Frank Cuesta reaparece tras su detención y sale en defensa de su exmujer: "Ni Yuyee ni su pareja tienen nada que ver"

Frank Cuesta (53 años) está afrontando uno de sus momentos más convulsos. El pasado jueves, 27 de febrero, el herpetólogo fue arrestado por la policía tailandesa por una presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos. Dos días más tarde, el español consiguió la libertad bajo fianza y pudo regresar al Santuario, tal y como confirmó a través de su canal de YouTube.

En mitad de este trance, varios han sido los medios que han vinculado la detención de Cuesta a Yuyee (51), su exmujer y madre de sus hijos. Con el fin de disipar todos estos rumores, el naturalista ha reaparecido en sus redes sociales para aclarar todas las informaciones que están aconteciendo durante los últimos días.

Este pasado lunes, 3 de marzo, el que fuera presentador de Frank de la Jungla utilizaba su perfil de X -anteriormente Twitter- para salir en defensa de su mujer y acalarar su posición con respecto a su trágico arresto.

Ni Yuyee ni su pareja tiene nada que ver en todo esto tampoco — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) March 3, 2025

"Ni Yuyee ni su pareja tienen nada que ver en esto". A través de este tweet publicado hace unas horas en la plataforma de Meta, Frank Cuesta dejaba claro que ni la madre de sus hijos ni Chris Korn, la razón de amor de ésta, estaban implicadas en la detención del español.

Estas declaraciones de Frank Cuesta hacia su expareja sorprendían a propios y extraños por lo inesperado. La pareja, cabe mencionar, se había visto envuelta en una guerra mediática y judicial unos meses atrás por la posesión del Santuario.

El pasado verano, Cuesta y Yuyee Alissa Intusmith protagonizaron una polémica de lo más sonada. Tras meses de guerra pública en los que entrevistas y declaraciones cruzadas fueron algo rutinario, finalmente la tailandesa cedió y vendió por 165.000 euros la titularidad del Santuario Libertad el pasado mes de septiembre. Así, la propiedad comenzó a constar a nombre de sus hijos en una sociedad gestionada por Frank.

Yuyee y su futura esposa, Chris Korn.

Una vez logró hacerse con la totalidad del Santuario, Cuesta reveló en su canal de YouTube la implementación de un proyecto con el que poder mejorar el espacio natural. Se trataba de un videojuego consistente en un Santuario en el mundo virtual cuyo dinero recaudado destinado íntegramente a la propiedad.

A pesar de que Frank Cuesta y Yuyee Alissa han sido los dos grandes protagonistas de esta batalla judicial, lo cierto es que esta historia no podría entenderse sin Chris Korn y los hijos de la que un día fuera pareja.

Alissa y Korn comenzaron una sólida relación hace poco más de un año. Un vínculo que se ha visto opacado en muchos momentos por la delicada relación que mantiene la actriz con sus vástagos. No obstante, ambas se han mostrado siempre felices y radiantes. "Le pedí que se casara conmigo para demostrarle que, incluso en su peor momento, nunca la dejaría ni le faltaría el respeto de ninguna manera. Mi única intención es simplemente amarla, cuidarla, protegerla y no hacerle daño", confesó la cocinera en una entrevista para LOC.

Zorro Cuesta en una imagen de sus redes sociales.

Los cinco hijos de la pareja también han jugado un papel fundamental en esta historia. Concretamente, han sido Zorro y Zape Cuesta los dos vástagos de la pareja que no han dudado en posicionarse públicamente del lado de su padre durante toda la polémica. "No tiene vergüenza. Quiere llevar la vida de una persona rica y ella no se da cuenta de que tiene en casa a una niña de 14 años", apuntó Zorro en un mensaje de su perfil de X unos meses atrás.