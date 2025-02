Analizamos las redes sociales de Anabel Pantoja con una experta: "Su imagen ya está dañada y su economía se ha visto afectada"

"Enero ya pasó. Gracias a todos los que estuvisteis en esas salas con nosotros". Así titula Anabel Pantoja (38 años) su última publicación en Instagram. Una frase que hace alusión directa a un mes en el que su vida se paralizaba por completo a raíz del ingreso hospitalario de su hija, Alma, y la posterior investigación hacia ella y su pareja, David Rodríguez (26), por un presunto delito de maltrato infantil.

Todo este revuelo mediático y judicial llevó a la sobrina de Isabel Pantoja (68) a permanecer alejada de las redes sociales durante unas semanas. Su perfil de Instagram pasó a un completo segundo plano. Algo que, en el caso de Anabel, no es baladí, pues es este medio su sustento económico principal.

La influencer ponía término a su desaparición de las redes hace apenas unas semanas. En este tiempo, Anabel ha vuelto a compartir algunos detalles de su rutina. Comidas, escapadas familiares o selfies con amigos han protagonizado el perfil de Instagram de la sevillana en los últimos días. Algo que ha llevado a muchos usuarios a cuestionar la gestión de su regreso a la vida virtual. EL ESPAÑOL ha contactado con Arantxa Pérez, experta en imagen y reputación, para dar respuesta a todas las preguntas relacionadas con sus social media.

"El tema no es para tomárselo a la ligera. Creo que igual a ella le ha podido dar vergüenza ajena todo este asunto y a nivel de redes sociales le perjudica mucho". Con estas palabras da comienzo la conversación entre este periódico con la experta en imagen y reputación.

En la misma línea, Arantxa Pérez sostiene a este periódico que es "normal que haya hecho un parón". "Es entendible que en el hospital no haya grabado contenido. De hecho, podría ser hasta ilegal. Pero lo que está haciendo ahora mismo no es generar contenido", afirma la experta en imagen y reputación. "Subir un stories de un café con leche mal puesto en una mesa no es generar contenido. Y menos para la cantidad de seguidores que tiene", añade.

Si hay algo que se han repetido usuarios en redes sociales es cómo podría afectar la situación en la que se ha visto envuelta Anabel Pantoja en cuanto a las marcas con las que colabora de forma frecuente. La experta en imagen y reputación tiene una respuesta clara. "Lo que trata de hacer ella es no matener parado el perfil porque afecta al algoritmo", afirma. "Las marcas no se suelen casar con nadie y eluden colaboraciones que perjudiquen a su imagen. En su caso, aunque el caso se archive, la mala imagen ya está generada".

"El hecho de que tú no le des contenido a tu propio algoritmo, a tu propio perfil, pues sí te paraliza las estadísticas y te paraliza todo lo que es el enjoyment que puedas tener". En la misma línea, Arantxa Pérez relata la imagen que proyecta Anabel con su contenido publicado. "Todo esto hace que las personas pensemos que tiene que estar pendiente de lo que tiene que estarlo. No de cosas absurdas. Si hubiera subido contenido de calidad sería otra cosa. Pero para lo que está haciendo, mejor que no haga nada".

Arantxa Pérez ha querido aclarar a EL ESPAÑOL cómo podría afectar esta situación a la economía de la creadora de contenido. "A nivel económico y de contrataciones ya ha perdido mucho y lo va a seguir haciendo. Lo que necesita ahora Anabel es una gestión de reputación online". Pero, ¿cuándo podrá Pantoja volver a publicar contenido tal y como lo hacía antes? "Va a pasar mucho tiempo hasta que el lavado de imagen se produzca", apunta la experta.

"Yo creo que esta chica lo que necesita ahora es frenar. Tiene que dedicarse al cuidado de su hija y, cuando la situación sea más estable, contar con un equipo de reputación online que la ayude a gestionarlo. Gente que le ayude a dar paso a un perfil sano para poder tener unos ingresos como los que tenía. Hasta que no transcurra un tiempo prudencial su economía va a seguir viéndose afectada".

Últimas novedades

Desde que saliera a la luz la investigación de Anabel Pantoja y David Rodríguez por un presunto caso de maltrato infantil, los medios de la crónica social han ido sacando a la luz las últimas novedades con respecto al caso.

Anabel Pantoja junto a su pareja, David Rodríguez. Gtres

La influencer y su razón de amor han tomado defensas por separado en mitad de la investigación. Un proceso que, según se ha podido saber, se extenderá hasta seis meses. Periodo en el que los familiares más cercanos de Alma tendrán que declarar ante una nueva institución. Es ahora el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, perteneciente al municipio de Mogán, quien esclarecerá los hechos.

Anabel Pantoja continúa su vida en las islas Canarias. Allí la influencer permanece rodeada de amigos y familiares cercanos. David Rodríguez, por su parte, ya ha regresado a Córdoba para continuar con su trabajo de fisioterapeuta. Al igual que la creadora de contenido, él también ha regresado a las redes sociales en su perfil profesional.