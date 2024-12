Sabemos cómo y dónde celebró Lydia Lozano su 64 cumpleaños: las imágenes exclusivas junto a su familia y su marido, Charly

Comunicadora, locutora de radio, comentarista deportiva y ahora también escritora. Lydia Lozano (64 años) está viviendo un último tercio de año de lo más satisfactorio. El pasado mes de octubre, la televisiva presentaba su primer libro, La venganza de la llorona, donde narra su salto al estrellato mediático y con el que no ha parado de cosechar éxito tras éxito.

Más allá de haber impregnado su esencia en la pequeña pantalla desde hace más de dos décadas, Lydia es también afortunada en lo personal. Casada desde hace más de 30 años con su marido, Charly, la colaboradora siempre ha optado por mantener su vida privada y a su entorno más íntimo en un segundo plano. Aunque cierto es que aprovecha algunas ocasiones para presumir de su familia.

El pasado 12 de diciembre, Lydia Lozano sopló una vela más en la tarta con motivo de su 64 cumpleaños. Sin embargo, no fue hasta dos días más tarde, el 14 de diciembre, cuando la colaboradora lo festejó junto a su familia y su razón de amor. Una celebración de la que EL ESPAÑOL fue testigo directo y tiene todos los detalles.

Charly, marido de Lydia, a su salida del vehículo rojo. EL ESPAÑOL Clipper Press

La agenda profesional de Lydia Lozano se ha visto muy ajetreada durante el presente 2024. Precisamente por este motivo, la colaboradora no pudo celebrar su cumpleaños el día 12 de diciembre, ya que se encontraba en el plató de Ni que fuéramos shh. No obstante, esto no le impidió reunir a su entorno más cercano para dar paso a una íntima y cercana celebración dos días más tarde.

Lozano se decantó por el restaurante Materia Prima. Se trata de un local especializado en productos del mar, ubicado al lado del estadio Santiago Bernabéu, y que cuenta con una amplia y variada oferta de elaboraciones que van desde gambas, mariscos, carnes y productos de la huerta.

Según puede confirmar este periódico, la colaboradora de televisión se decantó por este complejo al estar situado cerca de la residencia habitual de su madre, Sol Hernández, una de las personas más importantes en su vida y que en los últimos años ha visto su salud algo deteriorada. De hecho, EL ESPAÑOL pudo inmortalizar a Lydia junto a su progenitora el año pasado disfrutando de un grato momento en un reconocido bar de la capital.

Lydia Lozano, junto a su hermana y su sobrina. EL ESPAÑOL Clipper Press

Lydia Lozano llegaba al restaurante Materia Prima en un coche rojo y acompañada de su discreto marido, Charly, que abandonaba el vehículo instantes antes de hacerlo la colaboradora mientras ella continuaba buscando aparcamiento. Con motivo de la celebración, Lydia se decantó por un estilismo cómodo y fiel a su estilo en el que un abrigo de pelo, un vestido de estampado rojo y negro, unas botas altas de ante y una bufanda de colores eran los claros protagonistas.

Además de su incondicional marido y su madre, tampoco quisieron falta a la celebración dos de las personas más importantes en la vida de Lydia Lozano. Esther, la hermana mayor de la colaboradora, siempre ha sido un férreo apoyo para Lozano, especialmente tras la muerte de su hermano Jorge en 2021 por covid. Manteniéndose en un segundo plano, la actriz optó por una blazer roja, unos jenas negros y unas botas de caña media en estampado de leopardo.

Si hay una persona del entorno familiar de Lozano que le ha mostrado apoyo en varias apariciones públicas a lo largo de estos años ha sido su sobrina, Naira. Ambas no dudaron en posar frente a las puertas del restaurante. Sonrientes, cómplices y sosteniendo un pastel con el número 64, Lydia Lozano y Naira demostraron el gran amor que sienten la una por la otra.

Lydia Lozano junto a su sobrina. EL ESPAÑOL Clipper Press

Tal es el estrecho vínculo que se ha formado entre la dupla que la colaboradora habría confiado en Naira una de sus voluntades más importantes. Hace tan solo unos días, Lozano confesaba a la revista Semana que su sobrina sería la encargada de desvelar sus secretos una vez muera. Ahora, EL ESPAÑOL se ve en la posición de confirmar por fuentes de total solvencia que esto sucederá el día del funeral de Lozano.

Aunque la colaboradora disfrutó de un grato momento junto a los suyos, lo cierto es que la salud ha sido uno de los problemas más presentes en los últimos meses para Lozano. En septiembre de 2022, entraba en quirófano para ser operada de la espalda. Se había roto tres vértebras y sufría fuertes dolores, pues padece osteoporosis, y este extremo agravaba los síntomas. Un año más tarde, en mayo de 2023, la misma patología llevó a la colaboradora a someterse de nuevo a una intervención.

Uno de los últimos reveses de salud en la vida de la colaboradora tenía lugar hace apenas unas semanas. En el plató de Ni que fuéramos shh, Lozano aprovechaba para confesar que una dolencia doméstica terminó en una cita en urgencias. "Hoy me han pinchado en el hombro. Qué desagradable", lamentaba entonces Lydia.