Despixelamos a Verónica, la hija pequeña de Ramón García y Patricia Cerezo, que cumple 18 años: cómo es en la intimidad

El 5 de diciembre de 2006, Ramón García (63 años) y Patricia Cerezo (52) se convirtieron en padres por segunda vez. "Un regalo de Navidad anticipado", tal y como ha recordado la periodista, ahora que su hija Verónica alcanza la mayoría de edad. La benjamina de la familia cumple 18 años y ya no hace falta ocultar su rostro en la prensa.

"Feliz cumpleaños, Verónica. ¡Llegó tu mayoría de edad! Por fin. Parecía que no llegaba nunca, ¿verdad? Es lo que tiene nacer en diciembre, cariño mío", comienza Patricia Cerezo en su última publicación de Instagram, compartida a primera hora de la mañana de este jueves, 5 de diciembre de 2024.

"Pero a mí se me ha hecho muy corto, mi vida. No me puedo creer que hayan pasado ya 18 años desde ese 5 de diciembre del 2006 a las 7 de la mañana, yendo en el coche a toda velocidad en plena víspera de puente, diluviando, con huelga de transportes incluida y yo sacando el pañuelo por la ventana para llegar a tiempo al hospital porque tenías mucha prisa por nacer", confiesa Cerezo, a la vez que recuerda cómo vivió aquella fecha señalada en su calendario y en el de su exmarido, Ramón García.

Patricia Cerezo continúa el texto desvelando algunas características de la adolescente: "Llegaste a este mundo perfecta, muy pequeñita, tan buena y además… tan parecida a mí que me moría de amor". La presentadora asegura que la llegada al mundo de Verónica fue "el mejor regalo anticipado de Navidad" para su hermana, Natalia (21), hija mayor de la comunicadora y Ramón García.

"Feliz cumpleaños, princesa. Te deseo toda la felicidad del mundo, te lo mereces. Gracias por estar siempre. No te haces una idea de lo orgullosa que estoy de ti... Por lo que estás logrando con tu esfuerzo e ilusión", expresa la televisiva junto a un bonito vídeo que reúne una serie de imágenes de Verónica, desde que era una niña hasta ahora. Un clip que musicaliza con la canción 18, de One Direction.

A día de hoy, en palabras de su madre, la joven es "una mujer extraordinaria, responsable, divertida y trabajadora al máximo". Patricia Cerezo termina el post con una especial declaración: "Quiero que sepas que siempre serás mi niña pequeña, pasen los años que pasen. Querida, Verónica, te quiero hasta el infinito y más allá, que no se puede superar, tú y yo siempre juntas, siempre, siempre".

En su publicación, Patricia Cerezo ha etiquetado directamente a Véronica, quien como la mayoría de las jóvenes de su edad tiene cuenta de Instagram. Eso sí, cerrada para su círculo y manteniendo su parcela personal en la más estricta intimidad, siguiendo la línea de sus padres. Tanto Ramón con la colaboradora de En boca de todos, quienes pusieron fin a su matrimonio tras 20 años juntos, siempre han sido celosos de su intimidad.

Verónica llega a la mayoría de edad siete meses después de terminar su etapa escolar en el British Council School de Madrid. Un momento especial del que su madre también se hizo eco en sus redes sociales el pasado mayo. Entonces, también descubrió cómo es su pequeña en las distancias cortas: "Te has ido formando académica y personalmente hasta convertirte en lo que eres ahora, una persona maravillosa, responsable, divertida, brillante, exigente contigo misma, muy amiga de tus amigos y la mejor hija del mundo".

Sobre su futuro profesional, todavía hay datos. En una entrevista con Diez Minutos, Ramón García comentó: "Ya dirá lo que quiere hacer porque ahora las jóvenes deciden lo que quieren, tienen más oportunidades y eso me gusta".

De momento, no han trascendido detalles de su celebración. Pero cabe recordar que su hermana mayor, Natalia, lo festejó por todo lo alto con una puesta de largo en septiembre de 2021, en El Antiguo Convento de Boadilla del Monte (Madrid).