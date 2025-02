Terelu Campos, ajena a las críticas por intrusismo: "Cuando escucho barbaridades de mí, me resbalan"

"La muerta no es Terelu, es Lola". Así, en tono de humor, Terelu Campos (59 años) ha comenzado la rueda de prensa de su primera obra de teatro, Santa Lola. Una comedia que estrenará el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid y que protagoniza junto a César Lucendo. El actor la ha acompañado en la presentación a los medios, que ha tenido lugar en la mañana de este jueves, 20 de febrero, en los espacios de Visual Link, de Madrid. Hasta allí se ha desplazado EL ESPAÑOL.

Terelu Campos debutará sobre las tablas, pero cabe recordar que ya ha probado suerte como actriz. En la pequeña pantalla, con Paquita Salas, y reciententemente en el cine, en la película ¿Quién es quién? Aunque lo suyo es comunicar -y así lo ha remarcado en la rueda de prensa-, la hija de María Teresa Campos se ha atrevido a probar suerte en el teatro. Un proyecto por el que, aún sin estrenarse, ha recibido críticas. ¿El motivo? Algunos la acusan de "intrusismo".

Sobre ello, Terelu ha respondido con total naturalidad. La televisiva siempre ha hecho caso omiso a los comentarios negativos y esta vez no ha sido la excepción: "No estoy molesta porque estoy acostumbrada. Entiendo a quienes han estudiado esta profesión. Es muy jorobada. Pero a mí nunca se me ha ocurrido llamar a un actor cuando ha presentado un programa".

César Lucendo y Terelu Campos en la presentación de 'Santa Lola'. Gtres

Quien propuso a Terelu Campos como actriz de Santa Lola fue Lara Dibildos (53), su amiga y encargada de la producción del proyecto. La actriz, de hecho, también ha estado presente en la rueda de prensa.

"Me llama Lara y me dice que me va a llamar César. Yo le digo: 'Me vas a meter en esto'. Vinieron a mi casa y quedamos", ha recordado la televisiva. Lucendo, por su parte, ha puntualizado que ha sido muy fácil cerrar el proyecto: "Se hizo la lectura con Terelu. A ambos nos gustó. Y aunque no había hecho teatro, lleva 40 años comunicando". El actor, además, ha alabado su forma de trabajar: "Es muy sencilla, es seria, currante. Vamos a tener una obra con la suficiente calidad".

Una vez cerrado el proyecto, la primera en saberlo fue Alejandra Rubio (24). Su hija, tal y como ha contado Terelu Campos, fue quien le impulsó a debutar sobre las tablas. "Me dijo: 'Cómo no lo hagas, mamá, no te vuelvo a hablar". En tono de humor, en su momento, la joven sí le habló de intrusismo. "Ella sí ha estudiado la carrera y me ha dicho bromeando: 'A ver si te vas a meter, que es intrusismo'".

Para Alejandra la obra sigue siendo una sorpresa. De momento no ha leído el guion ni la ha visto. Terelu Campos, eso sí, espera que vaya a los ensayos. Respecto a si su hija le ha dado algún consejo, ha respondido con negación: "Solo me ha dicho, 'mamá, hazlo".

Terelu Campos previo a su charla con los medios de comunicación sobre su debut en el teatro. Gtres

Contrario a lo que se ha comentado en los últimos días, Terelu Campos sí le contó a su hermana, sobre el proyecto. "Carmen lo sabe desde hace relativamente poco. Yo primero tenía que verme. Tengo un sentido del ridículo exacerbado", ha confesado. En una línea similar, se ha sincerado sobre sus temores como actriz: "Tengo pánico escénico. Estoy acostumbrada al objetivo de una cámara y eso me da seguridad. Tengo miedo a equivocarme, a no estar a la altura".

Pese a ello, Terelu Campos no presta atención al qué dirán: "El que no me quiere, no me quiere nunca. Siempre va a encontrar algo malo. Y ha añadido: "Mi mayor crítica soy yo. Soy una persona que me flagelo muchísimo. Por eso cuando escucho barbaridades de mí, me resbalan". La presentadora, sin embargo, es consciente que se enfrenta a un gran reto: "Es el trabajo mas arriesgado de mi vida".

Con su madre siempre en el pensamiento, Terelu ha asegurado que María Teresa Campos "estaría muy contenta. Ella confiaba mucho en mí".

'Santa Lola'

La obra cuenta la historia de Lola, quien nada más subirse el telón aparece con una resca enorme y el rimmel corrido. Se encuentra desorientada y sin saber que acaba de matarse en su despedida de soltera. Ya está en las puertas del cielo junto a San Pedro.

Terelu Campos, en medio de César Lucendo y Lara Dibildos durante la presentación de 'Santa Lola'. Gtres

"Lola tiene mucho de mi personalidad. Soy bastante gamberra", ha confesado Terelu Campos sobre el personaje que interpreta. Si se encontrara con San Pedro, cree que le diría: "Vaya, hija, no te has privado de nada". La presentadora, no obstante, añade con humor: "Pienso que el infierno mola más".