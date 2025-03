Muere Ángel Moya, el padre de Esmeralda Moya, a los 65 años tras un tiempo enfermo de párkinson

Triste y dolorosa noticia la que se ha conocido este domingo, 2 de marzo de 2025. Ángel Moya, el padre de la actriz Esmeralda Moya (39 años), ha perdido la vida a los 65 años tras un tiempo aquejado de párkinson. Ha sido su hija quien ha compartido la fatal noticia a través de su red social Instagram.

"Ya te has ido, y solo puedo estar agradecida por el amor que me has dado, por hacerme feliz, por haberme dado la vida, por cuidar de ti, por querernos tanto. Te amo, papá", comienza Esmeralda su misiva más dura.

"Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que han estado al lado de mi padre estos últimos años. En primer lugar a mi madre que ha estado al pie del cañón luchando sin descanso para que mi padre tuviera una calidad de vida insuperable", agrega la intérprete de Los Protegidos.

"A todas las personas que han estado a su lado desde los inicios de la enfermedad ayudándole y apoyándole, luchando y remando en el mismo sentido para que la vida de mi padre fuera lo más agradable posible. Gracias a mi marido que está conmigo en todo momento, por entenderme con la mirada y escuchar en los silencios", postea Esmeralda.

Sigue ensalzando la figura de su esposo, Jaime Llopis Juan: "Por darme la mano y encontrar el consuelo y el refugio en él. Gracias a mi legión de amigas que siempre acuden a la llamada silenciosa de ayuda y me han acompañado durante todos estos años como un farolillo en la noche en medio del mar".

El padre de Esmeralda Moya en una imagen de las redes de la actriz.

"Agradezco a la prensa el respeto y el cariño que han mantenido siempre, a sus artículos, a sus menciones, a sus espacios en televisión, y en definitiva a la gran visibilidad y cobertura que han dado y que gracias a ello, se ha podido ayudar a más personas que están viviendo una situación similar. Gracias a todos de corazón, mi padre emprende otro camino y seguiremos todos con él", termina su suerte de comunicado.

Fue en mayo de 2023 cuando Esmeralda Moya desveló la enfermedad que sufría su padre y que hasta entonces había mantenido en la más estricta intimidad. "Tiene párkinson. Y sí, a pesar de todo sigue luchando, sigue siendo valiente y un león", relataba entonces la actriz.

"Yo sé que siempre seré la niña de sus ojos, lo veo en tu mirada aunque ya no me lo digas. (...) No puedo explicar todo lo que llevo viviendo estos últimos años con mi padre, o sí, pero prefiero cerrar los ojos y verle así. Pensar y creer que nada ha cambiado, que me recuerda, que me escucha, que me hace cosquillitas cuando vemos la tele, que me acompaña al trabajo", publicó Esmeralda en junio de 2024.

Aunque fue en 2023 cuando habló por primera vez sobre su difícil situación familiar, lo cierto es que la intérprete llevaba ya entonces siete años volcada en su progenitor. "Es la primera vez en seis años que hablo de esta enfermedad tan dura y que me va quitando poco a poco mi padre". La actriz utilizó en varias ocasiones las redes para revelar que la enfermedad avanzaba "como un gigante, sin piedad".