Juan del Val dice adiós a las redes sociales: "Necesito apartarme de aquí"

El colaborador más polémico de El Hormiguero, Juan del Val (54 años), se convierte en el protagonista de este lunes, 24 de febrero. Ha tomado una 'drástica' decisión y se tomará un descanso de sus redes sociales, ya que necesita apartarse durante unos meses para centrarse en su próxima novela.

Juan del Val es uno de los escritores más demandados de nuestro país. Sus novelas se han convertido en líderes de ventas en muchas ocasiones y ahora necesita centrarse en su nuevo trabajo para llegar a tiempo a la publicación. Por ello, ha comunicado a través de sus redes que abandonará, por un tiempo, el ámbito más social de internet.

"Tengo esta cuenta un poco abandonada, lo sé. Y lo siento por los que esperáis más, pero no tengo tiempo para dedicárselo a Instagram. No me voy, pero necesito apartarme de aquí unos meses", ha empezado diciendo en su perfil de Instagram.

El escritor ha querido dejar claro que no deja la televisión y que no abandonará sus proyectos. Sin embargo, necesita un tiempo para él: "Sigo en la tele y tengo que terminar mi próxima novela. Eso, y vivir un poquito, que también es necesario. Nos seguimos viendo los martes y los jueves en las tertulias de El Hormiguero, los viernes en El Desafío y los domingos en La Roca", ha escrito, animando a que sus seguidores continúen viéndolo en televisión.

Eso sí, el colaborador parece estar preocupado por su partida de las redes, ya que ha dejado un mensaje para todos sus seguidores antes de despedirse: "Por aquí volveré cuando pueda, brindo por encontraros a la vuelta", ha concluido. Con esta despedida, Juan del Val parece preocupado por perder seguidores en sus redes sociales, aunque necesita desconectar para centrarse en su futuro laboral.

Juan del Val en ‘El Hormiguero’.

Desde que el marido de Nuria Roca (52) comenzara a formar parte del programa de Pablo Motos (59), se ha convertido en un elemento esencial del programa de Antena 3. No solo es conocido por ser 'el polémico colaborador', sino porque forma parte del departamento de guion del programa de Motos. Ahora, con tanto trabajo, el escritor parece no concentrarse y necesita buscar la inspiración en otros lugares, abandonando las redes sociales y centrándose en su día a día.

DelParaíso y Bocabesada han sido dos de las novelas más conocidas del marido de Nuria Roca. El escritor ha sido uno de los más demandados por los lectores, y más tras convertirse en uno de los más leídos en nuestro país, junto a nombres también conocidos como Sonsoles Ónega (47) o Sandra Barneda (49), que vienen del mundo de la televisión y que han sido galardonadas en los Premios Planeta.

Las escenas de sexo

No hay tema que se le resista a Juan del Val. Siempre que se habla de sus novelas, se le pregunta por la inspiración, la forma de escribir o los temas más controvertidos, aunque lo que más interesa es la inspiración a la hora de escribir escenas sexuales.

Esto siempre ha causado mucha curiosidad y, aunque Del Val no tiene problemas en hablarlo, ha confesado que es algo que no le da pudor. "Si escribo una escena de sexo y yo no me excito, no funciona esa escena", ha expresado en una entrevista concedida a Libertad Digital, donde se reafirma en su argumento. Parece que es algo que no le importa hablar, aunque ha dicho que le interesa también hablar de la muerte y crear personajes que tengan partes de humor.