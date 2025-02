Nuevo varapalo para Frank Cuesta en plena lucha contra el cáncer: "Me piden cárcel, deportación y dinero"

Frank Cuesta (53 años) no está pasando por un buen momento. El creador de contenido y naturalista está atravesando un complicado estado de salud, ya que le diagnosticaron cáncer hace unos años. Además, Cuesta ha confesado que su exmujer, Yuyee Alissa (51), le está haciendo la vida imposible y está dificultando su permanencia en Tailandia, lugar donde reside.

Al parecer, Yuyee quiere ver a Frank fuera de las fronteras del país asiático, y así lo ha contado él mismo en su canal de YouTube: "Me piden cárcel, deportación y dinero, más todos los daños colaterales que esto conlleva. Es una putada", ha comenzado a explicar en uno de sus vídeos.

Tailandia se ha convertido en la casa de Cuesta, y eso su exmujer lo sabe. Por ello, tras pedirle el divorcio, ella ha intentado por todos los medios que el herpetólogo abandonase el territorio asiático. Ha iniciado un proceso contra él y, después de tantos años, no quiere verlo en Tailandia.

"Esto comenzó a fraguarse el día 13 de noviembre. Me han puesto tres querellas criminales en una con el fin de destruirme. No lo ha hecho para ganar algo o para limpiar su nombre, sino para destruirme a mí, a mi santuario y, como daño colateral, a Zorro, mi hijo", ha continuado en su relato.

Este drama que está viviendo Frank Cuesta le pilla en mitad de su lucha contra el cáncer y se le ve visiblemente afectado. "En la primera denuncia expone que, por haber hecho una campaña contra ella, su imagen se ha deteriorado y no es capaz de conseguir los trabajos que quiere", explica.

"En la segunda dice que hice unos directos en la plataforma Kick para pedir dinero que vino ilegalmente a Tailandia, porque no tengo un permiso de trabajo específico aquí, y también me acusa de abusar de los animales en mis vídeos de YouTube. Me enfrentaría a un delito fiscal. La tercera denuncia dice que tengo animales protegidos dentro del santuario en mal estado, que los estoy utilizando para hacer mis vídeos y que he montado aquí un zoo con animales ilegales", ha añadido.

Frank Cuesta en una imagen de sus redes sociales Instagram

Sin duda, la vida para Frank Cuesta se complica. El televisivo ha terminado su relato contando que tiene aún dos demandas más, y esto es más que preocupante. Frank Cuesta está preocupado porque teme que le puedan meter en la cárcel, "deportar y, aparte, poner una multa gorda".

La situación es grave para el herpetólogo, ya que su futuro podría estar dependiendo de la justicia tailandesa, y esto podría acabar mal. "Me han recomendado que me vaya de Tailandia antes de que empiece el proceso porque me pueden empapelar. Están pidiendo machacarme", ha desvelado tras conocer esta noticia.

Sin embargo, parece que Cuesta sigue fiel a sus principios y no piensa abandonar el país. Se niega a dejar a sus animales solos en el santuario: "No me voy a ir de aquí hasta que me echen o me metan en la cárcel", confiesa en el vídeo. De hecho, concluye esta pieza insinuando que la justicia en Tailandia funciona de forma diferente, de otra manera y "si tienes mucho dinero o afinidad con alguien, la cosa cambia".

Una historia de (des)amor

Tras 22 años de matrimonio y cinco hijos en común, Zape y Zape (21), Pepsi, Zen (14) y Zorro (19), Frank Cuesta y Yuyee anunciaron su separación en diciembre de 2023. La ruptura no solo fue un golpe para su relación, sino que también desató un conflicto relacionado con el Santuario Libertad, un refugio para animales en Tailandia que Frank había adquirido y registrado a nombre de la que fuese su mujer con el objetivo de beneficiarse mutuamente, sobre todo para garantizar el bienestar de sus hijos.

Frank Cuesta y Yuyee en un fotomontaje de El Español.

En medio de esta separación, Yuyee solicitó a Frank un alquiler mensual de 3.500 euros por el uso de los terrenos del santuario. El herpetólogo interpretó esta solicitud como un chantaje y decidió anunciar que entraría en otro en 2025. Comenzó a buscar un nuevo terreno en otro sitio para establecer un santuario independiente, con la intención de registrarlo a nombre de uno de sus hijos para evitar futuros problemas legales.

Por otro lado, Yuyee ha manifestado públicamente que Frank no fue un buen marido y que no la hizo sentir querida durante su matrimonio. Estas palabras evidencian las diferencias profundas que existen entre ellos desde la ruptura. El conflicto no solo ha impactado a la pareja, sino también a sus hijos, quienes se sienten confundidos y tristes ante el cambio en su entorno familiar.