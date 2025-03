Mónica Pont, tajante, habla de su relación con el empresario Javier Moro y desvela la triste pérdida que acaba de sufrir

Después de seis años viviendo en México en los que no ha dejado de trabajar como actriz protagonizando varias series de éxito, Mónica Pont (56 años) ha tenido un inicio de 2025 controvertido. La catalana ha vuelto a España para estar más cerca de su hijo, Javier Sagrera (21), y lo último que podía imaginar es que su regreso sería tan polémico.

Días después de salir a la luz que está manteniendo una discreta pero sólida historia de amor con el empresario Javier Moro (61), presidente de las prestigiosas bodegas Emilio Moro -como confirmó EL ESPAÑOL-, su hermana acudía al plató de Y ahora Sonsoles para denunciar la delicada situación que atraviesa su madre y acusar a la artista de haberles negado ayuda.

Eva Pont relataba que su progenitora está gravemente enferma e ingresada en una residencia de ancianos, y ella en una situación económica precaria y con un menor a su cargo. De ahí que pidiese dinero a Mónica para poder costear los gastos de mantenimiento de su madre, a lo que la actriz se habría negado.

Acusaciones que la catalana niega -este diario también conoció la versión de la actriz de Hostal Royal Mazanares-, por las que valora tomar medidas legales contra su hermana. En medio de este delicado trance, este pasado lunes, día 3, Mónica Pont reapareció en un acto público en Madrid.

Pont ha acudido a un homenaje al diseñador Petro Valverde en Madrid. En concreto, la artista ha asistido a la entrega de premios del programa La Terraza de José Aguilar, que se ha celebradoen el Centro Cultural Casa de Vacas (Retiro).

Mónica Pont en un acto público en Madrid. Gtres

En primer lugar, Mónica, que ha desvelado que está preparando una "obra de teatro", y que retomará, así, su pasión por la interpretación, sostiene en su charla con Europa Press que está en un momento un tanto agridulce. A la felicidad personal que vive se une un reciente fallecimiento que la ha entristecido. Mónica se ha tenido que despedir de su mascota, Donita.

"No sabéis lo que ha sido. Era un perro increíble y es como si se hubiera muerto una hija. Hay gente que no lo puede entender porque no tiene perros. La verdad es que no estoy en mi mejor momento, tengo que pasar el duelo. Estoy con mi corazón, con mi pena, con mi luto", explica emocionada.

"Ando un poco tristilla, no estoy en mis mejores momentos ahora", reconoce Pont, sin entrar a valorar que en esa tristeza influye la polémica familiar en la que se ha visto inmersa. Tajante, aclara: "Yo de mi vida privada no hablo, he venido aquí a hablar de Petro Valverde, del premio y de esas cosas. Es respetable tu pregunta y respeta mi respuesta. Tú estás haciendo tu trabajo y yo hago el mío".

"Ya cometí en su día el horror y el error de hablar de de mi vida privada, y ya no quiero. ¿Sabes? Para eso me fui hace seis años, para romper con todo esto y para volver a partir de cero, volver a trabajar, y ahí está. O sea, en mi currículum está todo lo que he hecho en México y vuelvo aquí, volveré a trabajar en lo mío, que es la actuación, y no me desviaré. ¡No me desviaréis!", ha sentenciado.