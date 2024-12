Raphael está "consciente" y "en observación" tras ser ingresado en el hospital a causa de un accidente cerebrovascular

Gran susto de salud el que ha protagonizado este martes, 17 de diciembre, el artista Raphael (81 años). Al filo de las 19:30 horas, el cantante ha comenzado a encontrarse indispuesto mientras grababa un programa especial de Navidad en TVE, en La Revuelta, el espacio presentado por David Broncano (39).

Fuentes de Emergencias Madrid han informado a EL ESPAÑOL que Raphael ha sido atendido en el Teatro Príncipe Gran Vía a causa de un episodio cerebrovascular, y lo han evacuado con pronóstico reservado a la espera de evolución. El marido de Natalia Figueroa (85) ha sido ingresado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

De acuerdo a la versión de estas mismas fuentes, el cantante ha entrado por su propio pie en la ambulancia. Minutos antes, se habían trasladado de inmediato al menos dos ambulancias y dos 4x4 del SAMUR completamente equipados para dar una respuesta rápida ante la emergencia.

El cantante Raphael, en una fotografía de archivo. Gtres

Este periódico ha podido conocer que el intérprete de Mi gran noche y Escándalo se encuentra, al cierre de este artículo, "consciente" y "en observación". "Está ingresado y todo apunta a que está controlado, todo va según lo previsto", apunta una fuente de total solvencia, próxima a la familia.

Tras conocer este contratiempo, el perfil de Instagram del espacio La Revuelta ha emitido un comunicado: "Lamentablemente, Raphael se ha encontrado mal durante la grabación del especial de Navidad y no hemos podido llevar a cabo el programa como estaba previsto".

Y se añadido en el escrito: "Ha salido por su propio pie del teatro y por el momento sólo sabemos que le han llevado al hospital, así que le mandamos un beso grande y deseamos que se mejore rápido y poder volver a recibirle pronto. El programa que estamos emitiendo esta noche lo grabamos el pasado viernes 13 de diciembre".

El cantante, en un acto público en Madrid, hace escasos días. Gtres

El cantante había sido este pasado lunes, 16 de diciembre, el protagonista del otro espacio más visto de las noches televisivas, El Hormiguero, en Antena 3. Precisamente, en el espacio de Pablo Motos (59), Raphael habló de su salud: "Yo estoy bien, me he cuidado. Sólo una vez que no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba".

Agregó: "Hace 22 años me dieron una segunda oportunidad y desde entonces me cuido muchísimo. Ahora está todo fantástico". Según su agenda de conciertos, Raphael tenía previsto ofrecer este próximo viernes y sábado dos conciertos en el Wizink Center de Madrid dentro de su gira Tour Victoria 2024.

En las últimas semanas, además de la promoción de su nuevo disco, Ayer... aún, un recopilatorio de grandes canciones francesas de los sesenta y setenta, ha grabado en Linares, su pueblo, una nueva versión de su mítico villancico El Tamborilero con los vecinos haciéndole los coros.

Pocos días después, la Universidad de Jaén lo invistió doctor 'honoris causa', un reconocimiento que considera "un honor muy grande" porque es en su tierra, según explicaba en una reciente entrevista con EFE.

La salud de Raphael

Este no es el primer susto de salud que afronta Raphael. En 1985, le diagnosticaron Hepatitis B, una enfermedad que, según el propio cantante, "no daba la cara" y avanzaba silenciosamente. En 2016, así hablaba de su dolencia en Mi casa es la tuya: "Mi enfermedad era muy traicionera y no daba la cara. Yo no he bebido nunca ni he fumado, pero empecé a beber botellitas pequeñas de los hoteles porque me ayudaban a dormir".

La Hepatitis B derivó en una cirrosis hepática severa. Los médicos le aconsejaron que la única salida viable era un trasplante de hígado. "No quería someterme a un trasplante, pero finalmente tuve que hacerlo porque, si no, iba a morir", declaró el cantante. El 1 de abril de 2003, Raphael fue intervenido y recibió un nuevo hígado.