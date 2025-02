Quiénes serán los herederos de Ruphert: más de 10 millones de euros y una incógnita sobre Osvaldo, el amor de su vida

El 1 de febrero de 2025 se apagó para siempre la vida de uno de los peluqueros más célebres y virtuosos de la sociedad española: Ruphert. El genio de la tijera, y confidente de grandes estrellas, pereció a los 87 años de edad en su domicilio de Valencia, donde se había trasladado provisionalmente para hacer unas gestiones patrimoniales.

La muerte le sobrevino de súbito. Desde entonces, muchas han sido las remembranzas y los testimonios que se han dibujado en los distintos medios de comunicación sobre la figura de Ruphert. Cómo era, cómo vivió los últimos años, cómo fue su gran historia de amor con el que hombre que marcó su vida, Osvaldo. Qué pasó para que el amor se terminara.

También se ha especulado sobre la herencia que ha dejado, y, sobre todo, a quién. Quiénes son los herederos de Ruphert. Pereció sin hijos y sin padres, pero dejó un gran amor, una hermana, sobrinos y varios primos. "Ruphert murió inmensamente rico", aseveró, hace un tiempo, el humanista Liberto López de la Franca.

Ruphert en un acto público en marzo de 2020, en Madrid. Gtres

Una riqueza -conseguida a base de trabajo- que secundan otros testimonios consultados por EL ESPAÑOL. Ruphert perdió la vida con un colchón económico bastante confortable y con "las cuentas bancarias bien saneadas", opina alguien que lo conoció bien y reside, hoy en día, en Tomelloso, pueblo natal del peluquero y donde está enterrado.

Las personas con las que habla este periódico no tienen claro que Ruphert hiciera, incluso, testamento. "Hizo un primer testamento que modificó a los años. Siempre quiso hacer herederos a sus sobrinos porque eran como sus hijos. Su expareja no recibiría en nada", se sostuvo, días atrás, en Fiesta. No obstante, esa información no la maneja este medio.

No quiere decir esto que el informante del espacio de Telecinco mienta: simplemente, no hay constancia de que Ruphert testara. Tampoco es verdad, de acuerdo al relato que recoge EL ESPAÑOL, que exista disputa alguna entre los presuntos herederos del peluquero. No hay guerra porque -aún- "no se sabe nada".

Si Ruphert testó, "seguro que lo hizo de forma cerrada, para evitar disputas en vida". Sobre si Osvaldo, su gran amor, recibirá algo en clave de herencia del virtuoso peluquero, se opina lo que sigue: "Yo apuesto que sí. Ruphert murió sabiendo que no fue del todo justo con Osvaldo, que se debió comportar mejor, y algún detalle puede haber".

Ruphert, con Rocío Jurado en una imagen de sus redes sociales. Foto: Instagram.

Quien puede hacerlo pone el acento en un extremo que habría sido determinante en las últimas voluntades de Ruphert: su fe católica. Era fiel devoto y podría ser que haya dejado algo al Cristo de Medinaceli.

¿Asciende la masa hereditaria de Ruphert a 10 millones de euros, como se ha publicado en algunos medios de comunicación? Una persona que conoció al Ruphert más persona y menos estrella desliza que amasó una fortuna bastante más elevada que esa cantidad que se ha publicado. "10 millones son irrisorios", se aclara.

Ruphert junto a la que fue su pareja, Osvaldo, en un acto público en 2017. Gtres

Tal y como se ha hecho público en distintos espacios de televisión, Ruphert cuenta con ocho propiedades en zonas exclusivas de Madrid, entre las que se encuentra la vivienda cercana al Congreso en la que residía; un piso en Valencia -tasado en dos millones y medio de euros-, y un local de 135 metros en plena milla de oro que está valorado en más de 2 millones.

En otro orden de cosas, el pasado 20 de febrero se celebró, en el templo de Jesús de Medinaceli en Madrid, la misa funeral en memoria del peluquero. A pesar de que al funeral no faltaron su hermana Carmen y otros rostros como Regina Do Santos (75), Parada (71) y Rappel (79), lo cierto es que fueron varias las ausencias en el discreto adiós a Ruphert.

"Era un bendito de Dios", expresó, muy emocionada, la hermana del peluquero, sin aclarar por qué se había organizado una despedida tan íntima. Rappel, buen amigo, se lamentaba de lo "solo" que se sentía el estilista "en los últimos momentos".

"La muerte ha sido sorprendente para los que lo queríamos. Pensaba yo que el día que él muriera, pues, conociéndole muy bien como le conocía, a él le hubiera gustado haber hecho un velatorio, un entierro, todas esas cosas a él le gustaban. (...) Una despedida como se merecía un amigo y un personaje porque él en el mundo de la moda en España ha sido una gran figura", agregó Rappel.

También llamó la atención de los allí presentes la ausencia de Osvaldo, el gran amor de Ruphert. "Lo está pasando muy mal, porque ha sido su compañero de vida toda una vida, es que no ha sido una amistad de un ligue de verano. Ha sido una pareja años, años, y años, y años, y ahora pues acabará así. Es triste", manifestó José Manuel Parada.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar, en relación a Osvaldo, que la discreción ha marcado su vida, pero eso no quiere decir que "un día se anime" y explique y detalle cómo fue su vida al lado de Ruphert. En Osvaldo, pese a todo, no cabe el rencor.

Ruphert y el amor

Ruphert en un acto público en Madrid. Gtres

El amor trató muy bien a Ruphert. Vivió, durante cerca de 40 años, una apasionada historia de amor con Osvaldo. Juntos, formaron el tándem perfecto, pese a la notable diferencia de edad. Quienes coincidieron con ellos en actos públicos y con tantas comidas y cenas aseveran que eran la viva imagen del amor.

Osvaldo era el bastón en el que se apoyaba el peluquero. Vivían juntos en Madrid. "Osvaldo fue prudente, inteligente y muy trabajador. Quiso muchísimo a Ruphert y lo cuidó y protegió", sostiene Liberto López de la Franca. Sin embargo, algo en su historia se quebró. Puede que el amor, de tanto usarlo.

El peluquero y su razón de amor pusieron punto final a su romance, que nunca llegó a culminar en boda. Aquel quiebre sentimental fue un claro punto de inflexión para Ruphert, principalmente en el ánimo del artista. La pena llegó a su vida y caló hondo. Tras romper con su pareja, Ruphert "se refugió en sus sobrinos".