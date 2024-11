Última hora del estado de salud de Fofito, de la suspensión del espectáculo y la actualización de su hija: "Mejora poco a poco"

Infinitas son las muestras de cariño que ha recibido Alfonso Aragón, más conocido como Fofito (75 años), por su papel de payaso en su carrera artística, tras saltar la noticia de que estaba hospitalizado. En las últimas semanas, la vida del artista circense se truncó y tuvo que cancelar uno de sus espectáculos en Leganés, por un bache de salud que le obligaba a parar a sus 75 años.

El conocido cómico ha sido uno de los hombres más queridos de la cultura en los últimos tiempos, no solo por su trabajo, sino por su forma de demostrarle al mundo que la comedia es una forma de vida, más allá de los problemas personales de cada uno. La comedia es el ingrediente perfecto para desconectar. Y, Fofito se ha dedicado a esa disciplina, la mayor parte de su vida.

Por desgracia, desde el pasado 14 de noviembre, el nombre de Fofito comenzó a ocupar todos los titulares de las principales cabeceras de este país y, en este caso, no se trataba de nada relacionado con su trayectoria profesional. Al parecer, un problema de salud lo obligaba a parar y cancelar uno de sus shows.

Fofito en una imagen de redes sociales.

En ese momento, EL ESPAÑOL habló con su hija Mayte, que informó que se estaba "recuperando en el hospital". Sin embargo, medio mes más tarde, el famoso cómico se ha visto obligado a cancelar su asistencia a otro de sus espectáculos, esta vez, en Huesca, donde tenía planeado estar, desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre, con el espectáculo Viva el circo.

Tras varias semanas sin noticias, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con su hija Mayte de nuevo, para saber cuál es el estado actual del payaso: "Sigue ingresado todavía y mejorando poco a poco", informaba a este diario. La hija del cómico se mostró muy agradecida por el cariño e interés por su padre, ya que están atravesando unos días muy complicados.

El payaso no está pasando por su mejor momento y su familia se ha volcado con él, no lo dejan solo. Rody Aragón, hermano de Fofito, ha desvelado a Europa Press, en qué momento se encuentra el cómico y cómo está pasando estos días. "Se encuentra mejor" a pesar de que "nos ha pegado un susto muy gordo porque llegó con una neumonía severa y tenía que estar con respiración asistida", comentaba.

Sin embargo, actualmente "está fenomenal" porque "se está recuperando muy bien", aunque sí que ha querido explicar Rody que "le queda tiempo porque no deja de ser un paciente de 75 años". Además, ha explicado que su hermano "estuvo cuatro días en la UVI con respiración asistida, se ahogaba, se quedó muy delgadito porque no comía", pero ahora las noticias son mejores porque "ha cogido fuerza".

En cuanto al cariño que está recibiendo toda la familia, ha desvelado que "él sabe lo que está ocurriendo fuera, es consciente, está con ganas" y ha confesado que todo esto servirá "para que le levante la moral porque sintiéndote bien te recuperas de todo".

Recuperándose con la mejor de las energías, todavía no saben "si llegará a mediados de diciembre ingresado" porque "no hay parte médico, no queremos atosigarles, le quieren recuperar muy bien porque se ha debilitado mucho". Esto podría decir que Fofito no podría reincorporarse a su espectáculo hasta el próximo año, tras ver la mejoría en su estado de salud.