Belén Rodríguez, "fuerte" y optimista tras su ingreso: cuándo llegó al hospital y las visitas que está recibiendo

Belén Rodríguez (58 años) está "fuerte" y optimista en el centro médico en el que se vio obligada a ingresar la pasada semana. En concreto, según los datos que controla EL ESPAÑOL, la colaboradora de televisión acudió al centro médico el pasado jueves, 13 de febrero. El ingreso lo confirmó un buen amigo de Rodríguez, el periodista Iván Reboso.

"Lleva varias semanas de tratamiento y esto le ha provocado un dolor, un dolor que había que paliar y que le estaba provocando que no pudiera ingerir bien los alimentos. Los médicos le han aconsejado que estuviera ingresada para así controlarle la medicación y darle la dosis justa para que pudiera comer", manifestó Reboso en Fiesta.

Ahora, EL ESPAÑOL ha podido ampliar la información. Belén está recibiendo muchísimo amor y cariño durante su ingreso. No solamente por el personal médico, también por grandes amigos. Uno de los matrimonios que la ha visitado en las últimas horas es el formado por Carmen Borrego (58) y José Carlos Bernal.

Belén Rodríguez en un acto público en Madrid, en junio de 2023. Gtres

Belén agradece cada visita, cada minuto que se le brinda. No puede hablar en estos días, así se lo han aconsejado los médicos, pero "da paseos por el hospital". También ve mucho la televisión -una de sus grandes pasiones-, como ferviente seguidora de realities que es.

Especial hincapié hace el informante en una persona especial, un hombre que está a su lado. La propia Belén admitió hace unos meses estar ilusionada. Sea como fuere, la colaboradora está bien, aunque no se oculta que como en casa en ningún sitio. Eso sí, entiende que está en las mejores manos.

La colaboradora de televisión Belén Rodríguez en la boda del periodista Iván Reboso. Gtres

Un buen amigo suyo confiesa que una de las cosas que menos soporta Belén en su día a día es que "le pregunten que cómo está". "Está estupendamente por fuera. Está luchando. Al final, son las secuelas. Es acumulativo. Los médicos le han dicho que es mejor que esté ahí. El ingreso ha sido cosa de los médicos, sigue su cauce normal", sostuvo Iván en el espacio que presenta Emma García (51).

Quien conoce a Belén dice de ella que no le gusta recrearse en lo malo, que siempre busca la esperanza y la rendija por la que colarse hacia la luz. Tanto es así que ha pedido a su entorno más íntimo que, por favor, no "dramatice" sobre su cáncer, y tampoco la pongan "como una heroína, ya que no se trata de ninguna guerra".

Rodríguez conoce bien la enfermedad y lo que es despedirse de los seres queridos. La primera pérdida que tuvo que encarar Belén fue la de su progenitor, Pedro Rodríguez García, en 1984. En 2011, se quedó huérfana de madre, pues perdió la vida su guía y referente, su madre, Chari Gómez Miranda, que fue Chica Hermida y protagonizó grandes momentos en el programa de María Teresa Campos.

No obstante, el golpe más duro para Belén, por inesperado, fue la muerte de su hermano, Pedro Rodríguez. Fue en 2012 -un año después de su madre-, y fue un infarto lo que acabó con la vida de Pedro.

Para Belén Rodríguez, su hermano era una persona muy importante, era su compañero de vida y no solo le unía el puro hecho ser hermanos, es que eran almas gemelas: "Mi hermano era mi gemelo, mi otra mitad, mi vida entera. Era un ángel con el que hemos tenido la suerte de compartir la vida y es una de esas personas irrepetibles", confesó Belén, emocionada, tras la pérdida del director de profesión.

"Meses muy duros"

Cabe recordar que a Belén Rodríguez le fue diagnosticado un tumor en la garganta el pasado mes de noviembre. Han pasado tres meses desde aquel fatídico diagnóstico, que la ha obligado a seguir un tratamiento complicado. A pesar de ello, la comunicadora se ha mantenido tranquila.

"Me esperan unos meses muy duros, pero haré lo que humanamente esté en mi mano", advirtió Belén en la revista Semana tras hacer pública su dolencia. Días después, el día 30 de ese noviembre, Belén Ro -como se la conoce en el plano televisivo- se sentó en Fiesta, donde colabora, y se desahogó como nunca.

"Me empezó a doler la garganta en el mes de mayo y pensé que era un catarro que se me había complicado, pero me di cuenta de que era algo más. (...) La noticia me la dijo mi médico, un doctor maravilloso y me lo dijo tal cual. Me dijo lo que era. Me empezaron a temblar las piernas y me puse muy nerviosa, él me dio un abrazo y me dijo que iba a estar conmigo todo el tiempo", sostuvo.