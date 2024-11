Carlos, hijo de Fabiola Martínez y Bertín Osborne, cumple 16 años: la íntima celebración y el curioso regalo que ha recibido

Carlos, el hijo menor de Fabiola Martínez (51 años) y Bertín Osborne (67), ha cumplido este pasado miércoles, 20 de noviembre, 16 años y, como no podía ser de otra manera, su madre ha organizado una merienda íntima en su residencia del centro de Madrid, para que Carlitos, como lo llama su entorno, soplase las velas de la tarta.

Con la sonada ausencia del presentador en un día tan especial -coincide esta efemérides con el posado familiar que el exmatrimonio ha realizado en una revista del corazón con su primogénito, Kike, a escasas semanas de su mayoría de edad-, Eugenia Osborne (38), una de las hijas de Bertín, sí ha estado presente.

Eugenia no ha dudado en acercarse, este pasado miércoles, hasta el domicilio de Fabiola para felicitar a su hermano pequeño. Acompañada por dos de sus tres hijos, Sandra y Tristán -fruto de su matrimonio con Juan Melgarejo (45), del que se separó en 2021-, la creadora de contenido posaba con su mejor sonrisa a su llegada a la celebración.

Fabiola Martínez junto a Eugenia Osborne, este pasado miércoles, a las puertas de la casa de la venezolana. Europa Press

La hija del cantante de rancheras, ante la prensa, ha revelado el curioso regalo que le ha hecho. Entre risas, Eugenia ha admitido que "soy hermana malísima. He pensado y digo '¿qué le voy a comprar?'. Le traigo 50 euros". Reconociendo que todavía no ha tenido tiempo de ver la interviú conjunta de su padre y la venezolana, Eugenia ha dejado en el aire si Bertín podría asistir finalmente al cumpleaños: "No lo sé".

No obstante, el artista no ha acudido al festejo. Se ha tratado de una celebración íntima que se ha alargado varias horas. Al término, Fabiola ha abandonado su casa, entrada la noche, para dar un paseo acompañada por dos íntimos amigos que tampoco se han querido perder la merienda.

"Ha ido muy bien, era algo pequeñito entre la familia y ya está, hemos cantado el cumpleaños, una tarta riquísima de chocolate", ha desvelado Fabiola con una gran sonrisa.

Respecto a la llamativa ausencia de Bertín, que no duda en viajar a Madrid siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten para ver a sus hijos, la exmodelo ha explicado que "estuvo la semana pasada y los verá la semana que viene, pero ahora no podía porque está en Sevilla".

Fabiola Martínez en un acto público en Madrid, el pasado mes de septiembre. Gtres

Fabiola ha asegurado que Carlos también celebrará el cumpleaños con su padre: "Sí, él ya tiene 16 años. Me dice, 'mamá, esto para la familia y luego después con mis amigos, ya después con papá en Sevilla... Preadolescente total".

Emocionada, Fabiola se ha pronunciado sobre la portada de ¡HOLA! que ha protagonizado junto a su hijo mayor y con Bertín, desvelando que la han hecho porque "teníamos muchas ganas de darle a Kike su lugar. El día 28 -como avanzó EL ESPAÑOL hace unos días- hacemos la presentación oficial en los premios que damos en la Fundación, son los premios Dona2 y allí Bertín dará el relevo a su hijo, así que nada, muy bien. Muy contentos".

"Estaremos arropados por la familia, estarán sus hermanas, sus tías", ha añadido la de Venezuela, reconociendo que aunque toda la familia intentará estar presente en un día tan especial "las agendas son muy difícil de cuadrar, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, pero vamos haciendo encaje de bolillos para que sea posible estar todos".

En otro renglón, Fabiola también ha abordado los planes familiares para esta inminente Navidad: "Yo el 24 y 25 tengo a los niños, luego en Fin de Año se van con su papá a Sevilla, pero no tengo nada planificado. Ya llegará, tengo muchas cosas en la cabeza".

Deja entrever la empresaria que no habrá reencuentro con Bertín y con sus hijas este año: "¿Sabes qué pasa? Es difícil porque ellas a su vez tienen la familia por parte de sus parejas, es complicado ya coincidir todos. Ya era complicado cuando estábamos casados, que coincidieran un día todas en el campo, imagínate ahora... No pasa nada, el año tiene muchos días."

Fabiola Martínez encara una temporada repleta de proyectos: "Estoy trabajando muchísimo, e ilusionada con mis cosas. Voy a sacar una marca de ropa de mujer, que ya hemos empezado hace poco la venta. En breve, también haré el lanzamiento y todo eso. Bien, muy contenta". "Y terminando un libro, que os va a sorprender muchísimo. Espero que sea de ayuda para muchas personas, pero ya lo veréis cuando salga", agrega.

Mucho más discreta se ha mostrado Fabiola cuando se le ha interpelado si Bertín conocerá finalmente al hijo de Gabriela Guillén (32) esta Navidad. Desmarcándose una vez más de todo lo relacionado con su exmarido y la paraguaya, desliza: "No tengo ni idea, se lo tenéis que preguntar a él. Yo de eso no sé nada, no tengo ni idea".