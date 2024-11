Carmen Lomana defiende a Tamara Falcó sobre la decisión de no adoptar: "Que se olvide, que disfrute de la vida"

Mucho se está hablado en los últimos meses del deseo de Tamara Falcó (43 años) e Íñigo Onieva (35) de ser padres, un sueño que por el momento no se cumple y del que siempre se le pregunta a la pareja cuando está ante las cámaras. Recientemente, la marquesa de Griñón ha desvelado que no se ha planteado la adopción y que sigue adelante con su deseo dentro de sus "valores morales".

Unas palabras que han sido muy criticadas y por las que se ha preguntado a Carmen Lomana (76), quien ha entendido a la colaboradora de El Hormiguero ante tanta presión mediática: "Pobrecita, la tenéis frita, un estrés... yo no he podido tener hijos por una mala praxis de un médico. Sé lo horrible que es que la gente se esté preguntando todo el día por qué no tienes hijos", ha confesado defendiendo a la hija de Isabel Preysler.

Después de vivir eso, le preguntaban "¿y no adoptáis?" a lo que Tamara contestó rotundamente: "Pues no, no adoptamos. O sea, nos encantan los niños, pero queremos tener un hijo nuestro. Si a mí me dejaran un niño aquí abandonado, pues claro que lo cogería, pero yo no voy a ir a buscar niños, siempre lo he dicho, confesó ante tanta pregunta sobre sus ganas de ser madre.

Carmen Lomana.

Un pensamiento que tiene desde hace años y que no le preocupa que sea objeto de crítica porque "estoy en mi derecho, es mi vida, es mi opción", por lo que Lomana no ha dudado en mandarle un consejo a Tamara Falcó: "Que se olvide, que disfrute de la vida, que tiene un marido estupendo, que yo creo que lo pasan muy bien", comentó.

Parece que Carmen Lomana está en tiempo de tregua con la familia Preysler y es la primera vez que defiende algo que diga o haga cualquier miembro de esta familia en los últimos años.

Además, ante las cámaras de Europa Press, ha lanzado una opinión sobre el matrimonio más comentado del 2023 y es que la empresaria cree en la relación de Falcó y Onieva porque apuesta "por cualquier persona que esté junta, porque se supone que nadie les obliga" y recordaba que hubo un momento que criticó cuando toda la historia de la famosa deslealtad: "Se han decidido, yo creo que están muy bien, muy contentos y el día que no lo estén, pues ya está", afirmaba con serenidad, a pesar de los antiguos enfrentamientos entre ellas.

Carmen Lomana ha confesado muchas veces que se quedó con ganas de ser madre, lo intentó y no salió como esperaba. Uno de los peores momentos de su vida fue la pérdida de un embarazo que tuvo y por el que EL ESPAÑOL le preguntó hace unos años: "No quiero hablar de eso porque me pone muy triste", confesaba.

En la citada entrevista, desvelaba la causa de la muerte de ese bebé del que hablamos y sus problemas para ser madre. Pero, desde entonces, Lomana se enfocó en vivir la vida y disfrutar de sí misma, al igual que de su trabajo.