Hiba Abouk y Antonio Revilla, enamorados: el romántico comentario con el que han paralizado las redes sociales

En 2024 el amor es el gran triunfador del año. Muchas son las celebrities que han encontrado a su media naranja en estos 365 días y, entre ellas, Hiba Abouk (38 años).Tras unos años complicados para ella, donde el amor por su exmarido le causó bastantes dolores de cabeza, la actriz parece que terminará el año con pareja y muy feliz.

Abouk solía ser muy celosa de su intimidad -al menos así era cuando estaba casada con el futbolista Achraf Hakimi- sin embargo, en el último año, se ha podido ver a Hiba mucho más suelta, haciendo planes sin ningún tipo de compromisos y no se ha escondido de las cámaras.

Primero, se le relacionó con Álvaro Muñoz Escassi (51), un intento de relación fallida que acabó en amistad y después conoció a Antonio Revilla (34), el exnovio de Laura Matamoros y con el que confirmaba su nueva relación, hace unos días. Un beso fue el culpable del anuncio y ahora, un tierno y romántico comentario en redes sociales, paraliza la red.

El beso de Hiba Abouk y Antonio Revilla en sus redes Instagram

"El resumen de lo real. Tú y yo y nada más. Te cielo", así es como empezó todo. Antonio Revilla subía un post a su perfil de Instagram, junto a ese texto tan revelador. Dicho mensaje estaba acompañado de una imagen donde se les podía ver a los dos disfrutando de un paseo juntos. Él vestía pantalón vaquero gris y camiseta negra básica, mientras que ella, lucía un vestido blanco corto, con escote palabra de honor.

Todo apunta a que estaban viviendo un momento mágico en un hermoso jardín, de noche y bajo la luz de las estrellas. Pero, tras la descripción que escribía Revilla, la actriz no quiso quedar callada y ahí fue cuando dejó sin palabras a todos los seguidores de ambos y fieles esta relación de amor.

"No sé cómo me atrevo a escribirte, pero ayer dijimos que me hará bien perdonar la pobreza de mis palabras, yo sé que tú sentirás que te hablo con mi verdad, que ha sido tuya siempre, y eso es lo que cuenta. ¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida...", escribía en un comentario dejando claras sus intenciones con el ex de Matamoros.

El significado de este mensaje está más que claro, el amor ha llamado a su puerta y ahora están en la primera fase de esa relación a la que aún no le ponen etiqueta. Eso sí, se dicen "te cielo", una expresión que inventó Frida Khalo y que ahora usan Antonio e Hiba para confesarse el amor que se sienten.

Parece que el 2024 dejará buen sabor de boca tras conocer que la actriz y el nieto de Emiliano Revilla han puesto rumbo al tren del amor, donde se espera que continúen mucho tiempo y no como pasó con la expareja de Revilla, Laura Matamoros, que acabaron dejándolo tras rumores de infidelidad.

Es el momento de Hiba Abouk, tras contener el corazón roto, a la actriz de El Príncipe le llegó el suyo -o eso parece-. Y, si todo va bien esto indico que estas navidades el posado de Navidad de Hiba Abouk será con Antonio Revilla y sus hijos.