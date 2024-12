Arancha de Benito habla de su faceta como abuela: "Mi nieto me enseña cosas que con mis hijos no pude aprender"

El pasado viernes, 6 de diciembre, Alejandra Rubio (24 años) y Carlo Costanzia (30) daban la bienvenida a su primer hijo en común, Carlo. Desde entonces, Terelu Campos (59) ha aprovechado cualquier momento para pasarse por el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para estar con su primer nieto.

Muchos son los rostros conocidos que se han sumado a las felicitaciones por esta nueva vida y la mayoría de ellos, son padres también. Algunos, han sido preguntado por cómo creen que será Terelu como abuela y la mayoría lo han tenido claro: la colaboradora se va a desvivir por su nieto y será la mejor de todas las abuelas.

Hace unos meses se le preguntaba a Arancha de Benito sobre cómo creía que iba a ser la que fuera su amiga y le daba un consejo: "Yo, que sean como son, y sobre todo que sean abuelas presentes", confesó al recordar que ella es abuela de su hija Zayra.

Arancha de Benito en una acto público. Gtres

La exmujer de Guti, incluía en ese consejo a Isabel Pantoja, que también se convertirá en abuela dentro de unos meses del segundo hijo de Isa Pantoja. De Benito desvelaba que "es la etapa más bonita que podemos estar viviendo, con la energía que tenemos, la juventud todavía que tenemos. La capacidad de tirarnos al suelo, rebozarnos en arena, saltar charcos, eso no se puede perder", explicó como una abuela orgullosa.

La madre de Zayra Gutiérrez aseguraba que "lo más bonito que he vivido en mi vida" es convertirse en abuela porque "lo estoy disfrutando" y, además, "mi nieto me está enseñando cosas que con mis hijos no pude aprender". En cuanto a su hija, Arancha explicaba que "es una madraza" por lo que está "muy orgullosa de ella", a pesar de las pequeñas diferencias que podrían existir entre ellas.

Sin duda, cuando te conviertes en abuela, la vida te cambia por completo. Pasa cuando eres madre por primera vez y después, la historia continúa, cuando nacen los nietos. Aunque, para Arancha de Benito, cambió por completo cuando tuvo hijos, sobre todo, porque según ha confesado hace unos días, tuvo que criarlos "sola".

Arancha de Benito, rn un evento reciente junto a su hija. Zayra Gutiérrez. Gtres Gtres

Arancha de Benito y Zayra Gutierrez han visitado el programa de Adara Molinero en MTMAD y la exmujer de Guti ha confesado que era la primera vez que trabajaban juntas y su hija, estaba un poco nerviosa. Pero, sin embargo, poco hizo falta para que madre e hija se soltaran y contaran como es su relación.

Pasando por todo, buenos y malos momentos, ambas coinciden en algo y es que "tras el nacimiento de mi nieto, la relación cambió". Además, De Benito relató lo mal que lo pasó cuando se divorció del padre de su hija, el exfutbolista Guti: "Yo no tengo relación con el papá desde que cumplieron 18 años. Me gustaría que se llevaran mejor", comenzaba diciendo.

"Me tocó criar a mis hijos muchas veces solita. Me tocaba un poco abarcar con todo, no ha sido fácil", afirmó Arancha tras confesar que las dificultades que vivió durante la maternidad, debido a los múltiples viajes del futbolista por evidentes motivos laborales.

Ser madre no es fácil, implica mucha responsabilidad, de ahí la famosa frase de que "las madres son como superheroinas" Pero, según ha confesado Arancha "ser abuela es fascinante" y esa es la mejor de las noticias, en un fin de semana donde el amor de madre, se ha convertido en el gran protagonista.