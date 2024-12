La nueva vida de Karelys Rodríguez cinco años después de sus polémicas imágenes con Cayetano Rivera en Londres

Los miércoles es el día escogido por la mayoría de las revistas de corazón para lanzar a los quioscos los nuevos números donde las exclusivas y entrevistas suelen ser un habitual. Es aquí donde se suelen desvelar nuevas relaciones, rupturas y conflictos familiares y personales. Hace exactamente cinco años, Cayetano Rivera Ordóñez (47 años) pasaría a copar horas de televisión y titulares de la prensa digital tras hacerse pública su relación con hasta entonces una anónima joven, Karelys Rodríguez (32).

En aquel entonces, el torero mantenía un sólido matrimonio con la modelo y presentadora Eva González (44). El hijo de Carmina Ordóñez era inmortalizado en actitud más que cariñosa con la abogada durante una escapada a Londres. En un principio, pese a las imágenes, la canaria desveló que solo eran "amigos".

Unas declaraciones que cambiarían solo unos meses más tarde, después de dejar de lado su labor jurídica en la capital londinense para dar el salto a los medios de comunicación. En una entrevista para la revista Lecturas admitió, por fin, que lo suyo sí que había sido "una historia de amor" que nació en 2013 y terminó tras la publicación de las polémicas instantáneas. Cinco años después, la vida de Karelys se mantiene alejada de los focos.

La abogada canaria continúa con su vida asentada en Londres, desde donde comparte su día a día con sus más de 12.000 seguidores. Pese a haberse convertido en protagonista durante meses, poco a poco la joven se fue distanciando de la atención mediática y retomando su vida anónima.

Pese a dar este paso atrás, continúa con sus intentos para hacerse un hueco en el mundo de las redes sociales. Es en su perfil de Instagram donde comparte publicaciones junto a conocidas marcas de ropa, así como hacer un repaso de sus planes, viajes y escapadas con amigos y familiares.

Actualmente, Karelys Rodríguez, tal y como explica en su perfil de LinkedIn, forma parte de Ofcom, regulador y autoridad de competencia de las industrias de comunicaciones del Reino Unido. Una empresa estatal que controla los sectores de la televisión, la radio, las telecomunicaciones, los teléfonos y los servicios postales. Se incorporó al equipo el pasado mes de diciembre de 2023, donde ejerce como asesora jurídica.

Antes de este puesto, formó parte de la Agencia de Normas Alimentarias, concretamente, en el ala de procesamiento y litigios, donde se formó en derecho público y regulatorio. Precisamente, se encontraba aquí cuando toda la polémica con Cayetano Rivera estalló.

Su perfil de Instagram es el claro ejemplo de cuáles son sus gustos y aficiones: los viajes, la moda y la vida sana. Miami, Los Ángeles, Nueva York, Edimburgo y Madrid han sido algunos de sus destinos más recientes y desde donde ha compartido imágenes de su ruta.

En lo que respecta a su vida personal, Karelys prefiere reservar este tipo de información en privado. Sin embargo, no ha podido evitar compartir unas publicaciones junto a un misterioso hombre del que no se conocen los detalles y al que parece muy unida y con quien se muestra muy feliz.

Así habló de la relación

Durante los meses en los que toda esta polémica fue el tema de conversación en los platós de televisión, el torero nunca llegó a hablar de esta relación. Sí que lo hizo Karelys, que aprovechó para contar su verdad en diferentes programas como el ya extinto Viva la Vida.

"Me gustaba muchísimo, al principio me intentaba engañar a mí misma pensando que no me hacía daño. Vi que no podía cortar esa relación, lo he pasado mal. He sufrido mucho, aguanté por amor. Necesitaba acabar con todo eso, pero no podía. Cuando lo veía era un momento de felicidad, pero al volver a casa me sentía destruida", defendió.

Tiempo después de hacerse toda esta situación pública, Cayetano Rivera y Eva González rompieron su matrimonio, marcado por la sombra de la infidelidad y los engaños. También se conoció que fue ella quien contactó con un paparazzo para que hiciera las polémicas imágenes que desataron el escándalo.