emotivas palabras a su razón de amor mediante un post en Instagram.

"La clave, en todo, siempre será la armonía. Y ahí me encuentro… Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo", escribía entonces el coach de La Voz. Una declaración de amor que venía acompañada de una instantánea de la dupla, relajada, disfrutando de un grato momento en la hamaca de una playa.

Fue el pasado mes de octubre cuando se conoció que Alejandro Sanz había acudido a la fiesta de cumpleaños de Paco León (50) de la mano de una mujer rubia cuya identidad no tardó en trascender. Unas semanas después, con motivo de la entrega anual de los Grammy Latinos, el cantante presentó oficialmente a su nueva razón para sonreír.

Alejandro y Candela posaron en la alfombra roja de la elegante gala y consiguieron acaparar todas y cada una de las miradas de los allí presentes. La dupla no acudió sola al evento. Lo hizo de la mano de Manuela (23), la hija mayor del artista fruto de su relación con Jaydy Michel (51).

Manuela Sanz, Alejandro Sanz y Candela Márquez en la gala Persona del Año. Gtres

Cabe recordar que Candela es la primera pareja que se le conoce a Alejandro Sanz desde que se hizo público el breve romance que vivió con Mónica Cruz (47) a finales de 2023. Desde que decidieron dar el paso adelante y hacer público lo suyo, no han dejado de escribirse mensajes por redes sociales.