Verdeliss, ganadora absoluta del reto World Marathon Challenge, a pesar de su contratiempo en Miami: "No paraba de vomitar"

Verdeliss (39 años) ya ha completado su ambicioso reto de recorrer siete maratones en siete días a lo largo de siete continentes con motivo del World Marathon Challenge. Después de una semana de intensidad, esfuerzo y sacrificio, la influencer ha dado paso al fin de la carrera este jueves, 6 de febrero, en Miami.

Estefanía Uzu -nombre real de Verdeliss- ha cruzado la línea de meta y, unos minutos después, desde la organización le han comunicado que ha hecho el récord del mundo en esta prueba, ya que nunca antes una mujer había hecho 7 maratones consecutivas en tan poco tiempo. Sin embargo, la reconocida influencer no ha conseguido el pleno en la ciudad de Miami a causa de un revés de salud.

"Hoy ha sido duro y creo que es mi mayor victoria porque me he enfrentado a lo que de verdad suponía este reto. Mi cuerpo estaba reventado, no podía parar de vomitar en toda la carrera", ha confirmado la atleta e influencer tras cruzar la meta.

La influencer Verdeliss con su medalla del Maratón de Málaga. Verdeliss

La de Navarra se ha enfrentado este 6 de febrero a la última y más dura de las siete pruebas del reto World Marathon Challenge. Un arduo reto al que Verdeliss ha hecho frente con síntomas de fatiga durante uno de los avituallamientos en una prueba que ha arrancado cerca de la una de la madrugada, y donde ha asegurado que estaba corriendo con dolor en la tripa.

Verdeliss no ha podido hacerse con la ansiada victoria en Estados Unidos. En su defecto, ha sido la japonesa Tomomi Bitoh, la gran rival de la navarra durante todo el desafío y a quien la influencer ha felicitado tras el compromiso incansable.

El recorrido comenzó el pasado 31 de enero en la Antártida, donde logró la cuarta posición y la primera en la categoria de mujeres. Siguió en Ciudad del Cabo (África), Perth (Oceanía), Dubái (Asia), Madrid (Europa) y Brasil (América del Sur), alzándose en todas ellas con el primer lugar absoluto.

Un ambicioso reto que, tal y como pudo comprobar EL ESPAÑOL tras conversar con distintos especialistas en medicina y deporte, "supone una sobrecarga muscular brutal". No obstante, María Dolores Masiá aseguraba a este periódico que Verdeliss está "más que preparada".

Cabe recordar que Verdeliss se ha sometido durante estos siete días a carreras consecutivas de 42 kilómetros en periodos inferiores a 24 horas entre una y otra. Un reto que este jueves, 6 de febrero, ha llegado a su fin tras una incansable semana de esfuerzo.

Más allá del sacrificio físico del maratón, la carrera a fondo de Verdeliss cuenta con un trasfondo emocional. La influencer ha querido dar visibilidad al caso de Claudia, una niña de seis años de Murcia que padece el síndrome de Menke-Hennekam.

No es la única ocasión en la que la influencer ha participado en una carrera de fondo de este estilo. Ya entre 2023 y 2024 se sometió una exigente competencia deportiva. En aquel momento hizo 12 maratones en 12 meses, enfrentándose a sus "barreras físicas y mentales".